https://ukraina.ru/20250529/lovushka-dlya-vsu-voennyy-ekspert-rasskazal-kak-gv-sever-rezhet-logistiku-vraga-pod-volchanskom-1063470644.html

Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском

Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском - 29.05.2025 Украина.ру

Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском

ВС РФ усиливают давление на логистические маршруты ВСУ в Харьковской области, вынуждая противника оттягивать пути снабжения вглубь тыла. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-29T05:30

2025-05-29T05:30

2025-05-29T05:30

новости

волчанск

россия

харьковская область

геннадий алехин

вс рф

наступление вс рф

север

логистика

резервы

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Эксперт отметил, что с выходом штурмовых подразделений группировки "Север" к Липцам и продвижением в районе Волчанска российская армия получила возможность применять дальнобойную артиллерию для точечного уничтожения живой силы и техники ВСУ.По его словам, ВС РФ усиливают давление на логистические маршруты ВСУ в Харьковской области, вынуждая противника оттягивать пути снабжения вглубь тыла.Такие действия ставят под удар ключевые транспортные узлы украинских войск, снижая их мобильность и затрудняя переброску резервов, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также про использование БПЛА в зоне СВО: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/1063470208.html

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