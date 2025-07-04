"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт - 04.07.2025 Украина.ру
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
2025-07-04T10:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт

10:00 04.07.2025
 
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"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
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