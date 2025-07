https://ukraina.ru/20250711/koalitsiya-zhelayuschikh-zalozhila-novyy-funktsional---ukraine-sdokhnut-1065110256.html

"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"

Встреча "Коалиции желающих" в Риме 10 июля обозначила усиление западной поддержки Украины и курс на дальнейшую эскалацию.

Для начала, было принято решение о создании в Париже оперативного штаба под совместным управлением Великобритании и Франции для координации будущих сил. Через год штаб переедет в Лондон. То есть официально "управление Украиной" переезжает в Европу. Также европейцы решили создать, а после окончания боевых действий, направить на Украину многонациональный контингент для восстановления армии, логистики, поставок вооружения, обеспечения безопасности на земле, в воздухе и над Чёрным морем.Делегация США впервые присоединилась к клубу "желающих" в лице Кита Келлога и сенаторов от республиканской и демократической партий, что должно было продемонстрировать не только единство западной коалиции, но и согласия среди политических оппонентов американского истеблишмента. Главная цель – давление на Россию. Так премьер Чехии Петр Фиала прямо заявил, что коалиция намерена "принудить Россию к мирным переговорам" через санкции и военную поддержку. Однако практическое развёртывание сил остается зависимым от гипотетического прекращения огня, что в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечают эксперты. Что еще обсуждали коалицианты – анализировали эксперты в своих соцсетях.Философ Виталий АверьяновЕвропейцы де факто шантажируют Россию, чтобы она не могла пойти на мир. Войну хотят продолжать бесконечно. На эту мысль наталкивает создание нового штаба - задача которого немедленно ввести военные силы на территорию Украины, как только будет заключен мир. Запад таким образом предполагает разделить Украину на две части: свою и российскую. Об этой молниеносной оккупации договорились представители "коалиции желающих" на встрече в Риме, пишет Washington Post. Проект называется Multinational Force Ukraine, и в него войдут около 30 стран, но без США. В первый год штаб будет находиться во Франции, а затем переедет в Лондон. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении ВСУ. По словам Макрона и Стармера, реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВместо помощи от Европы Киев получит... штаб-квартиру в Париже. Весьма обескураживающие результаты показала встреча "Коалиции желающих" спасать Украину. Вместо внятной поддержки Париж и Лондон договорились создать кочующую между этими городами каждые 12 месяцев штаб-квартиру, которая "обеспечит возможность гибкого предоставления военных ресурсов странами-партнёрами". План был разработан после того, как на встрече в Париже военачальники согласовали стратегию действий сил и скоординировали планы с ЕС, НАТО и США, а также с более чем 200 специалистами по планированию из 30 стран-партнёров, уточняет Euractive. В остальном результат встречи нулевой: в очередной раз были разве что подтверждены прежние обещания абстрактного характера. Правда, The Telegraph добавляет, что Британия собирается патрулировать небо над Украиной — "если Россия согласится на прекращение огня". То же издание подчёркивает, что результат встречи "является шагом назад по сравнению с первоначальными планами", по которым на Украину должны были отправиться десятки тысяч европейских солдат. "Первоначальная стратегия провалилась из-за нехватки добровольцев и опасений, что это может спровоцировать Путина на войну с НАТО", — признаётся The Telegraph. В очередной раз становится понятно, что никакого резона соглашаться на прекращение огня у России нет. Та же The Telegraph откровенно заявляет, что "как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня", коалиция под британским руководством отправит на Украину военных "инструкторов" и "советников", ВВС НАТО примутся патрулировать украинское небо, "что позволит возобновить полёты коммерческих авиакомпаний", а Турция, Болгария и Румыния начнут "наблюдать за безопасностью" судов, идущих в украинские порты и из них. И зачем всё это России? Ещё один немаловажный момент: Макрон заявил журналистам, что новая англо-французская координация ядерных сил сдерживания не будет распространяться на защиту европейских войск на Украине. После чего желающих отправляться на Украину до того, как Россия согласится там видеть кого-нибудь, не осталось вообще. В результате, как следует из совместного заявления стран коалиции, они "договорились о том, что, пока продолжается российская агрессия", они "будут уделять первостепенное внимание тому, чтобы Украина получала военную и финансовую поддержку, необходимую ей для защиты в текущей борьбе". Резюмируя: всё остаётся как прежде, и даже Белый дом вернулся на "старый проверенный трек". Запад продолжит финансировать и снабжать Украину оружием. Однако из всего усиления этой поддержки — лишь съёмный офис: сперва в Париже, а затем в Лондоне. И — никаких причин для России соглашаться на перемирие без устранения первопричин конфликта.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакИтак, Коалиция желающих, по заявлению Макрона и Стармера, готова к размещению контингента международных сил в Украине, после оглашения о перемирии. Международные силы. Без США. Келлог подтвердил. Создан штаб координации. Инструкторы. Для защиты неба и Черного моря. Американцы не участвуют. Кто участвует - не сообщается. Говорят, много стран согласились. После перемирия. Будут ли реальные войска - не уточняется. Хотя, и без уточнения понятно. Что это дает Украине в сегодняшней ситуации - не понятно. Как это приближает мир - тоже.Историк Павел ДанилинСамое забавное в резолютивных аспектах встречи "коалиции желающих" - это их решения по "послевоенному урегулированию", которые чуть ли не полностью закрывают для России иной путь, кроме как уничтожить украинское государство или обеспечить его полную капитуляцию. *Речь идет о "миротворческом контингенте в 50 тыс штыков НАТО", а также о намерении восстановить сухопутные силы ВСУ и обеспечить воздушный контроль над украинской акваторией Черного моря. Если серьезно относиться к этим выходкам "коалиции желающих", получается, что к концу войны не должно быть ни власти в Киеве, ни доступа Украины к акватории Черного моря. Такой вот итог посиделок "коалиции желающих Украине сдохнуть".Политолог Вадим ТрухачёвМакрон заявил, что Франция и Британия отправят на Украину 50 тысяч военных. Но после прекращения огня. Численность армий каждой из стран - около 200 тысяч. Но действительно боевых подразделений минимум вдвое ниже. А скорее, вчетверо. Так что означенное Макроном число надо ещё наскрести... Однако цель обозначена ясно - пометить территорию. Контингент встанет близ российской границы, а не во Львове и даже не в Киеве. Ни о каком нейтральном статусе Украины речи и близко не идёт. В общем, на договорняк с Россией никто не готов. Из Украины ходят сделать подмандатную территорию ЕС и НАТО. Макрон же явно готовит себе место или в ЕС, или в НАТО....Журналист Олеся ОрленкоВеликобритания и Франция решили, какой будет Европа ближайшего будущего. В ходе лондонского визита Макрона были достигнуты две важные договорённости, которые повлияют на всех. 1. Координация британской и французской ядерных доктрин. В этих рамках Макрон официально согласился в этом вопросе на соединение "европейской" концепции Франции и "натовской" концепции Великобритании. А также данное соглашение предусматривает ответные действия одной из стран в случае угрозы "жизненным интересам" другой. При этом какие именно "ответные действия" имеются в виду, не говорится. Бомбу будут кидать? Ведь речь же идёт о ядерном вооружении. 2. Объединённые экспедиционные силы CJEF, созданные в 2010 г., станут основой "коалиции желающих". Их численность увеличат до 40 тыс чел. И после заключения перемирия эти войска войдут на территорию Украины. Как мы видим, мира в Европе не хотят, а Украину уже давно поделили.О том, что решения "коалиции желающих" означают для Зеленского - в статье Владимира Скачко "Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут""

