https://ukraina.ru/20250529/lovushka-dlya-vsu-voennyy-ekspert-rasskazal-kak-gv-sever-rezhet-logistiku-vraga-pod-volchanskom-1063470644.html
Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском - 29.05.2025 Украина.ру
Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
ВС РФ усиливают давление на логистические маршруты ВСУ в Харьковской области, вынуждая противника оттягивать пути снабжения вглубь тыла. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-29T05:30
2025-05-29T05:30
2025-05-29T05:30
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наступление вс рф
север
логистика
резервы
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Эксперт отметил, что с выходом штурмовых подразделений группировки "Север" к Липцам и продвижением в районе Волчанска российская армия получила возможность применять дальнобойную артиллерию для точечного уничтожения живой силы и техники ВСУ.По его словам, ВС РФ усиливают давление на логистические маршруты ВСУ в Харьковской области, вынуждая противника оттягивать пути снабжения вглубь тыла.Такие действия ставят под удар ключевые транспортные узлы украинских войск, снижая их мобильность и затрудняя переброску резервов, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также про использование БПЛА в зоне СВО: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/1063470208.html
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новости, волчанск, россия, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, наступление вс рф, север, логистика, резервы, сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас
Новости, Волчанск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, наступление ВС РФ, север, логистика, резервы, СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас
Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
ВС РФ усиливают давление на логистические маршруты ВСУ в Харьковской области, вынуждая противника оттягивать пути снабжения вглубь тыла. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин