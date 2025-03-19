https://ukraina.ru/20250319/1061887435.html

Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине

Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине - 19.03.2025 Украина.ру

Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине

Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-19T04:00

2025-03-19T04:00

2025-03-19T04:00

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спецоперация

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Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Смысл этого разговора был в том, чтобы показать намерения сторон двигаться в сторону прекращения войны, считает эксперт.Потому что отказ Москвы от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный, указал обозреватель.То, что предлагала Европа по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море – слишком общее. Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет, уточнил Акопов."И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061867605.html

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