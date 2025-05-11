Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет - 11.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250511/kak-otvechat-tem-kto-voruet-nashu-pobedu-skorikov-dal-khoroshiy-sovet-1063042102.html
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет - 11.05.2025 Украина.ру
Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада Украина.ру, 11.05.2025
2025-05-11T11:50
2025-05-11T11:50
видео
иван скориков
украина
запад
снг
великая отечественная война
день победы
ревизионизм
история ссср
исторические мифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063041980_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_781c3ee4fbead12521db6393c4772462.jpg
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063041980_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_135b37278aa1be8b44dd73b8b60cf9b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван скориков, украина, запад, снг, великая отечественная война, день победы, ревизионизм, история ссср, исторические мифы, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Запад, СНГ, Великая Отечественная война, День Победы, Ревизионизм, история СССР, исторические мифы

Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет

11:50 11.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, рассказал о способах противодействия переписыванию истории Великой Победы со стороны Запада
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоИван СкориковУкраинаЗападСНГВеликая Отечественная войнаДень ПобедыРевизионизмистория СССРисторические мифы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
14:05Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
13:40Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
13:14Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
13:10Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
12:56Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
12:33Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
12:02"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
11:50Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
11:43"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
11:10Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
10:44Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:08"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
09:43Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
09:21Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
Лента новостейМолния