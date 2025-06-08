https://ukraina.ru/20250608/izbivali-kazhduyu-noch-a-potom-zasunuli-v-musornyy-paket-zhutkie-fakty-o-tom-chto-tvoryat-na-ukraine-1063757347.html

Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине

Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине - 08.06.2025 Украина.ру

Избивали каждую ночь, а потом засунули в мусорный пакет. Жуткие факты о том, что творят на Украине

Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные... Украина.ру, 08.06.2025

2025-06-08T11:56

2025-06-08T11:56

2025-06-08T11:56

видео

украина

россия

родион мирошник

"азов"

пытки

военные преступления

всу

преступления

военнопленные

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Вернувшийся из плена российский военный Вячеслав Ерёмин рассказал о том, как на Украине его заставляли слушать гимн Азова*, как укладывали живым в мусорные пакеты для трупов и как его часами избивали в украинских застенках. *В материале упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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