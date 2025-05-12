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Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм - экономист Сакс
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм - экономист Сакс - 12.05.2025 Украина.ру
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм - экономист Сакс
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, передает РИА Новости
2025-05-12T07:56
2025-05-12T07:56
2025-05-12T07:56
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"Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс.По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего американского лидера Джо Байдена."Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист.По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.Накануне президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.А Трамп в своей соцсети Truth Social призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение президента РФ.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, джеффри сакс, дональд трамп, россия, владимир путин, сша
Новости, Украина, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, США
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм - экономист Сакс
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, передает РИА Новости