Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут" - 11.07.2025 Украина.ру
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Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут"
Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут" - 11.07.2025 Украина.ру
Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут"
Сегодня уже невозможно представить, что в самом начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году на всю голову проукраинские спецы говорили, что у неонацистской Украины есть третий вариант выхода из сложившейся ситуации – возможность отскочить неуязвленной.
2025-07-11T22:12
2025-07-11T22:14
украина
россия
запад
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
мнения
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И то, что Россия, недальновидно поигравшись в "гуманитарные подарки" киевскому режиму под Киевом и Харьковом, столкнется лицом к лицу с давлением всего коллективного Запада, и попытается (или согласится) за столом переговоров решить проблемы своей безопасности на украинском направлении. Запад тогда выступил мощно – встал за спиной неонацистов, отговорил их от заключать мир в Стамбуле и начал форсировано пичкать их, то есть неонацистов, самым разным оружием,Сегодня этот вариант уже никак не пляшет. Украина уже не отскочит и никогда не будет такой, как даже в феврале 2022-го, не говоря уже претензиях Киева на границу Украины 1991 года, бредовые фантазии-фантомы о которой иногда посещают воспаленные и измененные запрещенными веществами мозги вождей в Киеве.За почти три с половиной года боев Украина окончательно потеряла Крым и Севастополь, а за ними еще четыре "материковых" региона – ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. И вернуть эти потери не представляется возможным. От слова "совсем". Как сказал президент России Владимир Путин, "там, где ступает нога русского солдата, то наше".И сегодня перед Украиной стоят два пути.Первый: она прекратит свое существование на карте планеты в результате тотально проигранной войны, лишится суверенитета и станет частью, полностью зависимой от России (подмандатной территорией, автономией, отдельным федеральным округом или отдельными областями – не важно).К этому, собственно, все и идет. Как предупреждал все тот же Путин, неонацисты в Киеве должны понять, что, чем дольше они сопротивляются, тем страшнее для них будут условия мира и сдачи. И самый страшный – уход Украины в небытие.Потому что, чем дольше идут бои, тем больше в России крепнет мнение, что любое существование Украины – это потенциальная, отложенная во времени угроза российской безопасности. Хотя бы потому, что суть политического украинства, на котором выстраивается украинская же государственность, – это русофобия, противоборство и соперничество с Россией, на чем всегда играл ушлый в таких делах Запад. Особенно с 1991 года, когда он начал опекать независимую Украину и превращать ее в агрессивную, злобную и непримиримую АнтиРоссию, в инструмент, плацдарм и полигон для войны с Россией.Отсюда и известный перефраз по ситуации слов, приписываемых Отто фон Бисмарку, – лучше ужасный конец, нежели ужас без конца.Второй: под давлением обстоятельств и требований не так Запада, как стран мирового большинства (или Глобального Юга), которым выгоден мир и сотрудничество, а не война, Россия освобождает все свои конституционные территории (новые регионы) и соглашается на прекращение огня и мирные переговоры. По их итогу, четко согласованному между Россией и Западом и продиктованному Киеву, Украина принимает все требования России: возвращается к нейтральному и внеблоковому статусу, проводит демилитаризацию и денацификацию и старается дальше существовать не как АнтиРоссия.Неплохой вариант, на который Запад сегодня, наплевав на все визги и крики Зеленского и его партайгеноссе, может пристать. Потому что Запад четко понимает, что сейчас он не готов к победе над Россией на поле боя. И что ему нужно время и передышка для того, чтобы собраться с силами, перегруппироваться и заново перевооружиться, а уже потом опять вооружить остатки Украины и науськать их на Россию. Но для этого должны как-то сохраниться ошметки Украины. Как минимум.Сегодня, судя по поведению и словам главных фигурантов на Западе и в Киеве, они вынужденно готовы ко второму варианту. И потому требуют главного – прекращения огня. И понятно, зачем – чтобы от Украины осталось как можно больше территории.Понятно ведь и то, что Россия освободит свое. Но Запад же прекрасно осознает, что к России отойдут и те регионы, что уже освобождены и будут еще очищены от ВСУ (вспомните путинские слова про ногу русского солдата) в ходе СВО. И потому торопит Зеленского.Точнее – раньше торопил, понимая, что режим Зеленского скоро рухнет. Но сейчас, похоже, союзники – Запад и Украина – несколько скорректировали позицию: они хотят еще раз попробовать остановить Россию на поле боя, для чего еще раз попытаться взвинтить эскалацию конфликта.Во-первых, Зеленский, в роли королевы попрошаек опять, объехав европейских союзников и почувствовав их поддержку, придумал отмазку для того, чтобы не идти на третий раунд переговоров о мире с Россией. Он, не мудрствуя лукаво, просто тупо заявил, что переговоров между Украиной и Россией пока не будет, потому что еще не завершились те обмены военнопленными и гражданскими, о которых договаривались раньше.Во-вторых, – и это, похоже, главное! – Зеленский почувствовал, что начали сходиться взгляды на украинский конфликт у европейцев и у президента США Дональда Трампа. Раньше Трампу война в Украине нужна была, как зайцу стоп-сигнал, он хотел только переложить финансирование ее с Америки на Европу.И как только европейцы с этим согласились и высказали готовность платить, Трамп сразу включил и свой милитаризм. Он заявил, что возобновляет поставки американского оружия в Украину по новой схеме. "Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине. — Авт.), и НАТО платит за это оружие, включая системы Patriot, которые Украина просила", – заявил Трамп.При этом еще ничего не решено, но Трамп то ли грозится, то ли напускает тумана в ситуацию. По его словам, он сделает "важное заявление" по поводу России в понедельник, 14 июля. При этом Дональд Фредович опять хмурил брови и намекал, что готов подкрепить свою решительность и недовольство Путиным (Трамп во всеуслышание заявил, что недоволен российским президентом) новым законом про 500% пошлины (тарифы) на всех, кто будет торговать с Россией после того, как она откажется идти с Украиной на мировую.При этом он, правда, назвав новый закон "очень серьезным и жестким законом о санкциях", параллельно дал понять, что все зависит от него и от его воли: захочет – подпишет закон, не захочет – конгрессмены и сенаторы перебьются.Такая чехарда во мнениях свидетельствует: с поставками оружия и эскалацией конфликта на Украине все еще может измениться диаметрально. Однако неизменным остается судьба Украины – перед нею остаются два вышеозначенных варианта. А следовательно, именно варианты определяют и судьбу просроченного недопрезидента Зеленского.При обоих вариантах его политической судьбе кранты – ни в исчезнувшей и прекратившей свое существование Украине, ни в сохранившейся внеблоковой, демилитаризированной и денацифицированной Зеленский не нужен. И если он при обоих вариантах останется в живых и попадет в плен победителям, то обязательно сядет на скамью подсудимых. За государственные преступления, нарушения законов войны, терроризм, преступления против человечества и человечности.Эту дорожку для него еще 20 ноября 1945 – 1 октября 1946 годов протоптали на Нюрнбергском трибунале соратники Адольфа Гитлера, его нынешнего кумира и образца для подражания в политике. Ну, раз так, то все логично и последовательно: Зеленский и не должен сопротивляться. Какой кумир – таков и конец. Равно как и такова надежная и гарантированная веревка при исполнении приговора бандиту, террористу и убийце.Зеленский, ясное дело, с такой логикой не согласен и будет вертеться, как гадюка под вилами. Но при первом варианте развития судьбы Украины ему точно конец. А вот при втором у него есть надежда пропетлять и остаться в живых. Если Запад в знак благодарности за то, что он в его интересах сделал с Украиной и с миллионами украинцев, угробленных за чужой профит, даст ему возможность добежать до канадской границы и скрыться в западных пампасах, легально воспользовавшись приобретенной там недвижимостью и офшорными счетами по всему миру.Но Запад, он такой: может дать возможность убежать, а может и не дать – мальчик слишком много знает, а поскольку еще и труслив, как всякий наркоман, то еще и болтлив. Зачем Западу такой свидетель распространения демократии и общечеловеческих ценностей? Правильно: незачем…Точно так же думают, например, на Западе в Швейцарии и на Востоке в Китае. Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, проанализировав ситуацию на передовой, уяснила для себя, что у Украины есть два способа избежать полного поражения в конфликте с Россией - либо попытаться любой ценой сократить потери ВСУ в условиях успешного продвижения армии России, либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию.А ответственен за все Зеленский, оказавшийся в непростой ловушке, ибо "он – единственный человек, который может отдать приказ об отступлении". Но ведь Запад сейчас требует от него держаться и эскалировать бойню.А Китай просто обиделся на Зеленского за его санкции против пяти китайских компаний за то, что те якобы поставляли детали для российских дронов. Зеленскому напомнили: мол, дурашка, ты не в той ситуации, чтобы грозить великому Китаю."Зеленский — как кузнечик осенью: долго не проживет, его дни сочтены. Санкции — попытка не позволить Китаю участвовать в восстановлении Украины. Китайские компании должны четко осознавать, что реконструкция Украины — это бездонная яма и ловушка. Если они возьмутся за это сомнительное дело, деньги, скорее всего, будут потрачены впустую", – предупредило и надопрезидента, и пичкающих его оружием и обещаниями денег западных кураторов китайское издание Tencent.Не будем с ним спорить. Китай далеко, стоит высоко, а с высоты оно, знаете ли, виднее…
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, мнения
Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мнения

Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут"

22:12 11.07.2025 (обновлено: 22:14 11.07.2025)
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня уже невозможно представить, что в самом начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году на всю голову проукраинские спецы говорили, что у неонацистской Украины есть третий вариант выхода из сложившейся ситуации – возможность отскочить неуязвленной.
И то, что Россия, недальновидно поигравшись в "гуманитарные подарки" киевскому режиму под Киевом и Харьковом, столкнется лицом к лицу с давлением всего коллективного Запада, и попытается (или согласится) за столом переговоров решить проблемы своей безопасности на украинском направлении. Запад тогда выступил мощно – встал за спиной неонацистов, отговорил их от заключать мир в Стамбуле и начал форсировано пичкать их, то есть неонацистов, самым разным оружием,
Сегодня этот вариант уже никак не пляшет. Украина уже не отскочит и никогда не будет такой, как даже в феврале 2022-го, не говоря уже претензиях Киева на границу Украины 1991 года, бредовые фантазии-фантомы о которой иногда посещают воспаленные и измененные запрещенными веществами мозги вождей в Киеве.
За почти три с половиной года боев Украина окончательно потеряла Крым и Севастополь, а за ними еще четыре "материковых" региона – ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. И вернуть эти потери не представляется возможным. От слова "совсем". Как сказал президент России Владимир Путин, "там, где ступает нога русского солдата, то наше".
И сегодня перед Украиной стоят два пути.
Первый: она прекратит свое существование на карте планеты в результате тотально проигранной войны, лишится суверенитета и станет частью, полностью зависимой от России (подмандатной территорией, автономией, отдельным федеральным округом или отдельными областями – не важно).
К этому, собственно, все и идет. Как предупреждал все тот же Путин, неонацисты в Киеве должны понять, что, чем дольше они сопротивляются, тем страшнее для них будут условия мира и сдачи. И самый страшный – уход Украины в небытие.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Потому что, чем дольше идут бои, тем больше в России крепнет мнение, что любое существование Украины – это потенциальная, отложенная во времени угроза российской безопасности. Хотя бы потому, что суть политического украинства, на котором выстраивается украинская же государственность, – это русофобия, противоборство и соперничество с Россией, на чем всегда играл ушлый в таких делах Запад. Особенно с 1991 года, когда он начал опекать независимую Украину и превращать ее в агрессивную, злобную и непримиримую АнтиРоссию, в инструмент, плацдарм и полигон для войны с Россией.
Отсюда и известный перефраз по ситуации слов, приписываемых Отто фон Бисмарку, – лучше ужасный конец, нежели ужас без конца.
Второй: под давлением обстоятельств и требований не так Запада, как стран мирового большинства (или Глобального Юга), которым выгоден мир и сотрудничество, а не война, Россия освобождает все свои конституционные территории (новые регионы) и соглашается на прекращение огня и мирные переговоры. По их итогу, четко согласованному между Россией и Западом и продиктованному Киеву, Украина принимает все требования России: возвращается к нейтральному и внеблоковому статусу, проводит демилитаризацию и денацификацию и старается дальше существовать не как АнтиРоссия.
Неплохой вариант, на который Запад сегодня, наплевав на все визги и крики Зеленского и его партайгеноссе, может пристать. Потому что Запад четко понимает, что сейчас он не готов к победе над Россией на поле боя. И что ему нужно время и передышка для того, чтобы собраться с силами, перегруппироваться и заново перевооружиться, а уже потом опять вооружить остатки Украины и науськать их на Россию. Но для этого должны как-то сохраниться ошметки Украины. Как минимум.
Сегодня, судя по поведению и словам главных фигурантов на Западе и в Киеве, они вынужденно готовы ко второму варианту. И потому требуют главного – прекращения огня. И понятно, зачем – чтобы от Украины осталось как можно больше территории.
Понятно ведь и то, что Россия освободит свое. Но Запад же прекрасно осознает, что к России отойдут и те регионы, что уже освобождены и будут еще очищены от ВСУ (вспомните путинские слова про ногу русского солдата) в ходе СВО. И потому торопит Зеленского.
Точнее – раньше торопил, понимая, что режим Зеленского скоро рухнет. Но сейчас, похоже, союзники – Запад и Украина – несколько скорректировали позицию: они хотят еще раз попробовать остановить Россию на поле боя, для чего еще раз попытаться взвинтить эскалацию конфликта.
Во-первых, Зеленский, в роли королевы попрошаек опять, объехав европейских союзников и почувствовав их поддержку, придумал отмазку для того, чтобы не идти на третий раунд переговоров о мире с Россией. Он, не мудрствуя лукаво, просто тупо заявил, что переговоров между Украиной и Россией пока не будет, потому что еще не завершились те обмены военнопленными и гражданскими, о которых договаривались раньше.
Во-вторых, – и это, похоже, главное! – Зеленский почувствовал, что начали сходиться взгляды на украинский конфликт у европейцев и у президента США Дональда Трампа. Раньше Трампу война в Украине нужна была, как зайцу стоп-сигнал, он хотел только переложить финансирование ее с Америки на Европу.
И как только европейцы с этим согласились и высказали готовность платить, Трамп сразу включил и свой милитаризм. Он заявил, что возобновляет поставки американского оружия в Украину по новой схеме. "Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине. — Авт.), и НАТО платит за это оружие, включая системы Patriot, которые Украина просила", – заявил Трамп.
При этом еще ничего не решено, но Трамп то ли грозится, то ли напускает тумана в ситуацию. По его словам, он сделает "важное заявление" по поводу России в понедельник, 14 июля. При этом Дональд Фредович опять хмурил брови и намекал, что готов подкрепить свою решительность и недовольство Путиным (Трамп во всеуслышание заявил, что недоволен российским президентом) новым законом про 500% пошлины (тарифы) на всех, кто будет торговать с Россией после того, как она откажется идти с Украиной на мировую.
При этом он, правда, назвав новый закон "очень серьезным и жестким законом о санкциях", параллельно дал понять, что все зависит от него и от его воли: захочет – подпишет закон, не захочет – конгрессмены и сенаторы перебьются.
Такая чехарда во мнениях свидетельствует: с поставками оружия и эскалацией конфликта на Украине все еще может измениться диаметрально. Однако неизменным остается судьба Украины – перед нею остаются два вышеозначенных варианта. А следовательно, именно варианты определяют и судьбу просроченного недопрезидента Зеленского.
При обоих вариантах его политической судьбе кранты – ни в исчезнувшей и прекратившей свое существование Украине, ни в сохранившейся внеблоковой, демилитаризированной и денацифицированной Зеленский не нужен. И если он при обоих вариантах останется в живых и попадет в плен победителям, то обязательно сядет на скамью подсудимых. За государственные преступления, нарушения законов войны, терроризм, преступления против человечества и человечности.
Эту дорожку для него еще 20 ноября 1945 – 1 октября 1946 годов протоптали на Нюрнбергском трибунале соратники Адольфа Гитлера, его нынешнего кумира и образца для подражания в политике. Ну, раз так, то все логично и последовательно: Зеленский и не должен сопротивляться. Какой кумир – таков и конец. Равно как и такова надежная и гарантированная веревка при исполнении приговора бандиту, террористу и убийце.
Зеленский, ясное дело, с такой логикой не согласен и будет вертеться, как гадюка под вилами. Но при первом варианте развития судьбы Украины ему точно конец. А вот при втором у него есть надежда пропетлять и остаться в живых. Если Запад в знак благодарности за то, что он в его интересах сделал с Украиной и с миллионами украинцев, угробленных за чужой профит, даст ему возможность добежать до канадской границы и скрыться в западных пампасах, легально воспользовавшись приобретенной там недвижимостью и офшорными счетами по всему миру.
Но Запад, он такой: может дать возможность убежать, а может и не дать – мальчик слишком много знает, а поскольку еще и труслив, как всякий наркоман, то еще и болтлив. Зачем Западу такой свидетель распространения демократии и общечеловеческих ценностей? Правильно: незачем…
Точно так же думают, например, на Западе в Швейцарии и на Востоке в Китае. Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, проанализировав ситуацию на передовой, уяснила для себя, что у Украины есть два способа избежать полного поражения в конфликте с Россией - либо попытаться любой ценой сократить потери ВСУ в условиях успешного продвижения армии России, либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию.
А ответственен за все Зеленский, оказавшийся в непростой ловушке, ибо "он – единственный человек, который может отдать приказ об отступлении". Но ведь Запад сейчас требует от него держаться и эскалировать бойню.
А Китай просто обиделся на Зеленского за его санкции против пяти китайских компаний за то, что те якобы поставляли детали для российских дронов. Зеленскому напомнили: мол, дурашка, ты не в той ситуации, чтобы грозить великому Китаю.
"Зеленский — как кузнечик осенью: долго не проживет, его дни сочтены. Санкции — попытка не позволить Китаю участвовать в восстановлении Украины. Китайские компании должны четко осознавать, что реконструкция Украины — это бездонная яма и ловушка. Если они возьмутся за это сомнительное дело, деньги, скорее всего, будут потрачены впустую", – предупредило и надопрезидента, и пичкающих его оружием и обещаниями денег западных кураторов китайское издание Tencent.
Не будем с ним спорить. Китай далеко, стоит высоко, а с высоты оно, знаете ли, виднее…
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