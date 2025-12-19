https://ukraina.ru/20251219/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-19-dekabrya-1073353955.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря - 19.12.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 19.12.2025

2025-12-19T10:49

2025-12-19T10:49

2025-12-19T10:49

видео

харьков

волчанск

александр "варяг" матюшин

украина.ру

россия

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073353488_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_de39b682fa57ef38ad87afd8ccc3421d.jpg

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России наступает в сторону Харькова в районе Волчанска, продолжает отражать контрнаступление ВСУ на Купянск, а также продолжает зачистку Гуляйполя.

харьков

волчанск

россия

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, харьков, волчанск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, купянск, купянское направление, гуляйполе, наступление вс рф, наступление россии, видео