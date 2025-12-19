https://ukraina.ru/20251219/18-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073355148.html
18 декабря 2025 года, вечерний эфир
18 декабря 2025 года, вечерний эфир - 19.12.2025 Украина.ру
18 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.12.2025
Сегодня в эфире:* "Родные места". Посёлок Донское Волновахского района ДНР. Гость: Игорь Голуб, Заместитель Председателя Молодежного совета Министерства культуры ДНР.* "Тема дня Новороссии". Открытие корнеров дизайнеров ДНР в сердце Москвы. Гость: Заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Мария Сысоева* "Наши защитники". История боевого пути военнослужащего. Гость: Вадим Гриненко – ветеран СВО, капитан сборной ДНР по волейболу сидя.* "Лица Новороссии". Творческий путь героя. Гость: дончанин, фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин.
* "Родные места". Посёлок Донское Волновахского района ДНР. Гость: Игорь Голуб, Заместитель Председателя Молодежного совета Министерства культуры ДНР.
* "Тема дня Новороссии". Открытие корнеров дизайнеров ДНР в сердце Москвы. Гость: Заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Мария Сысоева
* "Наши защитники". История боевого пути военнослужащего. Гость: Вадим Гриненко – ветеран СВО, капитан сборной ДНР по волейболу сидя.
* "Лица Новороссии". Творческий путь героя. Гость: дончанин, фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин.