https://ukraina.ru/20250616/chto-zadumala-evropa-kotoroy-nuzhno-vremya-na-nashikh-glazakh-razvorachivaetsya-diplomaticheskaya-1063917467.html

Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация

Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация - 16.06.2025 Украина.ру

Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация

Сегодня состоялся более чем странный визит президента Зеленского в Австрийскую Республику. И это при том, что, вот прямо сейчас 15-17 июня в Оттаве проходит саммит Большой Семерки, где должна состояться встреча Зеленского с Трампом. Зеленский уделяет встрече и самому саммиту очень много внимания.

2025-06-16T13:10

2025-06-16T13:10

2025-06-16T16:13

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Но почему он летит в Канаду буквально под закрытие мероприятия?Если кто-то думает, что визит в Вену является чрезвычайно ценным с точки зрения помощи, которую может оказать Австрия Украине, будут глубоко разочарованы: Австрия - нейтральное государство и не может предоставлять военную помощь. В плане возможности экономической помощи Австрия переживает не наилучшие времена (как и вся Европа). Инвестиционная привлекательность Украины? В Вене хорошо помнят, что на Украине устроили австрийскому финансовому гиганту Raiffeisen Bank (а наиболее сумасшедшие украинские мигранты устраивали протестные пляски с бубнами под офисом банка в Вене), потерявшего около 30% капитализации из-за украинских санкций. Или можно привести историю одного из крупневших производителей антиминного оборудования в Европе, австрийской фирмы Schiebel, пытавшейся достучаться с предложениями к украинскому правительству, но столкнувшейся с бюрократически-коррупционной стеной.Но, все становится на свои места если предположить, что визит Зеленского в Вену и его официальные встречи - это лишь прикрытие. По имеющейся инсайдерской информации главная цель визита - встретиться с рядом европейских и американских высокопоставленных лиц, принимавших участие в заседании Бильдербергского клуба (его работа завершилась в воскресенье в Стокгольме).И это заседание во всех смыслах стало судьбоносным, как минимум для Европы и Украины, а в принципе и вообще для всеобщей системы безопасности. Истинное же содержание загадочного визита Зеленского и его непубличного общения в Вене становится понятными только при анализе имеющейся информации (публичной и закрытой) о встрече в Стокгольмском Grand Hôtel. На этом форуме, где собрались более 140 наиболее влиятельных персон мировой политики и бизнеса Украина была представлена лишь экс-министром Дмитрием Кулебой, что само по себе показательно. Основные темы обсуждения - реконфигурация военно-промышленного комплекса Запада, оперативное внедрение искусственного интеллекта в военное дело (особенно системы компьютерного зрения и автоматического принятия решений), энергетическая безопасность Европы после отказа от российских энергоносителей и новая стратегия сдерживания России и Китая - напрямую определяют судьбу украинского конфликта, который уже превратился в глобальный испытательный полигон для технологий шестого технологического уклада.Крупнейшие технологические и оборонные корпорации, лидеры и представители которых приняли участие в заседании в Стокгольме, - Palantir Technologies Алекса Карпа (чья капитализация выросла на 170% с начала СВО), Microsoft AI Мустафы Сулеймана (разрабатывающая системы боевой обработки сигналов на базе Azure Quantum и хранения информации), Helsing Гуннберта Шерфа (получившая в 2023 году контракт Пентагона на $480 млн) и Anduril Industries Брайана Шимпфа (чей оборот превысил $1 млрд) при активном участии таких влиятельных фигур как Эрик Шмидт (бывший CEO Google, ныне глава Совета по оборонным инновациям при Пентагоне) и Демис Хассабис (основатель DeepMind, ныне ведущий разработчик ИИ для британского центра правительственной связи), которые давно используют украинский театр военных действий как уникальную лабораторию для тестирования своих разработок в рамках создания системы "цифрового НАТО".Эта система включает несколько смертоносных инноваций: платформу JADC2 (Joint All-Domain Command and Control), интегрирующую данные со спутников Maxar Technologies, радиолокационных станций Raytheon и акустических сенсоров General Dynamics в единое информационное поле; алгоритмы искусственного интеллекта CausalAI от Palantir, способные прогнозировать развитие боевых действий с точностью до 89%; автоматизированные системы управления огнем Lockheed Martin с интеграцией в HIMARS и ATACMS; ИИ-комплексы ПВО от компании Helsing (аналогичные поставленным на Украину системам IRIS-T); автономные противодроновые системы Anduril Anvil с компьютерным зрением на базе чипов NVIDIA.Параллельно на Украине и для Украины отрабатываются технологии подводных разведывательных беспилотников Boeing Orca для слежения за флотами вероятного противника, тестируются методы 3D-печати элементов ракетных и реактивных двигателей Relativity Space (проект Эрика Шмидта). Украинский фронт стал глобальной лабораторией, где Palantir Gotham и Microsoft Azure Quantum анализируют до 5 петабайт спутниковых данных ежедневно, DeepMind AlphaFold расшифровывает переговоры российских военных с точностью 94%, а спутниковые группировки Starlink и Capella Space обеспечивают мониторинг с разрешением 30 см. В перспективе моделирование автоматизированных производственных линий Rheinmetall-Helsing с роботами KUKA, способные выпускать до 200 тыс. снарядов в месяц и тестирование Anduril Lattice OS управляющей роями из 300+ боевых дронов.Так вот, закрытый саммит в Стокгольме уже называют революционным в вопросах изменений всеобщей системы безопасности и перестройки западного ВПК, а так же систем вооружения и технологий ведения войны. До трети участников форума представляли кампании из числа так называемого БигТех, сотрудничающих с военными и ВПК, и особенно в сфере боевого применения ИИ, машинного обучения, обработки данных и космических технологий. Что до бедолашной Незалежной, то принятые на Бильдербергской встрече решения (как стало известно из закрытых источников) по сути, означают, что Украину сознательно превращают в "жертвенную зону" - она должна любой ценой, даже ценой полного истощения своего человеческого и экономического потенциала, выиграть 24-36 месяцев для перевооружения Европы и вообще Евроатлантики. И украинская кровь стала валютой в этой сделке - по расчетам McKinsey, каждая неделя войны дает европейскому ВПК дополнительные $2.7 млрд инвестиций.Предстоящие переговоры Зеленского с Трампом и саммит НАТО в Гааге безусловно важны, но в некотором смысле это всего лишь театр для публики. Реальные решения уже приняты и совершенно непонятно сможет ли и захочет ли администрация Трампа этим планам помешать: Украина будет сражаться до последнего солдата, чтобы условно дать время Raytheon завершить разработку лазерных систем, Northrop Grumman - развернуть сеть гиперзвуковых ракет, а DARPA - внедрить нейроинтерфейсы для управления техникой. Говорят, многие офицеры НАТО то ли в шутку, то ли всерьез называют украинский кризис "Project Bloodshield", по аналогии с компьютерной игрой, - щит из крови, за которым, по-видимому, должна успеть переродиться западная военная машина.Что ждет Украину в этом случае западный истеблишмент мало интересует, да и лидеров украинского режима тоже. Война давно перестала быть украинской - это глобальный эксперимент по созданию армии будущего, где каждое украинское село стало тестовым полигоном, а каждый погибший солдат - статистикой в отчетах Palantir. Решение Бильдербергского клуба бесповоротно: Украину принесли в жертву кровавому богу войны на алтарь технологической революции, вместе со всеми ее живыми и мертвыми.И потому, возвращаюсь к началу статьи, главной целью визита Зеленского в Австрию, а затем в Канаду является попытка получить максимум информации о происходящем в высоких политических и технологических сферах с тем, чтобы выстроить свое отношение к ним и свою роль в этих новых реалиях - не только Украины, но и свою личную.Подробнее о глобальном просчете Зеленского и новых задачах европейских политиков - в статье Ростислава Ищенко "О конфискации российских активов"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, трамп и зеленский, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, пентагон, впк