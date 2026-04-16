Зарубежные спецслужбы обокрали русскую биржу
Крипторублевая биржа Grinex подверглась масштабной кибератаке с участием зарубежных спецслужб, в ходе которой с кошельков платформы были похищены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд рублей. Об 16 апреля сообщили в пресс-службе торговой площадки
По данным представителей компании, характер взлома и цифровые следы указывают на использование ресурсов и технологий, доступных только государственным структурам недружественных стран.
В Grinex подчеркнули, что целью действий злоумышленников был подрыв финансового суверенитета России."С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам. Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Сообщается, что сейчас попытки дестабилизации финансового сектора перешли в фазу прямого хищения активов граждан и компаний при помощи комплексных атак.
В связи с инцидентом биржа объявила о приостановке операционной деятельности. На официальном сайте платформы размещено объявление о проведении плановых технических работ для улучшения качества и стабильности системы.
Руководство Grinex уже направило всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы. По месту нахождения инфраструктуры компании подано заявление о возбуждении уголовного дела.
