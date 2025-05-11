https://ukraina.ru/20250511/kak-otvechat-tem-kto-voruet-nashu-pobedu-skorikov-dal-khoroshiy-sovet-1063042102.html

Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет

Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет - 11.05.2025 Украина.ру

Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет

Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада Украина.ру, 11.05.2025

2025-05-11T11:50

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видео

иван скориков

украина

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день победы

ревизионизм

история ссср

исторические мифы

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Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада

украина

запад

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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