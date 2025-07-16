ВСУ пытаются перерезать дороги в Сумской области: военный эксперт о мнимых "успехах" украинской армии

Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит Угроза лишиться своей должности для главкома ВСУ Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли.