https://ukraina.ru/20250607/chto-ugrozhaet-ssha-posle-nalta-bespilotnikov-vsu-na-aerodromy-rossii--gasparyan-1063728925.html

Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян

Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян - 07.06.2025 Украина.ру

Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 07.06.2025

2025-06-07T09:27

2025-06-07T09:27

2025-06-07T09:27

видео

сша

россия

илон маск

дональд трамп

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 – Почему Трамп поссорился с Маском? 06:18 – Почему у президента США не получается реализовать свои планы? 18:03 – Готовы ли европейские страны отдать 5% ВВП на взносы в НАТО? * В интервью говорится о Дмитрии Гордоне, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

сша

россия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, илон маск, дональд трамп, видео