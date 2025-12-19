https://ukraina.ru/20251219/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-19-dekabrya-1073353955.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря - 19.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 19.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России наступает в сторону Харькова в районе Волчанска, продолжает отражать контрнаступление ВСУ на Купянск, а также продолжает зачистку Гуляйполя.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, армия России наступает в сторону Харькова в районе Волчанска, продолжает отражать контрнаступление ВСУ на Купянск, а также продолжает зачистку Гуляйполя.