Вне юрисдикции и права. Самуэль Трапп о захвате Мадуро и том, как США разрушают "верховенство закона"

Своими действиями в Венесуэле США в очередной раз продемонстрировали, что международное право для них — не обязательство, а инструмент, применяемый избирательно. Перед нами классический пример ресурсного империализма XXI века, замаскированного под правоприменение.

Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп.Захваченный США президент Венесуэлы и его жена впервые предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник, 5 января, в 20:00 по московскому времени, сообщило CBS News со ссылкой на представителя окружного суда в Южном округе указанного города.— Самуэль, вы как американский гражданин что можете сказать о действиях Трампа в Венесуэле?— Соединённые Штаты Америки в очередной раз продемонстрировали, что международное право для них — не обязательство, а инструмент, применяемый избирательно. Захват действующего президента Венесуэлы без санкции Совета Безопасности ООН, без международного мандата и без законных оснований юрисдикции стал наглядным примером того, как государство, десятилетиями поучавшее мир "верховенству закона", само этот закон разрушает.Произошедшее нельзя назвать ни спецоперацией, ни правоохранительным действием, ни борьбой с терроризмом. Речь идёт о прямом применении вооружённой силы против суверенного государства и о государственном похищении главы другой страны. Это грубое и демонстративное нарушение Устава ООН, прежде всего статьи 2(4), прямо запрещающей угрозу силой или её применение против политической независимости любого государства.Ссылки на самооборону юридически несостоятельны. Венесуэла не совершала вооружённого нападения на США, не представляла неминуемой угрозы и не давала повода для применения статьи 51 Устава ООН. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на силовые действия, не обсуждал их и не участвовал в принятии решения. США сознательно обошли механизм коллективной безопасности, поставив себя выше международного права.— А что вы бы сказали на счет юридической стороны и организации суда над Мадуро в США?— Да, вопрос юрисдикции заслуживает особого внимания. Американские суды не обладают правом рассматривать уголовные дела в отношении главы иностранного государства, действующего на территории своей страны. Экстерриториальное применение уголовного права допустимо лишь в строго ограниченных случаях, закреплённых международными конвенциями, и не может служить основанием для насильственного вывоза человека с территории суверенного государства.Создание "юрисдикции" путём физического захвата и доставки обвиняемого в США является юридической фикцией и грубым нарушением международных норм.Использование термина "наркотерроризм" в данном контексте представляет собой политический приём, а не правовую категорию. Он не закреплён в Уставе ООН и не предоставляет автоматического права на военное вмешательство. Если бы борьба с наркотрафиком была подлинной целью, логично было бы начать с других стран региона. Однако Венесуэла обладает тем, чего нет у большинства соседей, — крупнейшими в мире запасами нефти.Именно контроль над ресурсами, а не забота о демократии или безопасности, является реальной причиной происходящего. Это открыто признаётся на высшем политическом уровне. Перед нами классический пример ресурсного империализма XXI века, замаскированного под правоприменение.История уже знает этот сценарий: Панама, Никарагуа, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия. Каждый раз обвинения, силовое вмешательство, "переходный период" и долгосрочный хаос. Ни одна из этих стран не стала стабильнее или свободнее.Реакция международной аудитории, включая русскоязычных читателей и людей из разных стран, показывает, что мир больше не спрашивает, законно ли это. Вопрос звучит иначе: почему США больше даже не пытаются делать вид, что соблюдают правила?Произошедшее в Венесуэле — это не частный эпизод, а опасный прецедент. Государство, позволяющее себе похищать лидеров других стран, демонстрирует готовность действовать без ограничений. Сегодня это Венесуэла. Завтра — любая другая страна, если её ресурсы или политический курс окажутся "неудобными".Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.

