"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления" - 09.04.2025 Украина.ру
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"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"
"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления" - 09.04.2025 Украина.ру
"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"
За минувшие сутки ВСУ отправили "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-04-09T03:15
2025-04-09T03:15
новости
суджа
курская область
геннадий алехин
вс рф
курск
сво
спецоперация
связь
продовольствие
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Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем, рассказал эксперт.Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен были уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждали подкрепления, добавил собеседник Украина.ру."У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует", – рассказал Алехин.Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает, уточнил эксперт.В частности, за минувшие сутки противник отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
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новости, суджа, курская область, геннадий алехин, вс рф, курск, сво, спецоперация, связь, продовольствие, боеприпасы, плен, пленные, война, украина, война на украине, украина.ру
Новости, Суджа, Курская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, Курск, СВО, Спецоперация, связь, продовольствие, боеприпасы, плен, Пленные, война, Украина, война на Украине, Украина.ру

"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"

03:15 09.04.2025
 
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
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За минувшие сутки ВСУ отправили "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем, рассказал эксперт.
Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен были уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждали подкрепления, добавил собеседник Украина.ру.
"У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует", – рассказал Алехин.
Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает, уточнил эксперт.
В частности, за минувшие сутки противник отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
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