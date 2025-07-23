https://ukraina.ru/20250723/voyska-severnoy-korei-vstupyat-v-boy-s-armiey-evropy-rozhin-o-tom-kto-i-kak-budet-voevat-na-ukraine-1065791768.html

Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине

Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине - 23.07.2025 Украина.ру

Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал, готовится ли Украина организовать крупную контратаку, объяснил, по каким целям стоит бить "Геранями" и проанализировал, какова вероятность скорого завершения войны

2025-07-23T07:32

2025-07-23T07:32

2025-07-23T07:32

видео

северная корея

европа

украина

борис рожин

россия

вооруженные силы украины

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00:32 – Ситуация на Юго-Западе Донбассе.04:38 – Есть ли у Украины крупные резервы и возможен ли ударный кулак для контратаки ВСУ?07:21 – Почему стало меньше видео с уничтожением западной техники? 08:22 – По желанию или от отчаяния: о контрнаступлении ВСУ.11:38 – Наращивание возможностей России в сфере БПЛА.13:08 – Куда ВС РФ стоит бить "Геранями"? 15:19 – Современная борьба снаряда и брони.16:04 – Открытие аэропортов в южной части России.17:22 – Вероятность скорого завершения войны.18:24 – Хватит ли у России сил воевать в таком режиме ещё несколько лет? 19:26 – Столкновение европейской и корейской армий на Украине.

северная корея

европа

украина

россия

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