https://ukraina.ru/20250522/otkuda-vs-rossii-budut-nastupat-na-zaporozhe-kak-mogut-zayti-v-poltavskuyu-oblast--ramm-1063320484.html
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм - 22.05.2025 Украина.ру
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как продвигается российское наступление и от чего зависит его скорость. Кроме того, он проанализировал, как сама же украинская власть подрывает боеспособность ВСУ:
2025-05-22T07:10
2025-05-22T07:10
2025-05-22T07:11
россия
запорожье
полтавская область
вооруженные силы украины
видео
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00:32 – О кадровых изменениях в ВС России.07:19 – Как продвигается российское наступление? 18:43 – От чего зависит продвижение России на фронте? 25:32 – Наступление ВС РФ в Сумской области.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, запорожье, полтавская область, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Запорожье, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Видео
Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
07:10 22.05.2025 (обновлено: 07:11 22.05.2025)
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как продвигается российское наступление и от чего зависит его скорость. Кроме того, он проанализировал, как сама же украинская власть подрывает боеспособность ВСУ:
00:32 – О кадровых изменениях в ВС России.
07:19 – Как продвигается российское наступление?
18:43 – От чего зависит продвижение России
на фронте?
25:32 – Наступление ВС РФ в Сумской области
.