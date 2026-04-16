https://ukraina.ru/20260416/zakharova-nazval-ukrainskiy-mat-bezumiem-1077981781.html

Захарова назвал украинский мат безумием

Предложение украинского "мовного" активиста Святослава Литинского Владимиру Зеленскому о замене русского мата на украинский является насмешкой и абсолютным безумием, сказала журналистам 16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-04-16T19:22

новости

россия

украина

львов

владимир зеленский

мария захарова

рада

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075466864_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_b0b1c760e444ec812f5af59f25df8434.jpg

Как отметила Захарова на брифинге, Литинский​​​ в обращении Зеленскому возмутился русской нецензурной лексикой, повсеместно звучащей на улицах Львова."Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами", — указала Захарова, добавив, что таких аналогов "просто нет".Она предположила, что в Раде можно было бы создать комиссию, назначить уполномоченных и придумать слова украинского мата."Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики - норма..., но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа", — сказала официальный представитель МИД РФ.О том, как выражаются сотрудники офиса президента Украины: Переводчик Зеленского выругался матом

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

