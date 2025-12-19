Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря - 19.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 19.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России наступает в сторону Харькова в районе Волчанска, продолжает отражать контрнаступление ВСУ на Купянск, а также продолжает зачистку Гуляйполя.
Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 декабря

10:49 19.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, армия России наступает в сторону Харькова в районе Волчанска, продолжает отражать контрнаступление ВСУ на Купянск, а также продолжает зачистку Гуляйполя.
