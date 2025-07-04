https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-mama-otpuskala-e-na-front-1064604823.html
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
2025-07-04T10:00
2025-07-04T10:00
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в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064604685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3b817f7dde7b16b3e353432ebac915f.jpg
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
2025-07-04T10:00
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PT2M35S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
2025-07-04T10:00
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PT2M35S
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.