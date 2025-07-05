https://ukraina.ru/20250705/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-zachem-vsu-pytalis-prorvatsya-v-krynki-v-khersonskoy-oblasti-1064688643.html
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
2025-07-05T12:00
2025-07-05T12:00
2025-07-05T12:00
сво
вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064688437_111:0:924:610_1920x0_80_0_0_8d44f861f477a1fcf68a1952972f3409.jpg
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
2025-07-05T12:00
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PT2M37S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, всу, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, ВСУ, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
2025-07-05T12:00
true
PT2M37S
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
"Скорее всего это была пиар-акция для того, чтобы получить какую-то спонсорскую помощь", - поделился с нашим изданием Боец с позывным "Сталин"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.