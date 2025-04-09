"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
За минувшие сутки ВСУ отправили "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем, рассказал эксперт.
Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен были уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждали подкрепления, добавил собеседник Украина.ру.
"У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует", – рассказал Алехин.
Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает, уточнил эксперт.
В частности, за минувшие сутки противник отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
7 апреля, 19:45Движение к Северскому Донцу и выход к Печенегам: Онуфриенко о перспективах наступления под КупянскомСейчас ВС РФ расширяют плацдарм севернее Купянска на правом берегу Оскола. В апреле его можно будет снабжать уже не через переправы, а с территории Белгородской области, то есть между Двуречной и Тополями будет единый плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко