Почему мир верит России, а не "евророссказням": сенатор объяснил

Недоумение главы дипломатии ЕС Каи Каллас из-за недоверия стран союза евробюрократии имеет объяснение. Его в своём телеграм-канале 18 декабря представил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков

2025-12-19T09:40

Российский сенатор обратил внимание: глава евродипломатии недоумевает, почему некоторые страны больше верят России, чем Евросоюзу. По ее словам, ЕС дает этим странам больше денег, чем Москва при том, что Евросоюз для них куда более крупный торговый партнер. "А они все равно верят русским, и я не знаю, почему", - сокрушается Каллас.Ничего удивительного в этом, по мнению Пушкова, нет. "Когда людям рассказывают о "миролюбивом характере" НАТО, о распрекрасной "демократии" и о "верховенстве закона", и одновременно бомбят Югославию, захватывают Ирак, разрушают Ливию, отменяют выборы в Румынии, пытаются провести "цветную революцию" в Грузии, делают вид, что на Украине нет нацистов, и так далее, и тому подобное, то надо ли удивляться, что всем этим евророссказням третьи страны уже не верят ? Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас. И не поддерживают санкции ЕС", - заявил Пушков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС нашёл деньги для гарантии войны, слова Путина напугали Европу. Хроника событий на утро 19 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

