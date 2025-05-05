Почему Россия предлагает Украине мир, несмотря на теракты и смогут ли США убрать Зеленского — "Лохматый"
Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, известный под позывным "Лохматый", рассказал в эфире Украина.ру о том, кому выгодна война и для чего российская власть рассказала о солдатах КНДР, сражающихся в Курской области. Также эксперт объяснил, есть ли у США рычаги воздействия на Зеленского.
00:26 – Перемирие в честь Дня Победы;
02:55 – Есть ли у США рычаги воздействия на Украину?
04:28 – Терроризм киевского режима;
07:35 – Как меняются настроения на Украине?
10:36 – Что нужно для установления мира?
11:37 – Ужесточение ударов ВС РФ по фронту и тылу;
15:07 – Историческая память;
17:32 – Союзническая помощь КНДР
*В интервью упоминаются подразделения "Азов" и "Кракен". Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
#Лохматый #Лебедев #перемирие #СВО #Россия #Украина #подполье #фронт #война #ВСУ #ВСРФ #Зеленский #Трамп #США #Британия #СБУ #Москалик #теракт #Харьков #Киев #Черновцы #КТО #ТЦК #Одесса #Европа #ЕС #Крым #ЧёрноеМоре #КНДР #СевернаяКорея
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00:26 – Перемирие в честь Дня Победы;
02:55 – Есть ли у США рычаги воздействия на Украину?
04:28 – Терроризм киевского режима;
07:35 – Как меняются настроения на Украине?
10:36 – Что нужно для установления мира?
11:37 – Ужесточение ударов ВС РФ по фронту и тылу;
15:07 – Историческая память;
17:32 – Союзническая помощь КНДР
*В интервью упоминаются подразделения "Азов" и "Кракен". Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
#Лохматый #Лебедев #перемирие #СВО #Россия #Украина #подполье #фронт #война #ВСУ #ВСРФ #Зеленский #Трамп #США #Британия #СБУ #Москалик #теракт #Харьков #Киев #Черновцы #КТО #ТЦК #Одесса #Европа #ЕС #Крым #ЧёрноеМоре #КНДР #СевернаяКорея
ТГ-канал Сергея Лебедева: https://t.me/L0HMATIY
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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