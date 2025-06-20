https://ukraina.ru/20250620/pmef-25-petr-i-na-ekrane-putin-v-zale-den-tretiy-rossiya-boretsya-za-uluchshenie-investklimata-1064094020.html

ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата

ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата - 20.06.2025 Украина.ру

ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата

Третий день, 20 июня 2015 года – главный день Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ): на мероприятие прибыл и на нём выступил президент России Владимир Путин.

2025-06-20T17:43

2025-06-20T17:43

2025-06-20T17:44

россия

санкт-петербург

российская империя

владимир путин

петр i

петербургский международный экономический форум (фонд)

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064094496_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_458ef55a94beafb06044561879eae35e.jpg

И именно поэтому с самого утра в пятницу в корпусах центра "Экспофорум", и так переполненных гостями и участниками ПМЭФ, негде было яблоку упасть. Все пространство заполнило огромное количество всевозможных селебрити, которые не пожалели средств на свою визуальную презентацию. Буквально не протолкнуться было от напудренных и напомаженных, уложенных и отлакированных, прибарахлившихся по последней моде и наряженных в лучшее и парадное.А потом, сидя на сессии в заднем ряду, прелестно и интересно было наблюдать все эти напряженные и беспокойные, бритые, толстые и даже многослойные затылки собравшихся, увенчанные блестящими и лоснящимися макушками, создающими какую-то фантасмагорическую дергающуюся поверхность.Нервный и навязчивый пафос буквально сочился отовсюду и электризовал обстановку и тех, кто хотел к Путину на пленарное заседание, пройдя отбор по нужности и престижности, статусу и положению. Один из участников сессии пошутил: как в сельском клубе – артисты еще не приехали, а места в зрительном зале уже все заняты.Однако параллельно на ПМФЭ работали сессии и круглые столы, диалоги и собрания, целиком посвященных проблемам экономики. Первые две сессии буквально захватили все аспекты политической, экономической и общественной жизни России. И люди были заняты делом, хотя тоже ждали Путина.А накануне в рамках культурной программы ПМЭФ в "Авроре", старейшем кинотеатре Санкт-Петербурга, состоялась презентация 8-серийного исторического сериала "Государь", посвященного жизни и становлению Петра I – с рождения до победы в Северной войне и провозглашения себя императором, а Московского царства – Российской империей. Случилось это, благодаря разносторонни реформам, которые провел император Петр. Получилось очень символично – хочешь, не хочешь, а выстраивается некая преемственность процессов, происходивших 300 лет назад с нынешними. И тогда, и сейчас России нужны нестандартные шаги и сверхусилия, чтобы противостоять всему миру, вести войны и реформировать все отрасли и сферы жизни, и, в то же время, быть матерью для своих граждан. У Петра с величием империи получилось, а вот с согражданами, которых он считал подданными и рабами, не очень. Перед Путиным стоят те же задачи, которые решается все же более милосердно. Но Путину нужны помощь и поддержка.Презентация "Государя"Однако вернемся к ПМЭФ. На первый взгляд, собранием, даже сборищем такого количества представителей политической и бизнесовой элиты в одном месте руководят понты, имитация и только потом деловые интересы и потребности, в равной пропорции.Участие же в форуме, трехдневное наблюдение за ним, его работой и результатами мое отношение изменилось в корне: на конкретную пользу я бы теперь отвел процентов 60-70 форума, а все остальное – на понты и имитацию, призванные подчеркнуть имидж и привлечь внимание. И сам приезд Путина в "Экспофорум" – свидетельство того, что ПМЭФ является мероприятием серьезным, полезным и нужным. Путин все эти годы приезжал на ПМЭФ, чтобы огласить свои задачи, узнать мнение чиновников, экспертного сообщества и бизнеса, сверить часы услышать, что и кому конкретно нужно. ПМЭФ – это еще один мощный канал двухстороннего обмена информации.Например, на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" форумчане рассматривали проблемы создания национальной программы целевых условий ведения бизнеса, чтобы привлечь деньги в Россию и выполнить задание именно Путина. Как сказал зампред правительства России Александр Новак, "Путин поставил перед нами цель обеспечить долгосрочный устойчивый рост экономики и привлечь инвестиции в объеме не менее 60% к 2030 году. Для выполнения этих амбициозных задач крайне важно создавать благоприятный инвестиционный климат".Как видите, 60% – это ходовая цифра, может, потому, что реальная. Путин поставил задачу и разъяснил: без денег, в том числе и без иностранных инвестиций она нереальна. И потому нужна общая национальная модель для привлечения иностранных вложений: новые инструменты и практики по улучшению инвестклимата, законодательство и гарантии, делающие вложение денег в Россию привлекательным и выгодным для инвесторов.Министр экономразвития России Максим Решетников с этим согласен: "Экономический рост невозможен без благоприятного инвестклимата. Утверждение Нацмодели на этом этапе не означает, что мы зафиксируем планы до 2030 года. Продолжим дополнять их новыми решениями — с учетом динамики состояния инвестклимата, предложений бизнеса. Поэтому призываю предпринимателей не оставаться в стороне, улучшение инвестклимата в стране — это наша общая задача и общая ответственность".На этой сессии и стало известно, что, во-первых, такую национальную модель окончательно утвердят к концу этого года. С учетом пожеланий и замечаний и чиновников, и представителей бизнеса. Причем сразу на двух уровнях – федеральном и региональном.По инициативе Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив (АСИ), экспертное и деловое сообщества разрабатывают эту самую Национальную модель целевых условий ведения бизнеса сразу по 11 направлениям по улучшению инвестклимата на всех этапах жизненного цикла предприятий. От усовершенствования налоговой политики и управления бизнесом до трудовых отношений и регуляции межотраслевых связей. И уже разработаны 150 конкретных решений на уровне государства, учитывающие и задачи по достижению национальных целей и вызовы, которые стоят перед экономикой на всех уровнях.Во-вторых, уже сейчас предприняты шаги по улучшению инвестклимата, которые приносят результаты. Более того, составляются рейтинги регионов, которые создали условия, чтобы максимально выгодно и объемно привлечь к себе инвесторов. А согласно данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России первое место прочно занимает Москва, на втором месте – Нижегородская область и Татарстан, а на третьем – Московская область и Башкортостан.И что самое приятное – на седьмом месте находятся Воронежская область, Краснодарский край и Крым, первый из так называемых новых регионов, которые перешли от неонацистской Украины в состав России. А значит, есть куда расти и развиваться и ДНР с ЛНР вместе с Запорожской и Херсонской областями.Именно об этом говорил участникам ПМЭФ и президент Путин. Напомнив, что представление о российской экономике, как исключительно сырьевой, уже устарело, так как и без продажи энергоносителей Россия добивается высоких показателей и темпов роста, глава государства все равно призвал менять структуру народного хозяйства страны. Наш президент обозначил пять главных направлений структурных изменений российской экономики, которые еще долго будут анализировать.Но со слов Путина стало понятно, что цель всех усилий государства и бизнеса – сбалансированный рост, который означает низкую инфляцию, низкий уровень безработицы и положительную динамику роста, без кризисов и даже стагнации. А обеспечивать всё1 должно грамотное сочетание бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, это, по словам Путина, самая важная основа.Другая задача – борьба с бедностью, и тут даже комментировать сказанное не стоит: это жизнь каждого из нас.Вторую часть своей речи Путин посвятил фактически новой инвестиционной политике государства, которая должна не только завлекать инвесторов, но и сопровождать их на всех уровнях и стадиях работы – от капиталовложений до производства готовой продукции и ее использования. И он опять подтвердил прежнюю задачу ­ – рост на 60% капиталовложений в сравнении с 2020 годом.А в значительной мере выполнить эти задачи России могут помочь и собравшиеся на ПМЭФ иностранные гости, бизнесмены и политики, которые найдут (должны найти) надежных партнеров из россиян. ПМЭФ в этом плане – надежная кому платформа, кому площадка для сотрудничества или, как сказал один из сибирских предпринимателей на форуме, соработничества. Причем, по его словам, это важно и для государства, и для власти, и для бизнеса.…А последний, четвертый день работы ПМЭФ, 21 июня, организаторы уже обозвали "молодежным" – будут изучать, обсуждать и анализировать все проблемы, но акцент сделают на жизненных перипетиях подрастающих поколений. От игр и образования до музыки, культуры и вообще занятости в самостоятельной взрослой жизни. Так что и здесь Форуму есть чем заинтересовать общество. России уже не нужно, как Петру I, рубить окна в Европу ли, в Азию ли, все уже сделано. Но вот не дать закрыть их – задача молодых, и на ПМЭФ можно этому поучиться…Подробнее о главных задачах ПМЭФ - в статье Ивана Лизана "Немного любви к экономике: о главной теме ПМЭФ-2025"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

санкт-петербург

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, санкт-петербург, российская империя, владимир путин, петр i, петербургский международный экономический форум (фонд), мнения