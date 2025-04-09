https://ukraina.ru/20250409/bez-svyazi-i-prodovolstviya-alekhin-raskryl-kak-sbezhavshie-iz-sudzhi-soldaty-vsu-zhdali-podkrepleniya-1062393662.html

"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"

"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления" - 09.04.2025 Украина.ру

"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"

За минувшие сутки ВСУ отправили "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-04-09T03:15

2025-04-09T03:15

2025-04-09T03:15

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геннадий алехин

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Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем, рассказал эксперт.Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен были уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждали подкрепления, добавил собеседник Украина.ру."У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует", – рассказал Алехин.Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает, уточнил эксперт.В частности, за минувшие сутки противник отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062335291.html

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новости, суджа, курская область, геннадий алехин, вс рф, курск, сво, спецоперация, связь, продовольствие, боеприпасы, плен, пленные, война, украина, война на украине, украина.ру