https://ukraina.ru/20250626/vs-rf-nochyu-udarili-po-regionam-ukrainy-1064301282.html

ВС РФ ночью ударили по регионам Украины

ВС РФ ночью ударили по регионам Украины - 26.06.2025 Украина.ру

ВС РФ ночью ударили по регионам Украины

Российские военные ночью нанесли удары по объектам противника в Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-26T07:16

2025-06-26T07:16

2025-06-26T07:16

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"Также удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. Идёт обработка объектов ВСУ с помощью ФАБов. <...> Удар нанесён по Днепропетровску", - говорится в постах канала.В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких взрывах во временно оккупированной части ДНР, а также о взрывах в Изюме Харьковской области.Накануне поздним вечером мы писали также о работе ПВО над Харьковом.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины