https://ukraina.ru/20250623/gringo-eto-budet-stoit-vam-zhizni-derzhite-vashi-korabli-podalshe-izrail-my-otmenili-svadbu-1064195578.html

В Иране: Гринго! Это будет стоить вам жизни! В Израиле: Мы отменили свадьбу. В США: А если это фейки?

В Иране: Гринго! Это будет стоить вам жизни! В Израиле: Мы отменили свадьбу. В США: А если это фейки? - 23.06.2025 Украина.ру

В Иране: Гринго! Это будет стоить вам жизни! В Израиле: Мы отменили свадьбу. В США: А если это фейки?

После нападения США на Иран какая реакция у жителей страны? Что думают простые люди и политики самого Ирана? Что говорят в мире?

2025-06-23T17:59

2025-06-23T17:59

2025-06-23T18:04

эксклюзив

иран

израиль

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

александр вучич

магатэ

оон

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"Полная капитуляция!" - требовал от Ирана Трамп.Но Иран и не думает сдаваться."Держитесь подальше""Встречай гостей, преступный незаконный режим", - пишут в Иране после сообщений о ракетных атаках по Израилю со стороны Ирана.В самом Иране прямо на улицах городов составляют огромные списки, это какие-то гигантские "дацзыбао", расстеленные на улицах. Собирают подписи: закрыть Ормузский пролив. Оживлённая толпа, очереди.Парламент уже проголосовал "за", теперь ждут решения аятоллы.Девушки в платках снимаются на камеру, проклинают Израиль. Платки им совершенно не мешают проклинать, чувствуют себя свободно и раскованно.Выступление иранского депутата- женщины в парламенте страны:"Гринго! Это будет стоить вам жизни!"Парламент аплодирует.Аплодируют также после сообщения о военной поддержке Пакистана. Депутаты скандируют: "Пакистан! Пакистан!"Йемен официально вступил в войну. Один из лидеров хуситов заявил:"Держите ваши корабли подальше от наших территориальных вод.""Бесстрашные йеменские львы вновь будут носить свои очень болезненные удары по авианосцам США".Это тоже вызывает восторг в Иране. Иран не один!Глава МИДТак же реагирует и официальная власть. Главный враг для Ирана - сионистский израильский режим, как постоянно подчёркивают власти Ирана. Но и США теперь попадают в число почти официальных врагов.Глава МИДа Ирана Арагчи:"Администрация США продемонстрировала степень контроля Нетаньяху над ней."По поводу призыва из США и Европы к Ирану "вернуться за стол переговоров" Арагчи ответил:"Как Иран может вернуться туда, откуда не уходил?"Агентство "Фарс ньюз":"Иран хочет сосредоточиться на продолжении войны против сионистского режима с возрастающей интенсивностью. И подчеркивает, что "Израиль" одновременно является "главной базой" Соединённых Штатов в регионе."Что подтверждено?Очень много остаётся неясного: поражены ли цели в горах Ирана, о которых бодро отчитался Трамп, и насколько?Иранское ТВ:"Ни одна заявленная новость Трампа не подтверждена".Том Николс, американский журналист:"Независимо от того, как вы относитесь к этой атаке, пожалуйста, не делитесь фейковой информацией о ней.Даже Би-Би-Си пока не знают, были атаки успешными или нет."Почему "даже Би-Би-Си"? Надо ждать сообщений из Ирана.В Иране же утверждают:"Ничто не превратилось в пепел" на базе Фордо, как рассказал Трамп.База ФордоКак пишут мировые и иранские СМИ:Неделю грузовики вывозили оттуда нечто. За неделю Иран не только засыпал грунтом входы и выходы, но и сделал защитные валы.Что в результате?Как пишет аналитический центр "Kaveh Intel":"Если бы Фордо действительно был уничтожен, мы бы увидели воронки, электромагнитные нарушения, срочные эвакуации по воздуху. Сейсмографы зашкаливали бы от взрывов. ИК вспышки под горой.Вместо этого мы получили твит с аккаунта, управляемого с сервера Израиля, с криками "Фордо уничтожен".Бомбы куда-то попали, но эффект от них не был таким, что "все превратилось в пепел".Зачем же летели самолёты "невидимки" из США 37 часов? Чтобы что?Всё это больше похоже на "голимый пиар" президента США.Но подождём подтверждений и отчётов.МАГАТЭ и ООНГлава МАГАТЭ Гросси: "мы не можем оценить ущерб, пока идёт война."Призвал всех за стол переговоров.Делегат Алжира в ООН задаёт резонный вопрос:"Если МАГАТЭ не может осудить нападение на ядерные объекты, в чем смысл его существования?"Представитель Ирана в ООН:"Совбез ООН должен передать израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ".Да, объекты Израиля не подконтрольны МАГАТЭ. И никто не протестует, не бомбит. Интересно, правда?Россия в Совбезе ООН:"Израиль до сих пор не является членом ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия). Поэтому полноценные инспекции Израиля МАГАТЭ не проводятся.Иран - единственная страна, которая приняла наибольшее количество инспекций. Но вместо того, чтобы поблагодарить эту страну, они бомбят её. А ее мирные жители становятся мишенью.К сожалению, генеральный директор МАГАТЭ никогда не призывал Израиль присоединиться к ДНЯО. Эта ситуация является мошенничеством".Израиль: отложили свадьбуОфициальные заявления Израиля можно свести к формуле Министра обороны Израиля:"Реальность превосходит ожидания. Мир наблюдает и удивляется".Да уж.Израиль напал на Иран, без объявления войны, во время переговоров. Это действительно, удивительная и возмутительная акция.Премьер Израиля Нетаньяху: "Все, кто нас осуждает - антисемиты!"Это какая-то абсолютно инфантильная пропаганда. Даже как-то неловко обсуждать. Что тут обсуждать?Но Биби Нетаньяху пошёл ещё дальше. Он заявил о страданиях его семьи:"Мой сын отложил свадьбу. Уже второй раз! Это огромная личная цена для него, для нас, для его невесты."Это серьёзно? Вот это цинизм!Кстати, Израиль находит в себе силы и мощности прямо сейчас продолжать бомбить палатки палестинских беженцев.В Газе уничтожено уже 60 тысяч мирных жителей.Президент Турции Эрдоган:"Нетаньяху давно превзошёл Гитлера в совершении геноцида.""Железный купол" и стена плачаИз важных новостей СМИ Израиля:Нетаньяху сходил к Стене плача.Кнессет раскрасили в цвета флага США.Между прочим, прямо над Тель-Авивом ракеты Ирана перехватываются самолетами США.С американских баз тоже противодействуют пускам иранских ракет. Множественное противодействие. Плюс, конечно, действует хвалёная система ПВО Израиля.И все равно проходит почти 50 процентов!Разрушены здание Моссад, израильской разведки.Повреждено Министерство обороны.Это всё, что нужно знать про так называемый "Железный купол."Израиль победил тактически, возможно, прямо сейчас. Но проиграл стратегически. Об этом пишут многие наблюдатели.Никакого "Железного купола", оказывается, нет.Это один из парадоксальных итогов удара Израиля по Ирану.Что думают об этом арабские страны, которые плотным кольцом окружают Израиль?Только для избранных!Отдельная тема - то, что в Израиле убежища оказались "только для евреев"!Появилось уже множество роликов о том, что в убежища не пускают "неевреев".Китаец рассказывает из Израиля:"В нынешней войне в убежища разрешают входить только израильтянам. А людей из других стран туда не пускают."В Израиле, кстати, теперь за размещение в сетях видео и фото результатов бомбёжки грозит 15 лет тюрьмы.Израильтяне стараются уехать. Многие нанимают яхты и лодки до Кипра.Да, много уродливого и неожиданного обнажилось с этой войной.СоюзникиА какая реакция в мире?Разумеется, Россия и Китай осудили нападение США на Иран.Множество арабских стран, в том числе Ирак, который не так давно воевал с Ираном, тоже. Множество не арабских стран и политиков осуждают нападение Израиля и эскалацию этого конфликта.У Ирана есть союзники, которые заявили о своей военной поддержке.Кроме Йемена и Пакистана, это КНДР.КНДР объявила и о военной поддержке Ирана и поставках оружия.Роль Северной Кореи в создании ракетных программ и подземных баз в горах Ирана, Йемена и Пакистана - очень большая. Говорят, что самая существенная.Также и в подземных бункерах и городах в секторе Газа, где мощно работали северокорейские инженеры.Мерц: "Грязная работа"ЕС предложил Ирану "проявить уважение к международному праву и сдержанность". Странно, что подобных призывов нет к Израилю, не так ли?Множество политиков, папа Римский и другие публичные лица "выразили озабоченность". Ну хотя бы озабоченность.А вот канцлер Германии Мерц, наоборот, выступил с шокирующим заявлением:"Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".Также Мерц сказал, что испытывает уважение к израильской армии.Как сообщает газета "Берлинер Цайтунг", 20 политиков и деятелей культуры уже написали на канцлера заявление в прокуратуру.Слова канцлера "противоречат Конституции", где закреплены положения "идеи международного взаимопонимания" и "заповеди мира".Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это высказывание Мерца "самой страшной фразой, которую только можно представить."Вучич: "Высокоточные удары"Совершенно неожиданно вдруг Вучич, президент Сербии, похвалил Израиль: "высокоточная атака"!"Впечатляющие, невероятно точные удары израильских сил."Похвалил Вучич также израильские секретные службы."53 процента целей в Иране были поражены с территории страны. Они выполнили задачу, за которую можно любить, можно не любить, но шляпу нужно снять. Такой службы в мире больше нет."Что значит: любить или не любить?Израиль убил переговорщиков, обманув Иран, который готовился к продолжению переговоров - до них оставалось меньше недели.Израиль убил учёных, прямо у них дома. Руководителей военных служб другой страны. Без объявления войны напал на другое государство.А Вучич "снимает шляпу" перед этим циничным актом нападения на переговорщиков?Сколько же шляп у Вучича?"Намерения убивать пока нет"Израиль убил уже 15 физиков ядерщиков, около 10 крупных военачальников Ирана. 16 погибших при ударе по радиотелецентру.Погибли почти 500 мирных жителей (возможно, уже больше).Переговоры с США - теперь фикция. Обещания США - то, чему ни в коем случае нельзя верить.Как можно вести переговоры с теми, кто убивает переговорщиков?И совершенно циничные слова Трампа:"Мы знаем, где Хаменеи, но пока не будем его убивать."Можно представить, как слушает всё это народ Ирана и страны Ислама.ЗеленскийНу и Зеленский, конечно, дотянулся своим языком куда надо.Похвалил Трампа за решительность!"Пане Трамп! Цэ я, Зэлэ..."Но теперь уже пану Трампу точно не до Украины.О том, почему голубь Трамп стал ястребом - в статье "Что не так с Трампом? Все идет по плану"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, александр вучич, магатэ, оон, мид