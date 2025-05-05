https://ukraina.ru/20250505/pochemu-rossiya-predlagaet-ukraine-mir-nesmotrya-na-terakty-i-smogut-li-ssha-ubrat-zelenskogo--1062945384.html

Почему Россия предлагает Украине мир, несмотря на теракты и смогут ли США убрать Зеленского — "Лохматый"

Почему Россия предлагает Украине мир, несмотря на теракты и смогут ли США убрать Зеленского — "Лохматый" - 05.05.2025 Украина.ру

Почему Россия предлагает Украине мир, несмотря на теракты и смогут ли США убрать Зеленского — "Лохматый"

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, известный под позывным "Лохматый", рассказал в эфире Украина.ру о том, кому выгодна война и для... Украина.ру, 05.05.2025

2025-05-05T17:15

2025-05-05T17:15

2025-05-05T17:15

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Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, известный под позывным "Лохматый", рассказал в эфире Украина.ру о том, кому выгодна война и для чего российская власть рассказала о солдатах КНДР, сражающихся в Курской области. Также эксперт объяснил, есть ли у США рычаги воздействия на Зеленского. 00:26 – Перемирие в честь Дня Победы; 02:55 – Есть ли у США рычаги воздействия на Украину? 04:28 – Терроризм киевского режима;07:35 – Как меняются настроения на Украине?10:36 – Что нужно для установления мира? 11:37 – Ужесточение ударов ВС РФ по фронту и тылу; 15:07 – Историческая память;17:32 – Союзническая помощь КНДР *В интервью упоминаются подразделения "Азов" и "Кракен". Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Лохматый #Лебедев #перемирие #СВО #Россия #Украина #подполье #фронт #война #ВСУ #ВСРФ #Зеленский #Трамп #США #Британия #СБУ #Москалик #теракт #Харьков #Киев #Черновцы #КТО #ТЦК #Одесса #Европа #ЕС #Крым #ЧёрноеМоре #КНДР #СевернаяКорея ТГ-канал Сергея Лебедева: https://t.me/L0HMATIYНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, петр порошенко, украина.ру, "азов", кракен