Главное за ночь 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 27 июня
Главное за ночь 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру
Главное за ночь 27 июня
🟥 Беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T09:17
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россия
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самара
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вооруженные силы украины
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🟥 Беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары сняты, сообщает Росавиация.🟥 ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов для тех, кто хочет сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на российскую сторону.🟥 Саперы ВДВ РФ обезвредили более 60 взрывоопасных предметов в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России.🟦 Посол США Линн Трейси завершает работу и покидает Москву, сообщила американская дипмиссия.🟦 Российский актер Юра Борисов стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской киноакадемии. "Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", - говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.🟦 Макрон появился на саммите ЕС в Брюсселе с опозданием и в растрепанном виде. Об этом сообщил портал Euractiv. При этом, президента не было на предварительном собрании.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, новокуйбышевск, самара, росавиация, вооруженные силы украины, вдв
Новости, Россия, Новокуйбышевск, Самара, Росавиация, Вооруженные силы Украины, ВДВ

Главное за ночь 27 июня

09:17 27.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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🟥 Беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары сняты, сообщает Росавиация.
🟥 ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградотрядов для тех, кто хочет сбежать с поля боя или сдаться в плен, рассказал РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на российскую сторону.
🟥 Саперы ВДВ РФ обезвредили более 60 взрывоопасных предметов в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России.
🟦 Посол США Линн Трейси завершает работу и покидает Москву, сообщила американская дипмиссия.
🟦 Российский актер Юра Борисов стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской киноакадемии.
"Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", - говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.
🟦 Макрон появился на саммите ЕС в Брюсселе с опозданием и в растрепанном виде. Об этом сообщил портал Euractiv. При этом, президента не было на предварительном собрании.
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Заголовок открываемого материала
09:28Минобороны: за ночь уничтожено почти четыре десятка вражеских БПЛА
09:17Главное за ночь 27 июня
08:33"Охота на военкомов": что говорят о ТЦК в украинских соцсетях
08:00Курултай-2: второй подход к попытке организации крымских татар
08:00Итоги 26 июня. Чем день запомнится читателям Украина.ру
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07:00Юрий Баранчик: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем
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