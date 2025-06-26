ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Российские военные ночью нанесли удары по объектам противника в Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Также удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. Идёт обработка объектов ВСУ с помощью ФАБов. <...> Удар нанесён по Днепропетровску", - говорится в постах канала.
В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких взрывах во временно оккупированной части ДНР, а также о взрывах в Изюме Харьковской области.
Накануне поздним вечером мы писали также о работе ПВО над Харьковом.
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