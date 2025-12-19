18 декабря 2025 года, вечерний эфир - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/18-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073355148.html
18 декабря 2025 года, вечерний эфир
18 декабря 2025 года, вечерний эфир - 19.12.2025 Украина.ру
18 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.12.2025
2025-12-19T10:56
2025-12-19T10:56
донецкая народная республика
волновахский район
москва
министерство культуры
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355030_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d5ed9fbc24e8aa41bb7141bdedf843b4.jpg
Сегодня в эфире:* "Родные места". Посёлок Донское Волновахского района ДНР. Гость: Игорь Голуб, Заместитель Председателя Молодежного совета Министерства культуры ДНР.* "Тема дня Новороссии". Открытие корнеров дизайнеров ДНР в сердце Москвы. Гость: Заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Мария Сысоева* "Наши защитники". История боевого пути военнослужащего. Гость: Вадим Гриненко – ветеран СВО, капитан сборной ДНР по волейболу сидя.* "Лица Новороссии". Творческий путь героя. Гость: дончанин, фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин.
донецкая народная республика
волновахский район
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355030_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8db265c0ec086b80b96dff94c721c7c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, волновахский район, москва, министерство культуры, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Москва, Министерство культуры, Новороссия сегодня

18 декабря 2025 года, вечерний эфир

10:56 19.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Родные места". Посёлок Донское Волновахского района ДНР. Гость: Игорь Голуб, Заместитель Председателя Молодежного совета Министерства культуры ДНР.
* "Тема дня Новороссии". Открытие корнеров дизайнеров ДНР в сердце Москвы. Гость: Заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Мария Сысоева
* "Наши защитники". История боевого пути военнослужащего. Гость: Вадим Гриненко – ветеран СВО, капитан сборной ДНР по волейболу сидя.
* "Лица Новороссии". Творческий путь героя. Гость: дончанин, фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаВолновахский районМоскваМинистерство культурыНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Продемонстрировал твердую позицию": мировые СМИ о пресс-конференции Путина
18:09Атака украинских БЭК на корабли в международных водах бьёт и по карману, и по имиджу страны
18:00Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги
18:00День контрастов: стратегическая устойчивость России против европейского хаоса. Итоги 19 декабря
17:58Украинский экстремист-депутат Гончаренко* получил приговор
17:41В Днепропетровске люди напали на бригаду энергетиков, пытавшихся отключить им электричество
17:32Украинский институт "национальной памяти" борется с памятниками, Путин поддержал Трампа. Новости к 17.30
17:18"Подготовка к затяжной войне": на Украине заявили о скором снижении призывного возраста — "Резидент"
17:16Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году
17:16Украинские неонацисты опять воюют с мёртвыми
17:08Украинские СМИ тоже пристально следили за "Прямой линией" Владимира Путина: что их интересовало
17:02Путин рассказал про выборы на Украине
16:54Путин рассказал о любви
16:53Какое будущее ждёт Украину и к чему готовиться России? Спецрепортаж с форсайт-форума Украина.ру
16:42В США гораздо строже, чем в России: Путин про закон об иноагентах
16:37"Предтечино ушло в серую зону": обстановку на Константиновском направлении доложил "Дневник десантника"
16:26Путин верит "в Господа, который с нами и который не оставит Россию"
16:23Зеленский признал, что "Орешник" невозможно уничтожить
16:15Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
16:09В зоне СВО находятся 700 тысяч человек - Путин
Лента новостейМолния