"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть" - 11.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250711/koalitsiya-zhelayuschikh-zalozhila-novyy-funktsional---ukraine-sdokhnut-1065110256.html
"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"
"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть" - 11.07.2025 Украина.ру
"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"
Встреча "Коалиции желающих" в Риме 10 июля обозначила усиление западной поддержки Украины и курс на дальнейшую эскалацию.
2025-07-11T23:02
2025-07-11T23:02
украина
россия
париж
эммануэль макрон
кит келлог
кир стармер
нато
ес
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058790723_415:227:2352:1317_1920x0_80_0_0_5c8d47e6827a4dee7bcc6457464a56ac.jpg
Для начала, было принято решение о создании в Париже оперативного штаба под совместным управлением Великобритании и Франции для координации будущих сил. Через год штаб переедет в Лондон. То есть официально "управление Украиной" переезжает в Европу. Также европейцы решили создать, а после окончания боевых действий, направить на Украину многонациональный контингент для восстановления армии, логистики, поставок вооружения, обеспечения безопасности на земле, в воздухе и над Чёрным морем.Делегация США впервые присоединилась к клубу "желающих" в лице Кита Келлога и сенаторов от республиканской и демократической партий, что должно было продемонстрировать не только единство западной коалиции, но и согласия среди политических оппонентов американского истеблишмента. Главная цель – давление на Россию. Так премьер Чехии Петр Фиала прямо заявил, что коалиция намерена "принудить Россию к мирным переговорам" через санкции и военную поддержку. Однако практическое развёртывание сил остается зависимым от гипотетического прекращения огня, что в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечают эксперты. Что еще обсуждали коалицианты – анализировали эксперты в своих соцсетях.Философ Виталий АверьяновЕвропейцы де факто шантажируют Россию, чтобы она не могла пойти на мир. Войну хотят продолжать бесконечно. На эту мысль наталкивает создание нового штаба - задача которого немедленно ввести военные силы на территорию Украины, как только будет заключен мир. Запад таким образом предполагает разделить Украину на две части: свою и российскую. Об этой молниеносной оккупации договорились представители "коалиции желающих" на встрече в Риме, пишет Washington Post. Проект называется Multinational Force Ukraine, и в него войдут около 30 стран, но без США. В первый год штаб будет находиться во Франции, а затем переедет в Лондон. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении ВСУ. По словам Макрона и Стармера, реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВместо помощи от Европы Киев получит... штаб-квартиру в Париже. Весьма обескураживающие результаты показала встреча "Коалиции желающих" спасать Украину. Вместо внятной поддержки Париж и Лондон договорились создать кочующую между этими городами каждые 12 месяцев штаб-квартиру, которая "обеспечит возможность гибкого предоставления военных ресурсов странами-партнёрами". План был разработан после того, как на встрече в Париже военачальники согласовали стратегию действий сил и скоординировали планы с ЕС, НАТО и США, а также с более чем 200 специалистами по планированию из 30 стран-партнёров, уточняет Euractive. В остальном результат встречи нулевой: в очередной раз были разве что подтверждены прежние обещания абстрактного характера. Правда, The Telegraph добавляет, что Британия собирается патрулировать небо над Украиной — "если Россия согласится на прекращение огня". То же издание подчёркивает, что результат встречи "является шагом назад по сравнению с первоначальными планами", по которым на Украину должны были отправиться десятки тысяч европейских солдат. "Первоначальная стратегия провалилась из-за нехватки добровольцев и опасений, что это может спровоцировать Путина на войну с НАТО", — признаётся The Telegraph. В очередной раз становится понятно, что никакого резона соглашаться на прекращение огня у России нет. Та же The Telegraph откровенно заявляет, что "как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня", коалиция под британским руководством отправит на Украину военных "инструкторов" и "советников", ВВС НАТО примутся патрулировать украинское небо, "что позволит возобновить полёты коммерческих авиакомпаний", а Турция, Болгария и Румыния начнут "наблюдать за безопасностью" судов, идущих в украинские порты и из них. И зачем всё это России? Ещё один немаловажный момент: Макрон заявил журналистам, что новая англо-французская координация ядерных сил сдерживания не будет распространяться на защиту европейских войск на Украине. После чего желающих отправляться на Украину до того, как Россия согласится там видеть кого-нибудь, не осталось вообще. В результате, как следует из совместного заявления стран коалиции, они "договорились о том, что, пока продолжается российская агрессия", они "будут уделять первостепенное внимание тому, чтобы Украина получала военную и финансовую поддержку, необходимую ей для защиты в текущей борьбе". Резюмируя: всё остаётся как прежде, и даже Белый дом вернулся на "старый проверенный трек". Запад продолжит финансировать и снабжать Украину оружием. Однако из всего усиления этой поддержки — лишь съёмный офис: сперва в Париже, а затем в Лондоне. И — никаких причин для России соглашаться на перемирие без устранения первопричин конфликта.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакИтак, Коалиция желающих, по заявлению Макрона и Стармера, готова к размещению контингента международных сил в Украине, после оглашения о перемирии. Международные силы. Без США. Келлог подтвердил. Создан штаб координации. Инструкторы. Для защиты неба и Черного моря. Американцы не участвуют. Кто участвует - не сообщается. Говорят, много стран согласились. После перемирия. Будут ли реальные войска - не уточняется. Хотя, и без уточнения понятно. Что это дает Украине в сегодняшней ситуации - не понятно. Как это приближает мир - тоже.Историк Павел ДанилинСамое забавное в резолютивных аспектах встречи "коалиции желающих" - это их решения по "послевоенному урегулированию", которые чуть ли не полностью закрывают для России иной путь, кроме как уничтожить украинское государство или обеспечить его полную капитуляцию. *Речь идет о "миротворческом контингенте в 50 тыс штыков НАТО", а также о намерении восстановить сухопутные силы ВСУ и обеспечить воздушный контроль над украинской акваторией Черного моря. Если серьезно относиться к этим выходкам "коалиции желающих", получается, что к концу войны не должно быть ни власти в Киеве, ни доступа Украины к акватории Черного моря. Такой вот итог посиделок "коалиции желающих Украине сдохнуть".Политолог Вадим ТрухачёвМакрон заявил, что Франция и Британия отправят на Украину 50 тысяч военных. Но после прекращения огня. Численность армий каждой из стран - около 200 тысяч. Но действительно боевых подразделений минимум вдвое ниже. А скорее, вчетверо. Так что означенное Макроном число надо ещё наскрести... Однако цель обозначена ясно - пометить территорию. Контингент встанет близ российской границы, а не во Львове и даже не в Киеве. Ни о каком нейтральном статусе Украины речи и близко не идёт. В общем, на договорняк с Россией никто не готов. Из Украины ходят сделать подмандатную территорию ЕС и НАТО. Макрон же явно готовит себе место или в ЕС, или в НАТО....Журналист Олеся ОрленкоВеликобритания и Франция решили, какой будет Европа ближайшего будущего. В ходе лондонского визита Макрона были достигнуты две важные договорённости, которые повлияют на всех. 1. Координация британской и французской ядерных доктрин. В этих рамках Макрон официально согласился в этом вопросе на соединение "европейской" концепции Франции и "натовской" концепции Великобритании. А также данное соглашение предусматривает ответные действия одной из стран в случае угрозы "жизненным интересам" другой. При этом какие именно "ответные действия" имеются в виду, не говорится. Бомбу будут кидать? Ведь речь же идёт о ядерном вооружении. 2. Объединённые экспедиционные силы CJEF, созданные в 2010 г., станут основой "коалиции желающих". Их численность увеличат до 40 тыс чел. И после заключения перемирия эти войска войдут на территорию Украины. Как мы видим, мира в Европе не хотят, а Украину уже давно поделили.О том, что решения "коалиции желающих" означают для Зеленского - в статье Владимира Скачко "Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут""
украина
россия
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058790723_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_0e397147f50f2ad1dcce302248fcb772.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, париж, эммануэль макрон, кит келлог, кир стармер, нато, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Кит Келлог, Кир Стармер, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"

23:02 11.07.2025
 
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© X / Emmanuel Macron
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Встреча "Коалиции желающих" в Риме 10 июля обозначила усиление западной поддержки Украины и курс на дальнейшую эскалацию.
Для начала, было принято решение о создании в Париже оперативного штаба под совместным управлением Великобритании и Франции для координации будущих сил. Через год штаб переедет в Лондон. То есть официально "управление Украиной" переезжает в Европу.
Также европейцы решили создать, а после окончания боевых действий, направить на Украину многонациональный контингент для восстановления армии, логистики, поставок вооружения, обеспечения безопасности на земле, в воздухе и над Чёрным морем.
Делегация США впервые присоединилась к клубу "желающих" в лице Кита Келлога и сенаторов от республиканской и демократической партий, что должно было продемонстрировать не только единство западной коалиции, но и согласия среди политических оппонентов американского истеблишмента. Главная цель – давление на Россию.
Так премьер Чехии Петр Фиала прямо заявил, что коалиция намерена "принудить Россию к мирным переговорам" через санкции и военную поддержку. Однако практическое развёртывание сил остается зависимым от гипотетического прекращения огня, что в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечают эксперты. Что еще обсуждали коалицианты – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Философ Виталий Аверьянов
Европейцы де факто шантажируют Россию, чтобы она не могла пойти на мир. Войну хотят продолжать бесконечно. На эту мысль наталкивает создание нового штаба - задача которого немедленно ввести военные силы на территорию Украины, как только будет заключен мир.
Запад таким образом предполагает разделить Украину на две части: свою и российскую. Об этой молниеносной оккупации договорились представители "коалиции желающих" на встрече в Риме, пишет Washington Post. Проект называется Multinational Force Ukraine, и в него войдут около 30 стран, но без США. В первый год штаб будет находиться во Франции, а затем переедет в Лондон. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении ВСУ. По словам Макрона и Стармера, реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Вместо помощи от Европы Киев получит... штаб-квартиру в Париже. Весьма обескураживающие результаты показала встреча "Коалиции желающих" спасать Украину. Вместо внятной поддержки Париж и Лондон договорились создать кочующую между этими городами каждые 12 месяцев штаб-квартиру, которая "обеспечит возможность гибкого предоставления военных ресурсов странами-партнёрами".
План был разработан после того, как на встрече в Париже военачальники согласовали стратегию действий сил и скоординировали планы с ЕС, НАТО и США, а также с более чем 200 специалистами по планированию из 30 стран-партнёров, уточняет Euractive.
В остальном результат встречи нулевой: в очередной раз были разве что подтверждены прежние обещания абстрактного характера. Правда, The Telegraph добавляет, что Британия собирается патрулировать небо над Украиной — "если Россия согласится на прекращение огня".
То же издание подчёркивает, что результат встречи "является шагом назад по сравнению с первоначальными планами", по которым на Украину должны были отправиться десятки тысяч европейских солдат.
"Первоначальная стратегия провалилась из-за нехватки добровольцев и опасений, что это может спровоцировать Путина на войну с НАТО", — признаётся The Telegraph.
В очередной раз становится понятно, что никакого резона соглашаться на прекращение огня у России нет. Та же The Telegraph откровенно заявляет, что "как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня", коалиция под британским руководством отправит на Украину военных "инструкторов" и "советников", ВВС НАТО примутся патрулировать украинское небо, "что позволит возобновить полёты коммерческих авиакомпаний", а Турция, Болгария и Румыния начнут "наблюдать за безопасностью" судов, идущих в украинские порты и из них.
И зачем всё это России?
Ещё один немаловажный момент: Макрон заявил журналистам, что новая англо-французская координация ядерных сил сдерживания не будет распространяться на защиту европейских войск на Украине. После чего желающих отправляться на Украину до того, как Россия согласится там видеть кого-нибудь, не осталось вообще.
В результате, как следует из совместного заявления стран коалиции, они "договорились о том, что, пока продолжается российская агрессия", они "будут уделять первостепенное внимание тому, чтобы Украина получала военную и финансовую поддержку, необходимую ей для защиты в текущей борьбе".
Резюмируя: всё остаётся как прежде, и даже Белый дом вернулся на "старый проверенный трек". Запад продолжит финансировать и снабжать Украину оружием. Однако из всего усиления этой поддержки — лишь съёмный офис: сперва в Париже, а затем в Лондоне. И — никаких причин для России соглашаться на перемирие без устранения первопричин конфликта.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Итак, Коалиция желающих, по заявлению Макрона и Стармера, готова к размещению контингента международных сил в Украине, после оглашения о перемирии. Международные силы. Без США. Келлог подтвердил. Создан штаб координации. Инструкторы. Для защиты неба и Черного моря. Американцы не участвуют. Кто участвует - не сообщается. Говорят, много стран согласились. После перемирия. Будут ли реальные войска - не уточняется. Хотя, и без уточнения понятно. Что это дает Украине в сегодняшней ситуации - не понятно. Как это приближает мир - тоже.
Историк Павел Данилин
Самое забавное в резолютивных аспектах встречи "коалиции желающих" - это их решения по "послевоенному урегулированию", которые чуть ли не полностью закрывают для России иной путь, кроме как уничтожить украинское государство или обеспечить его полную капитуляцию. *Речь идет о "миротворческом контингенте в 50 тыс штыков НАТО", а также о намерении восстановить сухопутные силы ВСУ и обеспечить воздушный контроль над украинской акваторией Черного моря. Если серьезно относиться к этим выходкам "коалиции желающих", получается, что к концу войны не должно быть ни власти в Киеве, ни доступа Украины к акватории Черного моря. Такой вот итог посиделок "коалиции желающих Украине сдохнуть".
Политолог Вадим Трухачёв
Макрон заявил, что Франция и Британия отправят на Украину 50 тысяч военных. Но после прекращения огня. Численность армий каждой из стран - около 200 тысяч. Но действительно боевых подразделений минимум вдвое ниже. А скорее, вчетверо. Так что означенное Макроном число надо ещё наскрести... Однако цель обозначена ясно - пометить территорию. Контингент встанет близ российской границы, а не во Львове и даже не в Киеве. Ни о каком нейтральном статусе Украины речи и близко не идёт. В общем, на договорняк с Россией никто не готов. Из Украины ходят сделать подмандатную территорию ЕС и НАТО. Макрон же явно готовит себе место или в ЕС, или в НАТО....
Журналист Олеся Орленко
Великобритания и Франция решили, какой будет Европа ближайшего будущего. В ходе лондонского визита Макрона были достигнуты две важные договорённости, которые повлияют на всех.
1. Координация британской и французской ядерных доктрин. В этих рамках Макрон официально согласился в этом вопросе на соединение "европейской" концепции Франции и "натовской" концепции Великобритании. А также данное соглашение предусматривает ответные действия одной из стран в случае угрозы "жизненным интересам" другой. При этом какие именно "ответные действия" имеются в виду, не говорится. Бомбу будут кидать? Ведь речь же идёт о ядерном вооружении.
2. Объединённые экспедиционные силы CJEF, созданные в 2010 г., станут основой "коалиции желающих". Их численность увеличат до 40 тыс чел. И после заключения перемирия эти войска войдут на территорию Украины. Как мы видим, мира в Европе не хотят, а Украину уже давно поделили.
О том, что решения "коалиции желающих" означают для Зеленского - в статье Владимира Скачко "Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут""
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияПарижЭммануэль МакронКит КеллогКир СтармерНАТОЕСВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ
23:30"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины
23:02"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"
23:00"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
22:45"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ
22:30Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
22:15"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска
22:14Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
22:12Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут"
22:06Российские БПЛА нанесли новые удары в Днепропетровской и Харьковской областях
22:00Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро
21:58БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин
21:43Украинское ГБР пришло к бывшему министру инфраструктуры Кубракову
21:36Удар нанесён по району Синельниково (Днепропетровская область)
21:31Поставляющие Киеву оружие спонсируют "террористическое отребье на Банковой" - Захарова
21:17Строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополя вышло на финальный этап
21:12"Русские дроны-ждуны выносят нашу пехоту, расчёты FPV и логистику": на Украине негодуют
20:55Под Киевом на одноногого ветерана ВСУ напала группа полицейских
20:46Украинского "антикоррупционера" Шабунина обыскали в Чугуеве
20:22Воздушная тревога объявлена в Киеве
Лента новостейМолния