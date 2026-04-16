Зарубежные спецслужбы обокрали русскую биржу - 16.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/zarubezhnye-spetssluzhby-obokrali-russkuyu-birzhu-1077982151.html
Зарубежные спецслужбы обокрали русскую биржу
новости
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102703/91/1027039105_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_29b4940359f1047279e143f09501d47b.jpg
россия
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102703/91/1027039105_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_255550824b9829a91bdc81dca5c67a8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, снг
Новости, Россия, СНГ

© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Крипторублевая биржа Grinex подверглась масштабной кибератаке с участием зарубежных спецслужб, в ходе которой с кошельков платформы были похищены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд рублей. Об 16 апреля сообщили в пресс-службе торговой площадки
По данным представителей компании, характер взлома и цифровые следы указывают на использование ресурсов и технологий, доступных только государственным структурам недружественных стран.
В Grinex подчеркнули, что целью действий злоумышленников был подрыв финансового суверенитета России."С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам. Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Сообщается, что сейчас попытки дестабилизации финансового сектора перешли в фазу прямого хищения активов граждан и компаний при помощи комплексных атак.
В связи с инцидентом биржа объявила о приостановке операционной деятельности. На официальном сайте платформы размещено объявление о проведении плановых технических работ для улучшения качества и стабильности системы.
Руководство Grinex уже направило всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы. По месту нахождения инфраструктуры компании подано заявление о возбуждении уголовного дела.
Главные новости дня: Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСНГ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:00Тревога в Воронеже, "Герань" атаковала Чернигов. Новости СВО
19:31Зарубежные спецслужбы обокрали русскую биржу
19:25В Одессе накрыли канал сбыта «идеальных» фальшивых долларов
19:23Крымчанина приговорили к 14 годам за помощь спецслужбам Украины
19:22Захарова назвал украинский мат безумием
19:19"Мобилизация — это просто охота на людей": автомайданщик пожаловался на бытие
19:16Переводчик Зеленского выругался матом
19:04Украинский пограничник сбежал в Румынию
19:00Москва готова к диалогу с Мадьяром, БПЛА ВСУ атакуют с прибалтийского направления. Новости к 19.00
18:56К границам России приблизился самолет НАТО
18:53"Герани" нанесли удары по объектам на Украине, ВС РФ продвигаются в Донбассе. Новости СВО
18:51Киев убивает "свидетелей Бучи"
18:49Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии
18:4216 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:37Краматорско-Славянское направление: проясняются перспективы наступления
18:31Для чего Запад пока сохраняет Зеленского на Украине: Килинкаров о том, что покажет вскрытие
18:18Уточнены результаты ночных ударов по объектам инфраструктуры Украины
18:12Прибалтика нарастила военные поставки на Украину
18:00Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
17:55Глава Пентагона Хегсет во время проповеди процитировал вымышленный библейский стих
Лента новостейМолния