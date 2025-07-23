Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине - 23.07.2025 Украина.ру
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Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине - 23.07.2025 Украина.ру
Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал, готовится ли Украина организовать крупную контратаку, объяснил, по каким целям стоит бить "Геранями" и проанализировал, какова вероятность скорого завершения войны
2025-07-23T07:32
2025-07-23T07:32
видео
северная корея
европа
украина
борис рожин
россия
вооруженные силы украины
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00:32 – Ситуация на Юго-Западе Донбассе.04:38 – Есть ли у Украины крупные резервы и возможен ли ударный кулак для контратаки ВСУ?07:21 – Почему стало меньше видео с уничтожением западной техники? 08:22 – По желанию или от отчаяния: о контрнаступлении ВСУ.11:38 – Наращивание возможностей России в сфере БПЛА.13:08 – Куда ВС РФ стоит бить "Геранями"? 15:19 – Современная борьба снаряда и брони.16:04 – Открытие аэропортов в южной части России.17:22 – Вероятность скорого завершения войны.18:24 – Хватит ли у России сил воевать в таком режиме ещё несколько лет? 19:26 – Столкновение европейской и корейской армий на Украине.
северная корея
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видео, северная корея, европа, украина, борис рожин, россия, вооруженные силы украины, видео
Видео, Северная Корея, Европа, Украина, Борис Рожин, Россия, Вооруженные силы Украины

Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине

07:32 23.07.2025
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал, готовится ли Украина организовать крупную контратаку, объяснил, по каким целям стоит бить "Геранями" и проанализировал, какова вероятность скорого завершения войны
00:32 – Ситуация на Юго-Западе Донбассе.
04:38 – Есть ли у Украины крупные резервы и возможен ли ударный кулак для контратаки ВСУ?
07:21 – Почему стало меньше видео с уничтожением западной техники?
08:22 – По желанию или от отчаяния: о контрнаступлении ВСУ.
11:38 – Наращивание возможностей России в сфере БПЛА.
13:08 – Куда ВС РФ стоит бить "Геранями"?
15:19 – Современная борьба снаряда и брони.
16:04 – Открытие аэропортов в южной части России.
17:22 – Вероятность скорого завершения войны.
18:24 – Хватит ли у России сил воевать в таком режиме ещё несколько лет?
19:26 – Столкновение европейской и корейской армий на Украине.
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