Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
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Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине
Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине
Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-03-19T04:00
2025-03-19T04:00
новости
украина
москва
россия
петр акопов
владимир путин
дональд трамп
переговоры
сво
спецоперация
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Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Смысл этого разговора был в том, чтобы показать намерения сторон двигаться в сторону прекращения войны, считает эксперт.Потому что отказ Москвы от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный, указал обозреватель.То, что предлагала Европа по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море – слишком общее. Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет, уточнил Акопов."И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250318/1061867605.html
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новости, украина, москва, россия, петр акопов, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сво, спецоперация, перемирие, энергетика, бпла, война, черное море, судоходство
Новости, Украина, Москва, Россия, Петр Акопов, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, СВО, Спецоперация, перемирие, энергетика, БПЛА, война, Черное море, судоходство

Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине

04:00 19.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Смысл этого разговора был в том, чтобы показать намерения сторон двигаться в сторону прекращения войны, считает эксперт.
"Не думаю, что Трамп рассчитывал на то, что Путин согласится с его идеей о перемирии на 30 дней, потому что его подход "мы согласны, но" измениться не мог. Тем не менее, продвижение идет", – подчеркнул Акопов.
Потому что отказ Москвы от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный, указал обозреватель.
То, что предлагала Европа по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море – слишком общее. Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет, уточнил Акопов.
"И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 11:57
"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия В украинском обществе последнее время активнее стали обсуждать две темы: перспективы перемирия и усиление "бусификации", хотя одно как бы противоречит другому
 
НовостиУкраинаМоскваРоссияПетр АкоповВладимир ПутинДональд ТрамппереговорыСВОСпецоперацияперемириеэнергетикаБПЛАвойнаЧерное моресудоходство
 
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