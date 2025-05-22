https://ukraina.ru/20250522/otkuda-vs-rossii-budut-nastupat-na-zaporozhe-kak-mogut-zayti-v-poltavskuyu-oblast--ramm-1063320484.html

Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм

Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм - 22.05.2025 Украина.ру

Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм

Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как продвигается российское наступление и от чего зависит его скорость. Кроме того, он проанализировал, как сама же украинская власть подрывает боеспособность ВСУ:

2025-05-22T07:10

2025-05-22T07:10

2025-05-22T07:11

россия

запорожье

полтавская область

вооруженные силы украины

видео

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00:32 – О кадровых изменениях в ВС России.07:19 – Как продвигается российское наступление? 18:43 – От чего зависит продвижение России на фронте? 25:32 – Наступление ВС РФ в Сумской области.

россия

запорожье

полтавская область

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россия, запорожье, полтавская область, вооруженные силы украины, видео, видео