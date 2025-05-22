Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм - 22.05.2025 Украина.ру
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Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм - 22.05.2025 Украина.ру
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как продвигается российское наступление и от чего зависит его скорость. Кроме того, он проанализировал, как сама же украинская власть подрывает боеспособность ВСУ:
2025-05-22T07:10
2025-05-22T07:11
россия
запорожье
полтавская область
вооруженные силы украины
видео
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00:32 – О кадровых изменениях в ВС России.07:19 – Как продвигается российское наступление? 18:43 – От чего зависит продвижение России на фронте? 25:32 – Наступление ВС РФ в Сумской области.
россия
запорожье
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россия, запорожье, полтавская область, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Запорожье, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Видео

Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм

07:10 22.05.2025 (обновлено: 07:11 22.05.2025)
 
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как продвигается российское наступление и от чего зависит его скорость. Кроме того, он проанализировал, как сама же украинская власть подрывает боеспособность ВСУ:
00:32 – О кадровых изменениях в ВС России.
07:19 – Как продвигается российское наступление?
18:43 – От чего зависит продвижение России на фронте?
25:32 – Наступление ВС РФ в Сумской области.
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