https://ukraina.ru/20250511/kak-otvechat-tem-kto-voruet-nashu-pobedu-skorikov-dal-khoroshiy-sovet-1063042102.html
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет - 11.05.2025 Украина.ру
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада Украина.ру, 11.05.2025
2025-05-11T11:50
2025-05-11T11:50
2025-05-11T11:50
видео
иван скориков
украина
запад
снг
великая отечественная война
день победы
ревизионизм
история ссср
исторические мифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063041980_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_781c3ee4fbead12521db6393c4772462.jpg
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада
украина
запад
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063041980_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_135b37278aa1be8b44dd73b8b60cf9b2.jpg
видео, иван скориков, украина, запад, снг, великая отечественная война, день победы, ревизионизм, история ссср, исторические мифы, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Запад, СНГ, Великая Отечественная война, День Победы, Ревизионизм, история СССР, исторические мифы
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада
Подписывайся на