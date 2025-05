https://ukraina.ru/20250528/neopredelnno-kak-nikogda-nato-boitsya-priglashat-zelenskogo-na-sammit---kak-by-s-trampom-ne-1063470802.html

Неопределённо как никогда. НАТО боится приглашать Зеленского на саммит, чтобы с Трампом не поссорился

Впервые за три года встреча лидеров Североатлантического альянса может пройти без Владимира Зеленского

2025-05-28T18:47

Депутат Верховной Рады Егор Чернев, возглавлявший украинскую делегацию, посетовал, что от прошедшего в американском Дейтоне заседании Парламентской ассамблеи НАТО у него остались неоднозначные чувства."С таким за последние три года я столкнулся впервые. Несмотря на то, что об Украине было много упоминаний и докладов, акценты этой сессии пытались сместить с актуальных проблем продолжающейся войны в центре Европы на исторические события 30-летней давности — подписание Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине. Плюс у нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая была не столь тёплой, как всегда. Это сильно контрастировало с абсолютной поддержкой европейцев, которую они нам выражали в кулуарах", — написал парламентарий на своей странице в соцсети.Ну так за три года много чего изменилось: и ход украинского конфликта, и нагрузка на бюджеты западных стран из-за трат на поддержку Киева, и власть в Америке, и наконец восприятие Североатлантическим альянсом самой Украины.На протяжении всего периода проведения СВО Владимира Зеленского приглашали выступить на каждом саммите НАТО – в Мадриде в 2022 году (по видеосвязи), в Вильнюсе в 2023-м и Вашингтоне в 2024-м, - но не факт, что эта традиция продолжится.На фоне публикации итальянского информационного агентства Ansa, которое ссылается на свои источники в альянсе, что Зеленского не позовут на мероприятие в Гааге 24-25 июня по требованию США, украинский журналист прямо спросил генерального секретаря НАТО в Дейтоне, пригласят ли на саммит представителей его страны, но Марк Рютте ушёл от ответа, заявив лишь: "По этому вопросу я тесно контактирую с Владимиром Зеленским. Надеемся опубликовать программу, как только она будет готова, но, конечно, этот запрос я имею в виду".Просто-напросто сейчас не в программе дело, а в понимании, стоит ли звать украинцев, и, судя по информации целого ряда западных СМИ, желании видеть их там. К настоящему моменту, по информации Ansa, приглашения на саммит отправили Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Украины, как мы видим, в этом списке нет.Роль Украины на саммите НАТО остаётся неопределённой из-за того, что президент США Дональд Трамп сворачивает поддержку этой страны, стремится нормализовать отношения с Россией, а также пренебрежительно относится к Зеленскому, пишет американская газета The New York Times.Собеседники издания допустили, что предстоящий саммит пройдёт без заседания Совета НАТО-Украина, "где союзники сидят с Украиной на равных, как в предыдущие годы", а лидеры государств-членов альянса встретятся всего на несколько часов 25 июня, чтобы ратифицировать новые цели расходов, которые помогут европейским странам со временем заменить США в качестве главного гаранта обороны континента.Пригласят ли украинского лидера на ужин в честь открытия саммита, пока не ясно, отмечает The New York Times, но постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на недавней конференции в Эстонии сказал, что ожидает прибытия Зеленского в Гааге, сделав ремарку: "В каком качестве — мы обсуждаем".Один из вариантов – он может принять участие в форуме оборонной промышленности, который пройдёт параллельно с саммитом НАТО. Вот уж где костюм в стиле милитари будет уместен как никогда! Хотя в Германию обсуждать финансирование производства украинского оружия Зеленский прилетел в чёрной куртке.Аналогичной информацией об украинском аспекте на саммите НАТО обладает и европейский портал Euractiv: состоится сессия исключительно для членов альянса, а насчёт того, чтобы отвести Зеленскому целый пункт повестки дня, Белый дом выразил сомнения.Для чего вообще представители альянса собираются в Нидерландах? Прежде всего для демонстрации единства военно-политического блока, а глава киевского режима способен им в этом помешать."Приглашение Украины может создать напряжённость, особенно с Трампом, который пытается вести с Россией мирные переговоры и решительно выступает против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем. Приглашение Зеленского для полномасштабной дискуссии может лишь подчеркнуть эти проблемы", - предупреждает Euractiv.Как это может быть, мы прекрасно помним по февральской стычке двух лидеров в Овальном кабинете, впрочем, после этого они спокойно пообщались с глазу на глаз на похоронах Папы Римского Франциска. Но кто знает, как Трамп отреагирует, например, на просьбу Зеленского о военной помощи, которая как пишет The Washington Post, может закончиться в ближайшие месяцы, если американское руководство не предпримет попыток её продлить. Сейчас, в момент, когда прямой переговорный процесс между Россией и Украиной реанимирован, причём, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в том числе благодаря посредничеству Трампа появление Зеленского может вызвать у главы США нежелательный отрицательный резонанс. В последние дни хозяин Белого дома и так сделал немало эмоциональных заявлений (о том, что Россия играет с огнём и может получить новую порцию санкций в случае несговорчивости), которые Госдепартамент объяснял серьёзной вовлечённостью президента в процесс урегулирования украинского конфликта.Возможно, присутствие делегации Украины и лично Зеленского на встрече лидеров стран НАТО Трамп расценивает как фактор, не способствующий продвижению миротворческого процесса. Да и сама эта связка Украина-НАТО. Невступление страны в альянс и неразмещение натовских сил у российских границ – одно из ключевых требований Москвы. Вновь возвращаемся к первопричинам конфликта, о которых после прихода к власти Трампа часто стали говорить и в Америке.Да и Рютте хочет, чтобы грядущий саммит прошёл "кратко и гладко" во избежание проявления той разобщённости по Украине, которая омрачила встречу два года назад, рассказали европейские чиновники и дипломаты журналистам The New York Times.Речь о саммите 2023 года в литовской столице, когда Зеленский назвал абсурдом отказ НАТО предоставить членство его стране, западных представителей такое поведение крайне возмутило, это тогда Бен Уоллес, бывший министром обороны Великобритании, посоветовал Украине быть благодарнее за оказанную помощь, и сказал, что партнёры Киева – это не Amazon, у которого можно заказать оружие, необходимое ВСУ.Теперь же Зеленский спокойно говорит о том, что саммит НАТО может пройти без представителей Украины. Хотя не совсем спокойно: явно напрашивался на приглашение, прибегая к манипуляции и дезинформации."Мы получили сигналы от партнёров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы хотели бы иметь открытый разговор. По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнёрами", - заявил он в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, открыто провоцируя лидеров западного мира.А партнёры сейчас пребывают в раздрае по украинской повестке: европейцы ориентируются на Соединённые Штаты – главного поставщика оружия и спонсора ВСУ, а они сменили ориентиры с поддержки Киева "столько, сколько надо" на скорейшее достижение мира. Ястребы-лидеры отдельных стран ЕС не отступают от своей воинственной риторики - например, Германия и Франция, по словам Пескова, соревнуются в первенстве по дальнейшему провоцированию войны на Украине, - но в своих действиях в рамках тех или иных объединениях вынуждены равняться на американцев, поскольку заменить их и полностью взять на себя помощь Киеву не могут. Так, именно с подачи представителей Штатов из итоговых коммюнике и заявлений, в частности G7, вычёркивают антироссийские формулировки.Тем самым Белый дом продолжает следовать своему курсу: Вашингтон должен содействовать прямому диалогу Москвы и Киева для скорейшего завершения конфликта, а европейцам, которые, как сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, у себя-то навести порядок не могут, места за этим столом переговоров нет.Другие детали по теме - в интервью Дмитрия Суслова: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО

