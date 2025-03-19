Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Российский отказ от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Смысл этого разговора был в том, чтобы показать намерения сторон двигаться в сторону прекращения войны, считает эксперт.
"Не думаю, что Трамп рассчитывал на то, что Путин согласится с его идеей о перемирии на 30 дней, потому что его подход "мы согласны, но" измениться не мог. Тем не менее, продвижение идет", – подчеркнул Акопов.
Потому что отказ Москвы от ракетных ударов и украинский отказ от атак БПЛА – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный, указал обозреватель.
То, что предлагала Европа по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море – слишком общее. Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет, уточнил Акопов.
"И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.