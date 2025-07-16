ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии - 16.07.2025 Украина.ру
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ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии
ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии - 16.07.2025 Украина.ру
ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии
Украинское командование пытается представить временный контроль над второстепенной дорогой Хотень-Ободы как крупный стратегический "успех". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-16T05:40
2025-07-16T05:40
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Алехин подчеркнул, что российские войска сохраняют контроль над ключевыми позициями в регионе. "Пока украинская сторона занимается пиаром, группировка "Север" продолжает укреплять свои позиции и методично продвигаться вперед", - заявил полковник."Особенно показательно, что эти мнимые успехи ВСУ сопровождаются огромными потерями. За каждую такую "победу" украинская армия платит непропорционально высокую цену", - добавил военный обозреватель."Реальная ситуация на фронте значительно отличается от картинки, которую пытается нарисовать киевский режим", - заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под Херсона" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, юнаковка, геннадий алехин, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, спецоперация, военнаяаналитика, аналитика, аналитики, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Сумская область, Юнаковка, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, ВоеннаяАналитика, Аналитика, аналитики, Вооруженные силы Украины

ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии

05:40 16.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинское командование пытается представить временный контроль над второстепенной дорогой Хотень-Ободы как крупный стратегический "успех". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Ценой гибели нескольких сотен элитных бойцов ВСУ удалось временно перерезать дорогу местного значения, которую тут же объявили "победой вселенского масштаба", - с иронией отметил эксперт.
Алехин подчеркнул, что российские войска сохраняют контроль над ключевыми позициями в регионе. "Пока украинская сторона занимается пиаром, группировка "Север" продолжает укреплять свои позиции и методично продвигаться вперед", - заявил полковник.
"Особенно показательно, что эти мнимые успехи ВСУ сопровождаются огромными потерями. За каждую такую "победу" украинская армия платит непропорционально высокую цену", - добавил военный обозреватель.
"Реальная ситуация на фронте значительно отличается от картинки, которую пытается нарисовать киевский режим", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.
Также про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под Херсона" на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 17:30
Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит Угроза лишиться своей должности для главкома ВСУ Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли.
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