https://ukraina.ru/20250610/1023859046.html

«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса

«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса - 09.06.2025 Украина.ру

«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса

Дед Панас - легенда Советской Украины. Он более двух десятилетий рассказывал вечерние сказки сначала на радио, а потом в телевизионной передаче "На добраніч, діти" ("Спокойной ночи, дети")

2025-06-10T08:00

2025-06-10T08:00

2025-06-09T16:04

история

украина

телевидение

культура

украинский язык

история

сказки

xx век

киев

актер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/07/1063730885_0:45:1301:776_1920x0_80_0_0_7024c4448adff3b61472d059683d849f.jpg

Прежде всего никакой он не Панас, и даже не Пётр Ефимович Вескляров, как числился в документах, а Пинхас Хаймович Вексляр. Родился он 10 июня 1911 года в семье портного в городе Тальное (сейчас Черкасская область).В 1932-40 годах был актёром Черкасского рабоче-крестьянского театра, начальником и художественным руководителем клуба в городе Гребёнка Полтавской области.Один его брат погиб во время Гражданской войны, второй – под Сталинградом, родители были уничтожены гитлеровцами. Самому Петру Ефимовичу удалось спастись буквально чудом – будучи призван в армию, он почти сразу попал в плен. Как правило, коммунистов, политработников и евреев сразу расстреливали, но он документы уничтожил, назвал себя русским, а потом бежал из фильтрационного лагеря.Ему удалось добраться до Киева, где он устроился на железную дорогу (представление о работе он имел, ведь Гребёнка — важная узловая железнодорожная станция). Впрочем, вскоре он организовал драматический кружок и ставил спектакли вплоть до освобождения города в 1943 году.Затем его отправили в Луцк, где с 1946 по 1959 год он работал актёром Волынского украинского музыкального театра им. Шевченко. В театре ему доставались значительные роли, как, например, Городничий в "Ревизоре" – рост у артиста был гораздо выше среднего – 180 см.В 1959 году переехал в Киев, где до 1982 года работал на Киностудии им. Довженко. За это время он снялся в трёх десятках художественных фильмов, но всегда на незначительных ролях. Интересно, что играл он в основном пожилых людей.В фильме "Макар Дiброва" по произведению известного советского драматурга Александра Корнейчука Вескляров замещал умершего перед этим Амвросия Бучму и оказался очень на него похож.Считается, что путь в кинематограф для него закрыла его же популярность в качестве деда Панаса. Приходилось читать, что Вескляров не знал русского языка, – это трудно комментировать, особенно учитывая, что ему приходилось сниматься не только в Киеве, но и, например, в Ереване, а часть фильмов студии Довженко была вполне русскоязычной. Впрочем, в быту актёр говорил всегда по-украински.Настоящая слава к нему пришла благодаря целой эпохе "вечерней сказки", которая продолжалась с 1962 по 1986 год. Надо, правда, отметить, что сам образ деда Панаса появился раньше и в исполнении другого актёра, но его визуализация на телевидении была исполнена именно Петром Ефимовичем. Причём получил он это место не "автоматом" – в конкурсе принимали участие 200 человек, и исполнитель радиороли имел не так чтобы очень значительный перевес. Телевизионная "вечерняя сказка" впервые появилась именно на УТ-1, на центральном телевидении такая передача была запущена только два года спустя.Актёр сам писал сценарии, из-за чего сказки частенько получались очень оригинальными – сильно отличающимися от традиционных литературных версий. Впрочем, в основе этого всегда были народные сказки, кажется, ничего подобного бажовским "уральским сказам о Ленине" в его творчестве не было. Нередко он сам же их иллюстрировал (впрочем, у него хватало добровольных маленьких помощников, отправлявших рисунки на телевидение). Сказки обязательно рассказывались наизусть, а не читались – писал накануне вечером, на следующее утро трижды репетировал, а вечером в прямом эфире их озвучивал.Популярность деда Панаса была огромной. В 1973 году Петру Ефимовичу присваивают звание Заслуженного артиста УССР.Оформление было самое простое – парик и вышиванка, которую Пётр Ефимович приносил из дома сам. Сейчас можно вычитать (даже в "Википедии"), что, дескать, Весклярова за неё преследовали и даже снимали с эфира. Это возмутительная чепуха, которая могла прийти в головы только жертвам декоммунизации, – традиционная вышиванка для актёров и музыкантов, работавших в национальных коллективах, была обязательной формой одежды. Трио бандуристов во фраках не выступали. Более того, носили её и высшие руководители СССР и Украины – Никита Хрущёв (немногим более украинец, чем Вескляров), Пётр Шелест… Другое дело, что в 80-х дед Панас был уже очень пожилым, часто болел, и вопрос о пенсии напрашивался.С дедом Панасом связана забавная легенда – якобы некогда (обычно называется 1984 год) он, будучи нетрезвым, закончил сказку фразой "такая…, малыши", после чего его на некоторое время сняли с эфира. Сотрудники Крещатика, 26 уверяют, что такого никогда не было и быть не могло, просто потому, что Пётр Ефимович не пил перед эфиром и ругаться умел красиво, но не матерно. Тем не менее, оборот (обычно с добавлением – "если сможете, то нарисуйте") вошёл в разговорную речь.Кстати, на самом деле такие инциденты на советском телевидении случались. Например, гораздо позже, уже во времена перестройки, на Днепропетровском областном телевидении в эфир попал нецензурный фрагмент диалога между ведущим и звукооператором. Так что совсем исключать такую возможность нельзя.Так или иначе, но образ деда Панаса остался в памяти миллионов людей, заставших его телевизионную карьеру. Многие благодаря его великолепной игре узнали и полюбили украинский язык. Казалось бы, людям, видевшим на экране деда Панаса невозможно внушить мысль о "советской оккупации", но…Дед Панас умер 5 января 1994 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

https://ukraina.ru/20250504/chto-by-ni-proizoshlo-my-eto-perezhivm-nikolay-yakovchenko--yarkiy-komik-s-pechalnoy-sudboy-1062909848.html

https://ukraina.ru/20250314/1030816189.html

https://ukraina.ru/20230821/1048839259.html

украина

киев

черкасская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, украина, телевидение, культура, украинский язык, сказки, xx век, киев, актер, черкасская область