https://ukraina.ru/20250627/glavnoe-za-noch-27-iyunya-1064356354.html

Главное за ночь 27 июня

Главное за ночь 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Главное за ночь 27 июня

🟥 Беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Украина.ру, 27.06.2025

2025-06-27T09:17

2025-06-27T09:17

2025-06-27T09:17

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🟥 Беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары сняты, сообщает Росавиация.🟥 ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов для тех, кто хочет сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на российскую сторону.🟥 Саперы ВДВ РФ обезвредили более 60 взрывоопасных предметов в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России.🟦 Посол США Линн Трейси завершает работу и покидает Москву, сообщила американская дипмиссия.🟦 Российский актер Юра Борисов стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской киноакадемии. "Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", - говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.🟦 Макрон появился на саммите ЕС в Брюсселе с опозданием и в растрепанном виде. Об этом сообщил портал Euractiv. При этом, президента не было на предварительном собрании.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, новокуйбышевск, самара, росавиация, вооруженные силы украины, вдв