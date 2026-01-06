Исаак Бродский и его лениниана
Советская власть, не смотря на всю критику вырожденческого буржуазного искусства, к художникам старой формации относились бережно. Даже занявшего откровенно контрреволюционную позицию Репина приглашали вернуться, а Бродского допустили к святая святых – изображению парадных портретов большевистских вождей. Несмотря на то, что он и Керенского рисовал
Исаак Израилевич Бродский родился 6 января 1884 года в селе Софиевка Бердянского уезда Таврической губернии (сейчас – Запорожская область России). Отец был торговцем и землевладельцем, купцом второй гильдии.
Окончил школу и городское училище в Бердянске. Увлекался музыкой (хотел стать скрипачом) и рисованием:
"С очень раннего возраста я пристрастился к рисованию, вернее к перерисовыванию и обрисовыванию всяческих узоров, эмблем, виньеток на тетрадках и книжках, попадавших в мои детские руки".
Потом учился в Одесском художественном училище у знаменитого тогда живописца и преподавателя Кириака Костанди и академика Геннадия Ладыженского. При этом успел позаниматься и на архитектурном, и на скульптурном, и на художественном отделениях, выбрав в конце концов последнее как наиболее чистое (в буквальном смысле – не любил пыль). Среди его соучеников был Давид Бурлюк, в которым он потом долго поддерживал отношения.
Потом учился у Ильи Репина в столичном Высшем художественном училище и был у него любимым учеником – тот называл его ни много, ни мало как "Рафаэлем нашего времени". Бродский учителя тоже ценил:
"От Репина я воспринял не его манеру письма, а его отношение к искусству, любовь и серьёзный подход к искусству, как к делу жизни. Это дало мне значительно больше, чем простое подражание его технике".
Технику Бродский разработал собственную – с оглядкой на особенности игры на скрипке. Свой стиль он назвал "ажур".
© Открытый источникИсаак Бродский "Автопортрет", 1914 год
Исаак Бродский "Автопортрет", 1914 год
Первым вариантом дипломной работы художника стал созданный под влиянием депрессии после провала революции эскиз "Тишина" – автопортрет в образе покойника. Преподаватели работу одобрили: "Бродский так хорошо написал себя, что хочется самому лечь в гроб!" Потом, правда, эскиз кто-то спионерил, в результате Академии было представлено вполне оптимистичное полотно "Тёплый день" заслужившее хорошие отзывы критиков.
В 1909-11 годах, после окончания с золотой медалью Академии художеств получил от неё пенсион и учился в Европе – в Германии, Франции, Испании и Италии. Впечатления от той поездки подтолкнули его к реализму:
Исаак Бродский "Портрет Л.М. Бродской на террасе", 1908 год
"Я впервые увидел Матисса, ван Донгена, Пикассо и других; эти художники произвели на меня отвратительное впечатление, и до сих пор я не могу понять их и всегда вспоминаю о них с отвращением".
Пенсион ему, кстати, продляли – уж очень большое впечатление произвели на совет Академии около ста картин, которые он привёз из Испании. Написанная в Италии в 1910 году картина "Сказка" удостоилась юбилейной премии в 2000 рублей на Всероссийском конкурсе Общества поощрения художеств.
Во время этих поездок он познакомился с Валентином Серовым и Максимом Горьким. В гостях на Капри он написал большую картину "Италия".
После возвращения из Европы он становится популярным пейзажистом и портретистом. Написал он, в частности, и портрет своего учителя Репина, который писал об этом так:
"С меня начал писать портрет И.И. Бродский, хорошо взял и интересно ведёт: сходство полное. Я вижу себя и восторгаюсь техникой. Простота, изящество, гармония и, правда, правда выше всего, и как симпатично! Дай бог ему кончить, как начал. Да, он большой талант!"
© artchive.ruИсаак Бродский "Сказка", 1910 год
Исаак Бродский "Сказка", 1910 год
Естественно всем сердцем поддержал обе революции, что совсем не удивительно, если учесть его происхождение и то, что он едва не погиб во время "Кровавого воскресенья" 1905 года:
"Я, как кошка, одним прыжком вскочил на ограду, но когда хотел прыгнуть вниз, то зацепился калошей за острые спицы и повис вниз головой. Я видел, как мимо меня мчались казаки, и понял, в какой нахожусь опасности, так как очень легко меня могли проткнуть шашкой. Однако я остался невредим, вероятно, потому, что казаки приняли меня за убитого".
Написанная в 1905 году картина "Красные похороны", не смотря на высокую оценку Репина, была запрещена цензурой и пролежала под арестом до 1917 года.
Начал писать портрет главы Временного правительства, но закончил его уже в 1918 году, когда и портрет, и правительство, и сам бывший глава были уже неактуальны. После этого перешёл к запечатлению лидеров большевиков, в чём преуспел.
Надо отметить, что Бродского критиковали за некий отход от канонов социалистического реализма, проявлявшийся в холодности и излишней реалистичности (!) в деталях. Впрочем, ещё после окончания академии известный критик Александр Бенуа писал о нём так:
© Научно-исследовательский музей Российской академии художествИсаак Бродский "Портрет Ильи Репина", 1912 год
Исаак Бродский "Портрет Ильи Репина", 1912 год
"Искусство Бродского сдержанно до педантизма, его строгость доходит до сухости. Бродский не живописец, а рисовальщик, как говорят теперь, “график”. Его интересует сплетение линий, развитие планов, определённость контуров".
Среди прочего Бродский написал массу портретов Ленина на основе воспоминаний, фотографий и натурных зарисовок. Благодаря знакомству с Горьким ему удалось уговорить Анатолия Луначарского познакомить его с вождём мирового пролетариата. Он рисовал его на заседаниях II Конгресса Коминтерна в 1920 году, а затем изловил после заседания:
© artchive.ruИсаак Бродский и др. "Торжественное открытие ІІ конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде", 1924 год
Исаак Бродский и др. "Торжественное открытие ІІ конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде", 1924 год
"Я подошёл к Владимиру Ильичу, показал ему мой рисунок, сделанный на открытии конгресса, и попросил его подписать. Пристально всмотревшись в карандашный набросок, Владимир Ильич ответил мне, что он не похож на себя. Окружающие нас стали убеждать Владимира Ильича в том, что он похож, что он совершенно не знает своего лица в профиль и что портрет, без сомнения, удачен. Владимир Ильич усмехнулся и принялся подписывать рисунок. – Первый раз подписываюсь под тем, с чем не согласен! – сказал он с улыбкой, передавая мне обратно рисунок".
После этого он получил именной пропуск и мог наблюдать Ленина за работой. Итогом стало монументальное (3 на 5 метров) полотно "Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде", на котором было изображено около 600 участников съезда. Рисовал, разумеется, не сам, а руководя группой художников, в которую входил, например, Борис Кустодиев. Портреты для этой картины были изданы отдельным альбомом. Сделанная в кулуарах съезда зарисовка легла в основу, пожалуй, самого известного полотна ленинианы Бродского – "В.И. Ленин в Смольном".
За эту "Торжественное открытие…" Бродский получил квартиру в самом центре – на площади Искусств около Михайловского сада. В 1930 году, благодаря помощи Сергея Кирова, квартира стала двухярусной – художник получил помещение этажом выше в качестве мастерской. Здание само по себе историческое – в XIX века здесь жили и устраивали музыкальные вечера братья Виельгорские. Среди посетителей из салона были Жуковский, Гоголь, Лермонтов, а также Пушкин, Глинка, Брюллов (портреты последних изображены на спинках дубовых стульев). Здесь выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Полина Виардо.
Многие из выполненных Бродским портретов Ленина многократно копировались и печатались миллионными тиражами. Не будет большим преувеличением сказать, что Ленина мы по сей день в значительной степени видим глазами Бродского (ещё более хрестоматийный Владимир Серов с его "ходоками" всё же живого Ленина не видел).
© Открытый источникВ.И. Ленин на III конгрессе Коминтерна (справа художник И.И. Бродский). Москва, июнь-июль 1921 года
В.И. Ленин на III конгрессе Коминтерна (справа художник И.И. Бродский). Москва, июнь-июль 1921 года
С 1922 года входил в Ассоциацию художников революционной России, но в 1928 году был из неё изгнан за "коммерческо-предпринимательскую деятельность, как собственник аукционного зала". А между тем, благодаря коммерческой деятельности Бродскому удалось собрать большую коллекцию живописи, которую он считал третьей в стране после собраний Третьяковки и Русского музея.
Бродский в этой сфере стал настоящим профессионалом. Его сын Евгений Исаакович вспоминал:
© Василий СтоякинИсаак Бродский "В.И. Ленин в Смольном", 1930 год. ГТГ
Исаак Бродский "В.И. Ленин в Смольном", 1930 год. ГТГ
"Будучи как-то в Москве, отец зашёл в гости к своему старому другу, известному артисту Владимиру Яковлевичу Хенкину, который тоже понемногу собирал картины. И вот среди, не столь уж большой, коллекции картин Хенкина отец определил несколько подделок под Маковского, Айвазовского, Шишкина. (…) Владимир Яковлевич, конечно, был очень расстроен таким заключением, но, будучи человеком весёлым и остроумным, сказал: “Твой приход, Исаак, помимо ужина, стоил мне, по меньшей мере, 20 тысяч рублей".
В 1926 году Корней Чуковский написал о Бродском так:
"Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой – которая и служит ему мастерской – некуда деваться от „расстрела коммунистов в Баку“… И самое ужасное, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. (…) Чтобы покупать картины (у него отличная коллекция Врубеля, Малявина, Юрия Репина и пр.), чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать „расстрелы“ и фабриковать Ленина, Ленина, Ленина".
Чуковский был не один такой – в профессиональных кругах к Бродскому относились настороженно, считая его хапугой и лизоблюдом. Но тут Бродский был не первый и не последний – обласканные царской властью Репин и особенно Айвазовский тоже среди интеллигенции пользовались дурной славой.
С 1932 года был профессором, а с 1934 – директором Всероссийской Академии художеств. Также возглавлял Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. В этот период ему практически некогда было рисовать, но зато он смог восстановить классическую систему обучения художников, из которой были выметены следы неудачных революционных экспериментов.
Исаак Бродский "Портрет И.В. Сталина", 1937 год
Умер в Ленинграде 14 августа 1939 года, похоронен там же.
Ещё при жизни Бродский передал около 500 картин из своей коллекции в дар художественным музеям на территории СССР. Большая часть (300 штук) отправилась к землякам художника в Бердянск. Оставшееся было передано Академии художеств для создания мемориального музея, который был открыт только через десять лет.
Как говорят сотрудники музея, к ним в основном попадают по ошибке – шли в музей Бродского, а попали в музей Бродского. Но это лёгкий вариант – в Киеве они бы попали в синагогу Бродского…
