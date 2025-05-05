Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны - 05.05.2025 Украина.ру
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Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны
Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны - 05.05.2025 Украина.ру
Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны
На Ближнем Востоке, где давно сохраняется крайне взрывоопасная ситуация, в течение последней недели произошло серьезное обострение, способное привести к новой большой войне
2025-05-05T16:24
2025-05-05T17:24
эксклюзив
израиль
ближний восток
газа
биньямин нетаньяху
александр каргин
дональд трамп
хамас
сирия
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Наиболее резонансным событием стал вчерашний обстрел территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона, расположенного на окраине Тель-Авива.Ответственность за удар взяли на себя хуситы – представители вооруженных сил йеменской шиитской группировки "Ансар Аллах". Судя по предварительным данным, они использовали для атаки современную гиперзвуковую ракету. И хотя аэропорт охраняется мощной системой противовоздушной обороны, она не среагировала на этот запуск, наглядно демонстрируя уязвимость израильской ПВО.Спикер хуситов Яхья Сари выступил по телевидению и предупредил, что израильский аэропорт "больше не безопасен для авиаперелетов". А еще один высокопоставленный член йеменского движения Мохаммед аль-Бухайти заявил каналу "Аль-Араби", что обстрелы территории Израиля продолжатся до окончания израильской военной операции в секторе Газа, и у шиитских повстанцев больше "нет красных линий", которые они бы не рискнули переходить.Как сообщают израильские массмедиа, в результате удара пострадали шесть человек. Аэропорт – главные, а по сути, единственные воздушные ворота всего Израиля, – остановил свою работу всего лишь на один час. Но несколько иностранных авиакомпаний – в частности, немецкая "Люфганза", и испанская "Эйр Европа", – временно отменили все ранее запланированные рейсы в Бен-Гурион.Данный инцидент вызвал в Израиле большой резонанс, потому что очередной ракетный обстрел указывает на растущие возможности хуситов, вероятно, использующих ракетные вооружения иранского производства."С точки зрения имиджа урон таков, как если бы в окружение попала дивизия ЦАХАЛа. Во многом подобному восприятию способствуют сами израильтяне, которые раздувают любой инфоповод в рамках внутриполитической борьбы. Теперь в ходе "войны смыслов" следует ожидать жесткого ответа Израиля, который не причинит хуситам критичного вреда, но будет шумным и масштабным", – пишет в телеграм-канале эксперт Александр Каргин.Однако становится очевидным: постоянные бомбардировки Йемена, которые начиная с марта производит американский военный флот при активной поддержке Израиля, так и не сумели серьезно подорвать боеспособность "Ансар Аллах".Скорее наоборот – ракетно-бомбовые удары сильнее сплотили йеменцев вокруг хуситского правительства. Хуситы сохраняют высокий боевой дух и упорно сопротивляются. Они регулярно сбивают тяжелые американские дроны самолетного типа, атакуют в Красном море американские корабли и держат на прицеле мишени на израильской территории."Плевать они хотели на президента Дональда Трампа с его авианосцами, которые не могут помешать каждый день обстреливать Израиль", – отмечает в связи с этим российский востоковед Кирилл Семенов.Нужно учитывать еще одно важное обстоятельство. Прицельный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона рассматривается экспертами как своеобразный намек со стороны союзного хуситам Ирана. В последнее время официальный Тель-Авив постоянно угрожал Тегерану ударами по мирным ядерным объектам и пытался склонить Соединенные Штаты Америки к участию в полномасштабной военной операции против иранской армии. И теперь Беньямину Нетаньяху напомнили о том, что подобные действия сразу же приведут к симметричным ответным действиям.В таком же ключе рассматривают сегодняшнюю хакерскую атаку на израильскую компанию TeleMessage, которая продает американскому правительству важные программные продукты, включая модифицированные версии мессенджера Signal.Взломавший ее сервера хакер оперативно связался с журналистами, сообщив о том, что эта операция не потребовала от него серьезных усилий, потому что израильская киберзащита не отличается высокой надежностью. Причем израильские блогеры убеждены, что за этой акцией тоже могут стоять иранцы.Однако подобные действия способны привести к резкой военной эскалации, с непредсказуемыми последствиями для всего региона.Израильский министр обороны Исраэль Кац уже объявил, что его правительство ответит на удар по аэропорту имени Бен-Гуриона "в семикратном размере". Военно-политический кабинет Израиля одобрил новую стратегию по расширению военных действий в Газе, который, в частности, предусматривает "захват и удержание определенных территорий" разрушенного бомбежками сектора. А проживающее на них палестинское население принудительно депортируют на юг – к границе Египта.Такое развитие ситуации приведет к окончательному срыву перемирия между израильским правительством и группировкой ХАМАС, а также усилит отчуждение между арабскими странами и правительством Нетаньяху, которое открыто обвиняется в проведении масштабной этнической чистки.Между тем израильская армия все глубже втягивается в продолжительный и тяжелый сирийский кризис, обещая поддержку этноконфессиональной общине друзов – представителей особого синкретического вероучения, которые подвергаются преследованиям со стороны захвативших власть исламистов.Израильские войска оккупировали часть сирийской территории на юге страны, в непосредственной близости от друзских анклавов. Судя по данным сирийских СМИ, офицеры ЦАХАЛ помогают вооружаться друзскому ополчению. А официальный Тель-Авив санкционировал демонстративный ракетный удар по целям, расположенным вблизи резиденции нового израильского правительства в Дамаске – для устрашения сирийского руководства.Это привело к резкой реакции Анкары, которая выступает в роли главного покровителя нового сирийского президента Ахмеда Аш-Шараа. Турецкие власти закрыли свое авиационное пространство для израильских самолетов, и, таким образом, сорвали визит Нетаньяху в Азербайджан, запланированный ранее на 7-11 мая.Дальнейшая стратегия Израиля на сирийском направлении вызывает у наблюдателей много закономерных вопросов.Тель-Авив открыто подталкивает друзов к сопротивлению, но их разрозненные и малочисленные силы самообороны не способны противостоять армии исламистов. Такой сценарий угрожает друзским поселениям полномасштабной резней – как это уже случилось с проживающими на западе Сирии алавитами. А если израильские войска действительно встанут на их защиту, это может привести к прямому боевому столкновению с Турцией, которая стоит за своими сирийскими прокси.Таким образом, воинственная политика израильского премьер-министра, привыкшего полагаться на безоговорочную поддержку Брюсселя и Вашингтона, окончательно превратила его страну в окруженный военный лагерь, рассорив Израиль буквально со всеми соседями.А рискующий потерять свой пост Нетаньяху вынужден постоянно повышать ставки в этой чрезвычайно опасной игре, где на кону поставлено множество человеческих жизней.О конфликте Израиля и Ирана читайте в интервью "Петр Акопов: Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"
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Александр Сокуренко
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, ближний восток, газа, биньямин нетаньяху, александр каргин, дональд трамп, хамас, сирия
Эксклюзив, Израиль, Ближний Восток, Газа, Биньямин Нетаньяху, Александр Каргин, Дональд Трамп, ХАМАС, Сирия

Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны

16:24 05.05.2025 (обновлено: 17:24 05.05.2025)
 
© AP / Ohad Zwigenberg
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP / Ohad Zwigenberg
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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На Ближнем Востоке, где давно сохраняется крайне взрывоопасная ситуация, в течение последней недели произошло серьезное обострение, способное привести к новой большой войне
Наиболее резонансным событием стал вчерашний обстрел территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона, расположенного на окраине Тель-Авива.
Ответственность за удар взяли на себя хуситы – представители вооруженных сил йеменской шиитской группировки "Ансар Аллах". Судя по предварительным данным, они использовали для атаки современную гиперзвуковую ракету. И хотя аэропорт охраняется мощной системой противовоздушной обороны, она не среагировала на этот запуск, наглядно демонстрируя уязвимость израильской ПВО.
Спикер хуситов Яхья Сари выступил по телевидению и предупредил, что израильский аэропорт "больше не безопасен для авиаперелетов". А еще один высокопоставленный член йеменского движения Мохаммед аль-Бухайти заявил каналу "Аль-Араби", что обстрелы территории Израиля продолжатся до окончания израильской военной операции в секторе Газа, и у шиитских повстанцев больше "нет красных линий", которые они бы не рискнули переходить.
Как сообщают израильские массмедиа, в результате удара пострадали шесть человек. Аэропорт – главные, а по сути, единственные воздушные ворота всего Израиля, – остановил свою работу всего лишь на один час. Но несколько иностранных авиакомпаний – в частности, немецкая "Люфганза", и испанская "Эйр Европа", – временно отменили все ранее запланированные рейсы в Бен-Гурион.
Данный инцидент вызвал в Израиле большой резонанс, потому что очередной ракетный обстрел указывает на растущие возможности хуситов, вероятно, использующих ракетные вооружения иранского производства.
"С точки зрения имиджа урон таков, как если бы в окружение попала дивизия ЦАХАЛа. Во многом подобному восприятию способствуют сами израильтяне, которые раздувают любой инфоповод в рамках внутриполитической борьбы. Теперь в ходе "войны смыслов" следует ожидать жесткого ответа Израиля, который не причинит хуситам критичного вреда, но будет шумным и масштабным", – пишет в телеграм-канале эксперт Александр Каргин.
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Однако становится очевидным: постоянные бомбардировки Йемена, которые начиная с марта производит американский военный флот при активной поддержке Израиля, так и не сумели серьезно подорвать боеспособность "Ансар Аллах".
Скорее наоборот – ракетно-бомбовые удары сильнее сплотили йеменцев вокруг хуситского правительства. Хуситы сохраняют высокий боевой дух и упорно сопротивляются. Они регулярно сбивают тяжелые американские дроны самолетного типа, атакуют в Красном море американские корабли и держат на прицеле мишени на израильской территории.
"Плевать они хотели на президента Дональда Трампа с его авианосцами, которые не могут помешать каждый день обстреливать Израиль", – отмечает в связи с этим российский востоковед Кирилл Семенов.
Нужно учитывать еще одно важное обстоятельство. Прицельный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона рассматривается экспертами как своеобразный намек со стороны союзного хуситам Ирана. В последнее время официальный Тель-Авив постоянно угрожал Тегерану ударами по мирным ядерным объектам и пытался склонить Соединенные Штаты Америки к участию в полномасштабной военной операции против иранской армии. И теперь Беньямину Нетаньяху напомнили о том, что подобные действия сразу же приведут к симметричным ответным действиям.
В таком же ключе рассматривают сегодняшнюю хакерскую атаку на израильскую компанию TeleMessage, которая продает американскому правительству важные программные продукты, включая модифицированные версии мессенджера Signal.
Взломавший ее сервера хакер оперативно связался с журналистами, сообщив о том, что эта операция не потребовала от него серьезных усилий, потому что израильская киберзащита не отличается высокой надежностью. Причем израильские блогеры убеждены, что за этой акцией тоже могут стоять иранцы.
Однако подобные действия способны привести к резкой военной эскалации, с непредсказуемыми последствиями для всего региона.
Израильский министр обороны Исраэль Кац уже объявил, что его правительство ответит на удар по аэропорту имени Бен-Гуриона "в семикратном размере". Военно-политический кабинет Израиля одобрил новую стратегию по расширению военных действий в Газе, который, в частности, предусматривает "захват и удержание определенных территорий" разрушенного бомбежками сектора. А проживающее на них палестинское население принудительно депортируют на юг – к границе Египта.
Такое развитие ситуации приведет к окончательному срыву перемирия между израильским правительством и группировкой ХАМАС, а также усилит отчуждение между арабскими странами и правительством Нетаньяху, которое открыто обвиняется в проведении масштабной этнической чистки.
Между тем израильская армия все глубже втягивается в продолжительный и тяжелый сирийский кризис, обещая поддержку этноконфессиональной общине друзов – представителей особого синкретического вероучения, которые подвергаются преследованиям со стороны захвативших власть исламистов.
Израильские войска оккупировали часть сирийской территории на юге страны, в непосредственной близости от друзских анклавов. Судя по данным сирийских СМИ, офицеры ЦАХАЛ помогают вооружаться друзскому ополчению. А официальный Тель-Авив санкционировал демонстративный ракетный удар по целям, расположенным вблизи резиденции нового израильского правительства в Дамаске – для устрашения сирийского руководства.
Это привело к резкой реакции Анкары, которая выступает в роли главного покровителя нового сирийского президента Ахмеда Аш-Шараа. Турецкие власти закрыли свое авиационное пространство для израильских самолетов, и, таким образом, сорвали визит Нетаньяху в Азербайджан, запланированный ранее на 7-11 мая.
Дальнейшая стратегия Израиля на сирийском направлении вызывает у наблюдателей много закономерных вопросов.
Тель-Авив открыто подталкивает друзов к сопротивлению, но их разрозненные и малочисленные силы самообороны не способны противостоять армии исламистов. Такой сценарий угрожает друзским поселениям полномасштабной резней – как это уже случилось с проживающими на западе Сирии алавитами. А если израильские войска действительно встанут на их защиту, это может привести к прямому боевому столкновению с Турцией, которая стоит за своими сирийскими прокси.
Таким образом, воинственная политика израильского премьер-министра, привыкшего полагаться на безоговорочную поддержку Брюсселя и Вашингтона, окончательно превратила его страну в окруженный военный лагерь, рассорив Израиль буквально со всеми соседями.
А рискующий потерять свой пост Нетаньяху вынужден постоянно повышать ставки в этой чрезвычайно опасной игре, где на кону поставлено множество человеческих жизней.
О конфликте Израиля и Ирана читайте в интервью "Петр Акопов: Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"
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