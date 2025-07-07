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Взрывы, пожары, удары по зданию ТЦК: российские военные атаковали Украину

Взрывы, пожары, удары по зданию ТЦК: российские военные атаковали Украину - 07.07.2025 Украина.ру

Взрывы, пожары, удары по зданию ТЦК: российские военные атаковали Украину

В ночь на понедельник российские военные атаковали Киевскую, Одесскую, Харьковскую области и другие территории противника. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-07T07:28

2025-07-07T07:28

2025-07-07T07:33

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"Продолжаются интенсивные удары по целям в Одессе и Киеве.Также "Герани атакуют Харьковскую область.<...> Взрывы раздаются в Днепропетровской и Киевской областях. <...> "Герани" нанесли удары по целям врага в Харькове и Сумах. <...> Новые взрывы в Харьковской области. <...> Под ударом объекты противника в Черниговской области. <...> ВС РФ нанесли удар по объектам противника во временно оккупированном Покровске ДНР. <...> Сообщается о прилетах в районе железной дороги во временно оккупированном Славянске ДНР", - говорится в постах канала.В свою очередь украинские мониторинговые каналы информировали о большой группе "Гераней", маневрирующих над акваторией Черного моря возле Одессы, а также о взрывах во временно оккупированной части ДНР и взрывах в Изюме Харьковской области.Телеграм-канал "НгП Разведка" пишет о возможном ударе по зданию ТЦК (так на Украине называют военкоматы) в Киеве.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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