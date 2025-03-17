В награду обещают грин-карту: "добровольцев" ВСУ отправляют спасать наемников из Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Украинские войска отправляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести иностранных наемников, которые оказались в окружении в Курской области. Об этом 17 марта агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев
По его данным, которые ему предоставили жители Сумской области, ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев, воюющих на их стороне.
"Делают это за обещание грин-карты в Америку", — отметил Лебедев.
10:13По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больномуРоссийские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
По последним данным Минобороны России, за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 67,8 тысячи военнослужащих, а также 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров и множество другой техники.
А в то же время на Украине всерьез запаниковали по поводу незапланированного отступления украинских войск. Подробности в публикации ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу