https://ukraina.ru/20250608/izbivali-kazhduyu-noch-a-potom-zasunuli-v-musornyy-paket-zhutkie-fakty-o-tom-chto-tvoryat-na-ukraine-1063757347.html
Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине
Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине - 08.06.2025 Украина.ру
Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине
Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные... Украина.ру, 08.06.2025
2025-06-08T11:56
2025-06-08T11:56
2025-06-08T11:56
видео
украина
россия
родион мирошник
"азов"
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военные преступления
всу
преступления
военнопленные
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Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные пакеты для трупов и как его часами избивали в украинских застенках. *В материале упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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Украина.ру
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Видео, Украина, Россия, Родион Мирошник, "Азов", пытки, Военные преступления, ВСУ, преступления, военнопленные, МИД РФ