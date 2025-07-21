https://ukraina.ru/20250721/rokirovka-zelenskogo-na-zaluzhnogo-pro--contra-1065671813.html

Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra

Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra - 21.07.2025 Украина.ру

Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra

18 июля американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш опубликовал у себя на блоге текст, в котором пишет: "осведомлённые источники в Вашингтоне сообщили мне, что он (экс-главком Валерий Залужный – Авт.) может занять этот пост в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание"

2025-07-21T17:36

2025-07-21T17:36

2025-07-21T17:36

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сша

украина

вашингтон

трамп и зеленский

дональд трамп

набу

владимир зеленский

валерий залужный

андрей ермак

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О возможности замены Зеленского на Залужного говорят уже давно, а публикуемые даже вполне лояльными к власти социологическими конторами данные как бы намекают, что общественность встретит такую замену с пониманием, а отчасти даже с воодушевлением. Впрочем, мнение общественности вряд ли кого-то интересует – своё право выбора она проскакала на Майдане.Однако, для США, причём не только для Дональда Трампа, но и для его оппонентов-демократов, замена Зеленского на Залужного представляет определённый интерес.Первое и главное – если Трамп действительно хочет прекратить войну, то он должен убрать Зеленского. Просто потому, что именно Зеленский заинтересован в том, чтобы никогда и ни при каких условиях не прекращать войну – хотя бы для продолжения своей власти.В то же время, Залужный признал, что война зашла в тупик, а значит он морально готов к ведению содержательных переговоров. Разумеется, никакая украинская власть не пойдёт на все российские условия (например, в вопросе статуса Крыма, не говоря о других территориях), но США это как раз не волнует.Второе – воспользовавшись изменениями в США, Зеленский (точнее – глава его администрации Ермак) начал устанавливать ещё более полный контроль над системой власти на Украине.Сейчас под удар попала "антикоррупционная" вертикаль, которую старательно создавала прошлая администрация США. Цель этих структур со странными названиями – контроль над украинской властью (правда, тотальная коррумпированность борцов с коррупцией сыграла плохую роль – к сердцам руководителей НАБУ дорожку протоптал ещё Порошенко*).В частности, под суд попал антикоррупционный активист Виталий Шабунин, являющийся "лицом" антикоррупционной реформы. Обвиняют его в том, что он похитил круглую сумму, собранную гражданами на нужды подразделения, в котором он якобы служит (говорят, что по месту базирования даже никогда не был).21 июля СБУ и полиция устроили облавы на детективов Национального антикоррупционного бюро. Что достойно удивления – не потому, что они берут взятки, а потому что на них оказывают неофициальное (!) влияние российские спецслужбы (по последней версии один из них сливал данные о расследованиях кому-то из экс-украинских политиков, живущих сейчас в России).Понятно, кстати, происхождение статей в западных СМИ, направленных против Ермака – демократы переживают за свои креатуры, но в момент пересменки в Вашингтоне, а тем более – после неё, оказать прямое влияние на киевский режим и обезопасить своих агентов влияния они не могли.Сгущаются тучи и над начальником ГУР Кириллом Будановым*, которого не включили в новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Учитывая, что Буданов* считается креатурой Лондона, то направленный против Зеленского и Ермака консенсус может быть не только двухпартийным, но и международным…Тут, кстати, в Испании найден труп бывшего украинского сотрудника антикоррупционных органов (на этот раз – УБОП МВД). По нелепому совпадению обстоятельств – в то же жилом комплексе, где был убит бывший российский летчик Кузьминов. У испанских правоохранителей могут возникнуть вопросы.Третье – следствие второго. Зеленский и Ермак сосредоточили в своих руках слишком много власти и становятся слишком независимыми от Вашингтона и Лондона. Им и так дали слишком много свободы и стеснялись указывать их место. Дошло до трагикомической истории в Овальном кабинете, где Зеленский, находящийся на содержании США, позволил себе пререкаться с президентом США. И ему, в конечном итоге, за это ничего не было. Отличный сигнал для других цепных крыс Вашингтона – нечего сказать…Залужный, хотя и имеет народную поддержку, но не имеет команды и вообще слабоват характером – провал наступления 2023 года на Западе во многом связывают с его самоуверенностью и с боязнью больших потерь, из-за чего в разгар сражения была изменена тактика.Развивая эту тему отмечу, что из Украины Запад создал не только антироссийский таран, но и один из полюсов складывающегося многополярного мира, который во многом крутит самим Западом как цыган солнцем. Сейчас вот мы наблюдаем, как Зеленский смог подмять под себя Трампа, заставив его действовать так, как выгодно Зеленскому (то, что Трамп повернул тему военных поставок в свою пользу интересы Зеленского никак не задевает – ему важно получить оружие бесплатно, а кто будет платить – не важно).Но Трамп, конечно, этого не понимает – где США, а где Украина в конце-то концов?Однако те же самые факторы работают точно так же и на то, чтобы сохранить при власти нынешний дуумвират, ибо зачем ломать то, что худо-бедно работает?Если брать вопрос мирного урегулирования, то замена Зеленского на Залужного проблемные моменты вовсе не снимает.Во-первых, на все требования российской стороны он всё равно не согласится.Тут вопрос в том, чтобы Россия пошла на уступки и Трамп недаром интересовался у Зеленского ударами по Москве и переходом в наступление (если это все же не фейк) – ему надо надавить на Москву, но не включая режим санкций, которые ему самому не выгодны и не слишком эффективны, как показывает опыт. И с этой задачей скорее справится Зеленский, чем Залужный, уже показавший свою слабость в качестве организатора наступления.Во-вторых, если Залужный слабее Зеленского, то и надавить на него будет легче не только Трампу, но и "партии войны", не важно – украинской, лондонской или вашингтонской. И тогда вместо потенциального переговорщика Трамп получит нечто противоположное, к тому же ещё более непредсказуемое.В-третьих, замена Зеленского на Залужного силовыми методами не решает вопроса легитимности киевской власти, который принципиален для России. Даже более того – проблема усугубится, потому что Зеленский пусть бывший, но всё же президент (по Конституции это не только должность, но и пожизненное звание), а Залужный вообще непонятно кто, даже если его назначат и.о. президента по прецеденту 2014 года.Ну и с точки зрения чисто организационной повторим, что сейчас Зеленский и Ермак на пике своего политического могущества. Просто так взять и вынести их оттуда, где они сидят нельзя – проще вынести само это место (что, кстати, не так сложно – США ведь контролируют применение своих вооружений на Украине).Как видим, в наличии есть аргументы и за смену власти на Украине, и против смены. Так что если Хёрш пообщается с другими представителями вашингтонской администрации, он вполне может получить другие ответы.Ну и самое главное – кто знает, что придёт в голову Трампу? Причём совершенно независимо от того, придерживается он какой-то чёткой стратегии или действует интуитивно.P.S.: Обратим внимание, что "несколько месяцев" – это после 50-ти дней, обозначенных Трампом.* Лицо, включённое в России в список экстремистов и террористов.Об усилении власти альянса Зеленского-Ермака можно прочитать в статье Михаила Павлива "Тихий переворот. Что произошло на Украине?"

https://ukraina.ru/20230307/1044154971.html

https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html

https://ukraina.ru/20250707/ubit-ermaka-zachem-na-zapade-travyat-glavu-op-i-kakuyu-polzu-iz-etogo-mozhet-izvlech-zelenskiy-1064808544.html

https://ukraina.ru/20250521/chto-meshaet-peregovoram-esch-raz-o-zaprete-i-legitimnosti-1063305685.html

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мнения, сша, украина, вашингтон, трамп и зеленский, дональд трамп, набу, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, переворот