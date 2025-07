https://ukraina.ru/20250716/ukraina-rano-nachala-prazdnovat-v-obeschanii-trampa-po-vooruzheniyu-vsu-mnogo-nestykovok-1065364642.html

Украина рано начала праздновать. В обещании Трампа по вооружению ВСУ много нестыковок

Украина рано начала праздновать. В обещании Трампа по вооружению ВСУ много нестыковок

От заявления президента США Дональда Трампа по России, которое он широко разрекламировал за несколько дней, многие в мире ждали большего, но всё равно сейчас это чуть ли ни тема №1 для обсуждения в мире, в том числе из-за многочисленных нестыковок и оставшихся вопросов

Загадочное обещание PatriotУкраина, безусловно, счастлива от обещаний об оказании военной помощи, даже, как пишет Reuters, празднует возврат Дональда Трампа к поставкам вооружений. Однако радоваться пока рано, предупреждает агентство."Теперь предстоит самое сложное — договориться о том, кто на самом деле откажется от своих ценных систем, включая ракетные комплексы Patriot, которые Киев отчаянно ищет.После заявления Трампа стало ясно, что он представил лишь рамочный, а не конкретный план", - отмечает Reuters.Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях, сказал посол одной из североевропейских стран в США.Насколько существенной окажется поддержка для Украины, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит, сказали сразу 10 официальных лиц из США и Европы.Любопытно, что о запуске новой схемы вооружения ВСУ – члены НАТО будут покупать американское оружие и бесплатно передавать Украине – даже близкие союзники Соединённых Штатов узнали практически в режиме реального времени, хотя бремя поддержки Киева ложится на их плечи.Источники в Североатлантическом альянса чуть ранее тоже говорили, что никаких подробностей и деталей им не предоставили, поэтому члены НАТО до конца не понимают, как будет реализовано предложение Трампа.Теперь остаётся понять, кто и когда передаст Patriot, и вообще что конкретно союзники передадут – в Киеве так и не поняли, что имел ввиду Трамп, анонсировав передачу 17 Patriot, признался заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.Возможно, имелись ввиду ракеты-перехватчики, возможно, пусковые установки или же целые батареи. Если речь о батареях, то 17 - это огромное число, а если о пусковых установках, то это возможно, отметил Скибицкий. Каждая система Patriot поставляется в комплекте шести пусковых установок. Предоставить две системы согласилась Германия, ещё одну – Нидерланды."Это будет 18 пусковых установок для 3 батарей, что близко к 17", - подытожил Скибицкий, выразив надежду получить от Белого дома точную информацию.Киеву трудно понять суть не только конкретно заявления о Patriot, а вообще всего, что говорит Трамп, из-за его специфического стиля общения, сказал украинский чиновник газете The Wall Street Journal. В одном из последних телефонных разговоров Владимир Зеленский попросил президента США выделить Вооружённым силам Украины американское высокоточное оружие, способное наносить более разрушительные удары, и главу киевского режима удивило, что Трамп разговаривал с ним "поддерживающим тоном", хотя до этого публично критиковал, пояснил собеседник издания.Призывал Трамп бить по российским столицам или нет?А мировая общественность, в свою очередь, не поняла, так просил ли Трамп Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург.Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент США в телефонном разговоре на прошлой неделе спросил своего визави, почему тот не ударил по российской столице. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", — ответил Зеленский. Тогда Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на президента РФ Владимира Путина, причём не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.Вскоре то же самое сообщило другое издание - Financial Times, приведя цитаты двух лидеров ("Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?", "Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие").Затем аналогичной информацией поделился телеканал CNN, добавив, что это был один из многочисленных вопросов, Трамп мог задать его мимоходом.Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такая риторика появилась не только сейчас, но большинство публикаций, подобных этим, как правило оказываются недостоверными, хотя иногда бывают и серьёзные заявления.Американская администрация, естественно, всё отрицает. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уличила Financial Times в вырывании слов из контекста ради увеличения просмотров, а Трамп, как она утверждает, "просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства".Сам президент США, отвечая на вопрос журналиста, должен ли Зеленский выбрать Москву для ударов, от такого шага предостерёг: "Нет, он не должен нацеливаться на Москву".Кто в деле, а кто слилсяПока Украина радуется обещанным вооружениям, а Трамп радуется, что за всё это будут платить другие страны, сразу несколько членов НАТО объявили об отказе от участия в этой схеме.Чехия предпочитает сосредоточиться на других способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов, сказал премьер-министр страны Петр Фиала.Это неудивительно, если вспомнить слова президента республики Петра Павела, бывшего председателя Военного комитета НАТО, прозвучавшие неделей ранее в интервью информационной службе BBC. Он заявил, что воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, даже если с этой идеей очень трудно согласиться, однако необходимо учитывать реальное положение дел. По его словам, сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии вернуть территории в кратчайшие сроки без значительных человеческих жертв, а со стороны Запада очень несправедливо подталкивать её к этому.С Венгрией всё более чем понятно – она активнее всех государств ЕС призывает отказаться от военной помощи Киеву и содействовать мирным переговорам. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт по-прежнему будет придерживаться позиции невмешательства в украинский конфликт и не намерен выделять средства на приобретение американских вооружений для передачи Киеву, подчеркнув, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину.В общем позиция этих двух государств предсказуема, чего не скажешь о другом члене НАТО из этого списка – Франции, одном из создателей "Коалиции желающих".Вот как это объяснили источники Politico: "Франция, президент которой Эммануэль Макрон давно призывает европейцев создавать собственную военно-промышленную базу за счёт закупок на местном рынке, по этой причине не присоединится к инициативе по закупке американского оружия. Французское правительство также испытывает трудности с увеличением собственных расходов на оборону, пытаясь сократить бюджет и обуздать огромный дефицит".Об отказе объявила и Италия. Причина банальна – нет денег."Италия не будет придерживаться такой стратегии не только потому что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях, а прежде всего потому, что в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета La Stampa.Германия упомянута в этом контексте неслучайно. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вырвался в лидеры среди европейских политиков по поддержке Украины. Более того, идея по закупке американских вооружений для Киева принадлежит Берлину, он продвигал эту инициативу, сообщили Politico немецкие чиновники.Мерцу удалось найти общий язык с Трампом, поскольку они оба занимались бизнесом, отмечает The Wall Street Journal, ещё одним важным фактором стала способность канцлера обеспечить значительное финансирование вооружений США благодаря внесению в Конституцию ФРГ поправок, разрешающих практически неограниченные заимствования.Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Киева вместо двух, и тот согласился, но будет обсуждать этот вопрос с остальными европейскими лидерами. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для ВСУ, может пройти уже в ближайшее время - 23 июля, пишет агентство Reuters.Допустим, они договорятся, а когда Киев получит эту военную помощь? Возможно, ждать придётся годами, считают эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Их выводы основаны на том, что мощностей ВПК Европы недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, поэтому европейцы будут вынуждены платить США за производство вооружений, а оно займёт время, поэтому Киеву придётся долго ждать оплаченную европейскими странами технику.Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, который курирует новую схему, тоже сказал, что Европа не может производить оружие, необходимое Украине на поле боя, поэтому Соединённые Штаты остаются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу.Немного непонятно вот что. Пентагон приостанавливал передачу военной помощи Киеву, аргументируя сокращением запасов до объёмов, недостаточных для обеспечения собственной обороноспособности. Где Вашингтон возьмёт такое количество вооружений, которое просит Киев? В апреле на просьбу Зеленского продать пакет вооружений на $50 млрд Трамп ответил отказом (мотивируя заинтересованностью в переговорах с Путиным), а теперь США готовы за деньги партнёров по НАТО поставлять военную технику для ВСУ.Украинские военные на фронте уже раздражены и разгневаны из-за неопределённости с поставками американского оружия, пишет Bloomberg, задержки в предоставлении военной помощи от США вынудили ВСУ нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций.Какое-то количество вооружений западные союзники Киеву всё же передадут, только вопрос: какое, когда и сколько?Читайте также: От Patriot до дефицита специалистов: почему немецкий ОПК не успевает за запросами Украины

