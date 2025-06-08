Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине - 08.06.2025 Украина.ру
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Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине
Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине - 08.06.2025 Украина.ру
Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине
Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные... Украина.ру, 08.06.2025
2025-06-08T11:56
2025-06-08T11:56
видео
украина
россия
родион мирошник
"азов"
пытки
военные преступления
всу
преступления
военнопленные
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Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные пакеты для трупов и как его часами избивали в украинских застенках. *В материале упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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видео, украина, россия, родион мирошник, "азов", пытки, военные преступления, всу, преступления, военнопленные, мид рф, видео
Видео, Украина, Россия, Родион Мирошник, "Азов", пытки, Военные преступления, ВСУ, преступления, военнопленные, МИД РФ

Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине

11:56 08.06.2025
 
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Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные пакеты для трупов и как его часами избивали в украинских застенках.
*В материале упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ.
Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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