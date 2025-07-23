https://ukraina.ru/20250723/voyska-severnoy-korei-vstupyat-v-boy-s-armiey-evropy-rozhin-o-tom-kto-i-kak-budet-voevat-na-ukraine-1065791768.html
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине - 23.07.2025 Украина.ру
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал, готовится ли Украина организовать крупную контратаку, объяснил, по каким целям стоит бить "Геранями" и проанализировал, какова вероятность скорого завершения войны
2025-07-23T07:32
2025-07-23T07:32
2025-07-23T07:32
видео
северная корея
европа
украина
борис рожин
россия
вооруженные силы украины
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00:32 – Ситуация на Юго-Западе Донбассе.04:38 – Есть ли у Украины крупные резервы и возможен ли ударный кулак для контратаки ВСУ?07:21 – Почему стало меньше видео с уничтожением западной техники? 08:22 – По желанию или от отчаяния: о контрнаступлении ВСУ.11:38 – Наращивание возможностей России в сфере БПЛА.13:08 – Куда ВС РФ стоит бить "Геранями"? 15:19 – Современная борьба снаряда и брони.16:04 – Открытие аэропортов в южной части России.17:22 – Вероятность скорого завершения войны.18:24 – Хватит ли у России сил воевать в таком режиме ещё несколько лет? 19:26 – Столкновение европейской и корейской армий на Украине.
северная корея
европа
украина
россия
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, северная корея, европа, украина, борис рожин, россия, вооруженные силы украины, видео
Видео, Северная Корея, Европа, Украина, Борис Рожин, Россия, Вооруженные силы Украины
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал, готовится ли Украина организовать крупную контратаку, объяснил, по каким целям стоит бить "Геранями" и проанализировал, какова вероятность скорого завершения войны
00:32 – Ситуация на Юго-Западе Донбассе.
04:38 – Есть ли у Украины крупные резервы и возможен ли ударный кулак для контратаки ВСУ?
07:21 – Почему стало меньше видео с уничтожением западной техники?
08:22 – По желанию или от отчаяния: о контрнаступлении ВСУ.
11:38 – Наращивание возможностей России в сфере БПЛА.
13:08 – Куда ВС РФ стоит бить "Геранями"?
15:19 – Современная борьба снаряда и брони.
16:04 – Открытие аэропортов в южной части России.
17:22 – Вероятность скорого завершения войны.
18:24 – Хватит ли у России сил воевать в таком режиме ещё несколько лет?
19:26 – Столкновение европейской и корейской армий на Украине.