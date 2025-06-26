ВС РФ ночью ударили по регионам Украины - 26.06.2025 Украина.ру
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ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
ВС РФ ночью ударили по регионам Украины - 26.06.2025 Украина.ру
ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
Российские военные ночью нанесли удары по объектам противника в Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-26T07:16
2025-06-26T07:16
новости
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вооруженные силы украины
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"Также удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. Идёт обработка объектов ВСУ с помощью ФАБов. &lt;...&gt; Удар нанесён по Днепропетровску", - говорится в постах канала.В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких взрывах во временно оккупированной части ДНР, а также о взрывах в Изюме Харьковской области.Накануне поздним вечером мы писали также о работе ПВО над Харьковом.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ночью ударили по регионам Украины

07:16 26.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные ночью нанесли удары по объектам противника в Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Также удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. Идёт обработка объектов ВСУ с помощью ФАБов. <...> Удар нанесён по Днепропетровску", - говорится в постах канала.
В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких взрывах во временно оккупированной части ДНР, а также о взрывах в Изюме Харьковской области.
Накануне поздним вечером мы писали также о работе ПВО над Харьковом.
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Заголовок открываемого материала
07:16ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
07:04Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами
07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
06:42Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
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