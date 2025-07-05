Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
2025-07-05T12:00
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в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
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сво, вс рф, в десятку, всу, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, ВСУ, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области

12:00 05.07.2025
 
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"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт.
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