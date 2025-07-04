https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-mama-otpuskala-e-na-front-1064604823.html

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт - 04.07.2025 Украина.ру

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт

"Я хоть мертва лягу, ти переступиш и пiдеш", — "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" процитировала слова мамы, когда та узнала о желании дочери пойти на фронт

2025-07-04T10:00

2025-07-04T10:00

2025-07-04T10:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт 2025-07-04T10:00 true PT2M35S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео