«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса - 09.06.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250610/1023859046.html
«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса
«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса - 09.06.2025 Украина.ру
«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса
Дед Панас - легенда Советской Украины. Он более двух десятилетий рассказывал вечерние сказки сначала на радио, а потом в телевизионной передаче "На добраніч, діти" ("Спокойной ночи, дети")
2025-06-10T08:00
2025-06-09T16:04
история
украина
телевидение
культура
украинский язык
история
сказки
xx век
киев
актер
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Прежде всего никакой он не Панас, и даже не Пётр Ефимович Вескляров, как числился в документах, а Пинхас Хаймович Вексляр. Родился он 10 июня 1911 года в семье портного в городе Тальное (сейчас Черкасская область).В 1932-40 годах был актёром Черкасского рабоче-крестьянского театра, начальником и художественным руководителем клуба в городе Гребёнка Полтавской области.Один его брат погиб во время Гражданской войны, второй – под Сталинградом, родители были уничтожены гитлеровцами. Самому Петру Ефимовичу удалось спастись буквально чудом – будучи призван в армию, он почти сразу попал в плен. Как правило, коммунистов, политработников и евреев сразу расстреливали, но он документы уничтожил, назвал себя русским, а потом бежал из фильтрационного лагеря.Ему удалось добраться до Киева, где он устроился на железную дорогу (представление о работе он имел, ведь Гребёнка — важная узловая железнодорожная станция). Впрочем, вскоре он организовал драматический кружок и ставил спектакли вплоть до освобождения города в 1943 году.Затем его отправили в Луцк, где с 1946 по 1959 год он работал актёром Волынского украинского музыкального театра им. Шевченко. В театре ему доставались значительные роли, как, например, Городничий в "Ревизоре" – рост у артиста был гораздо выше среднего – 180 см.В 1959 году переехал в Киев, где до 1982 года работал на Киностудии им. Довженко. За это время он снялся в трёх десятках художественных фильмов, но всегда на незначительных ролях. Интересно, что играл он в основном пожилых людей.В фильме "Макар Дiброва" по произведению известного советского драматурга Александра Корнейчука Вескляров замещал умершего перед этим Амвросия Бучму и оказался очень на него похож.Считается, что путь в кинематограф для него закрыла его же популярность в качестве деда Панаса. Приходилось читать, что Вескляров не знал русского языка, – это трудно комментировать, особенно учитывая, что ему приходилось сниматься не только в Киеве, но и, например, в Ереване, а часть фильмов студии Довженко была вполне русскоязычной. Впрочем, в быту актёр говорил всегда по-украински.Настоящая слава к нему пришла благодаря целой эпохе "вечерней сказки", которая продолжалась с 1962 по 1986 год. Надо, правда, отметить, что сам образ деда Панаса появился раньше и в исполнении другого актёра, но его визуализация на телевидении была исполнена именно Петром Ефимовичем. Причём получил он это место не "автоматом" – в конкурсе принимали участие 200 человек, и исполнитель радиороли имел не так чтобы очень значительный перевес. Телевизионная "вечерняя сказка" впервые появилась именно на УТ-1, на центральном телевидении такая передача была запущена только два года спустя.Актёр сам писал сценарии, из-за чего сказки частенько получались очень оригинальными – сильно отличающимися от традиционных литературных версий. Впрочем, в основе этого всегда были народные сказки, кажется, ничего подобного бажовским "уральским сказам о Ленине" в его творчестве не было. Нередко он сам же их иллюстрировал (впрочем, у него хватало добровольных маленьких помощников, отправлявших рисунки на телевидение). Сказки обязательно рассказывались наизусть, а не читались – писал накануне вечером, на следующее утро трижды репетировал, а вечером в прямом эфире их озвучивал.Популярность деда Панаса была огромной. В 1973 году Петру Ефимовичу присваивают звание Заслуженного артиста УССР.Оформление было самое простое – парик и вышиванка, которую Пётр Ефимович приносил из дома сам. Сейчас можно вычитать (даже в "Википедии"), что, дескать, Весклярова за неё преследовали и даже снимали с эфира. Это возмутительная чепуха, которая могла прийти в головы только жертвам декоммунизации, – традиционная вышиванка для актёров и музыкантов, работавших в национальных коллективах, была обязательной формой одежды. Трио бандуристов во фраках не выступали. Более того, носили её и высшие руководители СССР и Украины – Никита Хрущёв (немногим более украинец, чем Вескляров), Пётр Шелест… Другое дело, что в 80-х дед Панас был уже очень пожилым, часто болел, и вопрос о пенсии напрашивался.С дедом Панасом связана забавная легенда – якобы некогда (обычно называется 1984 год) он, будучи нетрезвым, закончил сказку фразой "такая…, малыши", после чего его на некоторое время сняли с эфира. Сотрудники Крещатика, 26 уверяют, что такого никогда не было и быть не могло, просто потому, что Пётр Ефимович не пил перед эфиром и ругаться умел красиво, но не матерно. Тем не менее, оборот (обычно с добавлением – "если сможете, то нарисуйте") вошёл в разговорную речь.Кстати, на самом деле такие инциденты на советском телевидении случались. Например, гораздо позже, уже во времена перестройки, на Днепропетровском областном телевидении в эфир попал нецензурный фрагмент диалога между ведущим и звукооператором. Так что совсем исключать такую возможность нельзя.Так или иначе, но образ деда Панаса остался в памяти миллионов людей, заставших его телевизионную карьеру. Многие благодаря его великолепной игре узнали и полюбили украинский язык. Казалось бы, людям, видевшим на экране деда Панаса невозможно внушить мысль о "советской оккупации", но…Дед Панас умер 5 января 1994 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
https://ukraina.ru/20250504/chto-by-ni-proizoshlo-my-eto-perezhivm-nikolay-yakovchenko--yarkiy-komik-s-pechalnoy-sudboy-1062909848.html
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украина
киев
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, украина, телевидение, культура, украинский язык, сказки, xx век, киев, актер, черкасская область
История, Украина, телевидение, культура, украинский язык, История, сказки, XX век, Киев, актер, Черкасская область

«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда Панаса

08:00 10.06.2025
 
Дед Панас
Дед Панас
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Дед Панас - легенда Советской Украины. Он более двух десятилетий рассказывал вечерние сказки сначала на радио, а потом в телевизионной передаче "На добраніч, діти" ("Спокойной ночи, дети")
Прежде всего никакой он не Панас, и даже не Пётр Ефимович Вескляров, как числился в документах, а Пинхас Хаймович Вексляр. Родился он 10 июня 1911 года в семье портного в городе Тальное (сейчас Черкасская область).
В 1932-40 годах был актёром Черкасского рабоче-крестьянского театра, начальником и художественным руководителем клуба в городе Гребёнка Полтавской области.
Один его брат погиб во время Гражданской войны, второй – под Сталинградом, родители были уничтожены гитлеровцами. Самому Петру Ефимовичу удалось спастись буквально чудом – будучи призван в армию, он почти сразу попал в плен. Как правило, коммунистов, политработников и евреев сразу расстреливали, но он документы уничтожил, назвал себя русским, а потом бежал из фильтрационного лагеря.
Ему удалось добраться до Киева, где он устроился на железную дорогу (представление о работе он имел, ведь Гребёнка — важная узловая железнодорожная станция). Впрочем, вскоре он организовал драматический кружок и ставил спектакли вплоть до освобождения города в 1943 году.
Затем его отправили в Луцк, где с 1946 по 1959 год он работал актёром Волынского украинского музыкального театра им. Шевченко. В театре ему доставались значительные роли, как, например, Городничий в "Ревизоре" – рост у артиста был гораздо выше среднего – 180 см.
Памятник Николаю Яковченко в Киеве
4 мая, 16:01История
"Что бы ни произошло, мы это переживём!" Николай Яковченко – яркий комик с печальной судьбой.Наверное, каждый, кто родился в Советском Союзе видел комедию "За двумя зайцами". Отца главной героини, Прони Прокопивны, Прокопа Серко, сыграл известный комедийный артист Николай Яковченко. Клоун, как сам актер любил себя называть, он страдал от одиночества, и судьба его сложилась очень печально
В 1959 году переехал в Киев, где до 1982 года работал на Киностудии им. Довженко. За это время он снялся в трёх десятках художественных фильмов, но всегда на незначительных ролях. Интересно, что играл он в основном пожилых людей.
В фильме "Макар Дiброва" по произведению известного советского драматурга Александра Корнейчука Вескляров замещал умершего перед этим Амвросия Бучму и оказался очень на него похож.
Считается, что путь в кинематограф для него закрыла его же популярность в качестве деда Панаса. Приходилось читать, что Вескляров не знал русского языка, – это трудно комментировать, особенно учитывая, что ему приходилось сниматься не только в Киеве, но и, например, в Ереване, а часть фильмов студии Довженко была вполне русскоязычной. Впрочем, в быту актёр говорил всегда по-украински.
Настоящая слава к нему пришла благодаря целой эпохе "вечерней сказки", которая продолжалась с 1962 по 1986 год. Надо, правда, отметить, что сам образ деда Панаса появился раньше и в исполнении другого актёра, но его визуализация на телевидении была исполнена именно Петром Ефимовичем. Причём получил он это место не "автоматом" – в конкурсе принимали участие 200 человек, и исполнитель радиороли имел не так чтобы очень значительный перевес. Телевизионная "вечерняя сказка" впервые появилась именно на УТ-1, на центральном телевидении такая передача была запущена только два года спустя.
Актёр сам писал сценарии, из-за чего сказки частенько получались очень оригинальными – сильно отличающимися от традиционных литературных версий. Впрочем, в основе этого всегда были народные сказки, кажется, ничего подобного бажовским "уральским сказам о Ленине" в его творчестве не было. Нередко он сам же их иллюстрировал (впрочем, у него хватало добровольных маленьких помощников, отправлявших рисунки на телевидение). Сказки обязательно рассказывались наизусть, а не читались – писал накануне вечером, на следующее утро трижды репетировал, а вечером в прямом эфире их озвучивал.
Михаил Кузнецов и Амвросий Бучма в ролях Фёдора и Алексея Басмановых. Кадр из фильма Иван Грозный
14 марта, 16:29История
Амвросий Бучма: опричник со славянским шкафом14 марта 1891 года во Львове появился на свет Амвросий Максимилианович Бучма – один из самых ярких актёров украинского театра и кино. Если оценить Бучму как театрального актёра мы можем только воспоминаниям современников, то его роли в фильмах гениальных Довженко и Эйзенштейна доступны к просмотру и сейчас
Популярность деда Панаса была огромной. В 1973 году Петру Ефимовичу присваивают звание Заслуженного артиста УССР.
Оформление было самое простое – парик и вышиванка, которую Пётр Ефимович приносил из дома сам. Сейчас можно вычитать (даже в "Википедии"), что, дескать, Весклярова за неё преследовали и даже снимали с эфира. Это возмутительная чепуха, которая могла прийти в головы только жертвам декоммунизации, – традиционная вышиванка для актёров и музыкантов, работавших в национальных коллективах, была обязательной формой одежды. Трио бандуристов во фраках не выступали. Более того, носили её и высшие руководители СССР и Украины – Никита Хрущёв (немногим более украинец, чем Вескляров), Пётр Шелест… Другое дело, что в 80-х дед Панас был уже очень пожилым, часто болел, и вопрос о пенсии напрашивался.
С дедом Панасом связана забавная легенда – якобы некогда (обычно называется 1984 год) он, будучи нетрезвым, закончил сказку фразой "такая…, малыши", после чего его на некоторое время сняли с эфира. Сотрудники Крещатика, 26 уверяют, что такого никогда не было и быть не могло, просто потому, что Пётр Ефимович не пил перед эфиром и ругаться умел красиво, но не матерно. Тем не менее, оборот (обычно с добавлением – "если сможете, то нарисуйте") вошёл в разговорную речь.
Кстати, на самом деле такие инциденты на советском телевидении случались. Например, гораздо позже, уже во времена перестройки, на Днепропетровском областном телевидении в эфир попал нецензурный фрагмент диалога между ведущим и звукооператором. Так что совсем исключать такую возможность нельзя.
Так или иначе, но образ деда Панаса остался в памяти миллионов людей, заставших его телевизионную карьеру. Многие благодаря его великолепной игре узнали и полюбили украинский язык. Казалось бы, людям, видевшим на экране деда Панаса невозможно внушить мысль о "советской оккупации", но…
- РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа 2023, 14:48Культура
Мастер эпизода и гений голоса. Памяти Народного артиста РФ Игоря ЯсуловичаВ субботу, 19 августа, ушел из жизни советский и российский актер, театральный педагог и мастер озвучки, народный артист Российской Федерации Игорь Ясулович
Дед Панас умер 5 января 1994 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
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