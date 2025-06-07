Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян - 07.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250607/chto-ugrozhaet-ssha-posle-nalta-bespilotnikov-vsu-na-aerodromy-rossii--gasparyan-1063728925.html
Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян
Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян - 07.06.2025 Украина.ру
Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 07.06.2025
2025-06-07T09:27
2025-06-07T09:27
видео
сша
россия
илон маск
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/07/1063728805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89aca01601bed634425f038158a05d40.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 – Почему Трамп поссорился с Маском? 06:18 – Почему у президента США не получается реализовать свои планы? 18:03 – Готовы ли европейские страны отдать 5% ВВП на взносы в НАТО? * В интервью говорится о Дмитрии Гордоне, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/07/1063728805_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_404fa86ce770841a9bc08067bde93ce6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, илон маск, дональд трамп, видео
Видео, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп

Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян

09:27 07.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 – Почему Трамп поссорился с Маском?
06:18 – Почему у президента США не получается реализовать свои планы?
18:03 – Готовы ли европейские страны отдать 5% ВВП на взносы в НАТО?
* В интервью говорится о Дмитрии Гордоне, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАРоссияИлон МаскДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Что происходит на Запорожском направлении
11:34Возмездие продолжается. ВС РФ наносят удары по целям врага в Сумской области
11:00В Киеве определились с местом проведения ЛГБТ*-фестиваля
10:58Минимум людей при дефиците снарядов. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
10:25Обезвреженный украинский дрон оказался с нереализованным посланием — фото
10:11"Даже харьковские бандеровцы в шоке от лжи Воздушных силы ВСУ": на Украине разгорелся скандал
09:33Ограничения в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" сняты
09:30ВСУ продолжают террористические атаки на РФ, на этот раз в Черном море
09:27Что угрожает США после налёта беспилотников ВСУ на аэродромы России — Гаспарян
08:36Каховская ГЭС, подорванная Украиной, нужна России, но ее восстановление возможно только после войны
08:10Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт
08:00Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях
07:59"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков
07:30Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай
07:00Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ
06:45Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с Киевом
06:30Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов
06:15Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта
06:00Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками
05:46Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага
Лента новостейМолния