Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске - 15.03.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске
Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске - 15.03.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске
Прошедшая неделя смогла поразить своими новостями как на поле боя, так и в политическом мире. За эти дни российская армия настолько продвинулась в Курской области, что ей пророчат полностью освободить регион в ближайшие дни. В то же время постоянно обсуждаются новости, связанные с возможным перемирием
2025-03-15T06:15
2025-03-15T06:15
фото
эксклюзив
украина
россия
курская область
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
стив уиткофф
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В субботу, 8 марта, прошел первый весенний праздник — Международный женский день.Также 8 марта началось активное освобождение Курской области российской армией. В тот день подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Ряд экспертов заявил, что именно этот день стал “началом конца” для ВСУ на территории РФ.Помимо этого, в субботу стало известно о проведении операции, которая впоследствии получила название “Труба”: порядка сотни российских бойцов пробрались в тыл ВСУ в район Суджи по неработающему магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород.Удар, который в итоге штурмовики нанесли по ВСУ, был настолько внезапным, что, как утверждали военные эксперты, он вызвал панику у противника и поспособствовал развалу его обороны.Воскресенье, 9 марта, началось с новости о протестах в Румынии. В Бухаресте прошли массовые протесты из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента. Случилось это возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии.Кроме того, 9 марта внутри Либеральной партии Канады прошли выборы нового руководителя. Им стал премьер-министр Марк Карни, который набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Он уже успел сделать заявление о том, что может вдвое сократить число министров в своем кабинете. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынес рабочее кресло из здания парламента и показал фотографу язык.Уже в понедельник, 10 марта, французская газета Figaro написала о том, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт три года провел на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах ВСУ.Издание отметило, что "Нейт присоединился к группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане". С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.Также в понедельник грузовое судно, на борту которого находились токсичные химикаты, столкнулось с танкером, перевозившим авиационное топливо. Это произошло в Северном море у восточного побережья Великобритании. После столкновения оба судна загорелись. Позже сообщалось, что капитана контейнеровоза Solong, врезавшегося в стоявший на якоре нефтетанкер, арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности.В ночь на вторник, 11 марта, произошла самая массированная атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО, как утверждает ряд экспертов. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью — 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Тогда поступила информация о двоих погибших и 20 пострадавших.В тот же день, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждалось, что Киев готов немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление вооружений и разведданных ВСУ.В среду же, 12 марта, военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.Помимо того, в среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. Он рассказал о том, что российские подразделения освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил глава Генштаба Герасимов. Ключевое из слов российского лидера: В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Вечером того же дня самолет вылетел из вышеупомянутого аэропорта. Чуть позже высокопоставленный представитель администрации США заявил телеканалу NBC News, что специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине".Также 13 марта Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия. Однако он отметил, что существует целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. У президента РФ возникли вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной.В тот же день, 13 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, но для дальнейших выводов одного примера мало. Накануне ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана, а также пожара в Доме профсоюзов в Одессе. В пятницу, 14 марта, украинские СМИ опубликовали видео с убийством мужчины — прямо в центре Одессы. В убитом пользователи сети узнали одиозного националиста, рэкетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула. Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу и стреляет ему в голову, добивая. В то же время ряд экспертов сделал заявления касательно того, как будут развиваться события в Курской области после ее освобождения. Также военные аналитики предположили, на каких участках фронта может быть задействована курская группировка ВС РФ. Подробности в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
украина
россия
курская область
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фото, эксклюзив, украина, россия, курская область, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, стив уиткофф, вс рф, переговоры
фото, Эксклюзив, Украина, Россия, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Стив Уиткофф, ВС РФ, переговоры

Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске

06:15 15.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Прошедшая неделя смогла поразить своими новостями как на поле боя, так и в политическом мире. За эти дни российская армия настолько продвинулась в Курской области, что ей пророчат полностью освободить регион в ближайшие дни. В то же время постоянно обсуждаются новости, связанные с возможным перемирием
В субботу, 8 марта, прошел первый весенний праздник — Международный женский день.
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанк

Празднование Международного женского дня
1 из 7

© РИА Новости . Александр Иванов
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Празднование Международного женского дня
2 из 7

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Празднование Международного женского дня
3 из 7

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Празднование Международного женского дня
4 из 7

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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Празднование Международного женского дня
5 из 7

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Поздравление женщин-врачей с 8 Марта
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Празднование Международного женского дня
7 из 7

© РИА Новости . Александр Иванов
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1 из 7

© РИА Новости . Александр Иванов
Перейти в фотобанк
2 из 7

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 7

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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6 из 7

© РИА Новости . Илья Питалев
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7 из 7

© РИА Новости . Александр Иванов
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Также 8 марта началось активное освобождение Курской области российской армией. В тот день подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Ряд экспертов заявил, что именно этот день стал “началом конца” для ВСУ на территории РФ.
Помимо этого, в субботу стало известно о проведении операции, которая впоследствии получила название “Труба”: порядка сотни российских бойцов пробрались в тыл ВСУ в район Суджи по неработающему магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород.
Удар, который в итоге штурмовики нанесли по ВСУ, был настолько внезапным, что, как утверждали военные эксперты, он вызвал панику у противника и поспособствовал развалу его обороны.
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанк

ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
1 из 14

© Фото Добровольческого корпуса
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© Фото Добровольческого корпуса
2 из 14
© Фото Добровольческого корпуса
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанк

ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
3 из 14

© Фото Добровольческого корпуса
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4 из 14
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное в Курской области.
Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное в Курской области
5 из 14
Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное в Курской области.
© Министерство обороны РФ
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области
6 из 14

© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
7 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
8 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
9 из 14

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
10 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
11 из 14

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
12 из 14

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
13 из 14

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
14 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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1 из 14

© Фото Добровольческого корпуса
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2 из 14
© Фото Добровольческого корпуса
3 из 14

© Фото Добровольческого корпуса
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4 из 14
© соцсети
5 из 14
Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное в Курской области.
© Министерство обороны РФ
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6 из 14

© РИА Новости . Евгений Биятов
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7 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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8 из 14

© РИА Новости . Станислав Красильников
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9 из 14

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10 из 14

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11 из 14

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12 из 14

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13 из 14

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Воскресенье, 9 марта, началось с новости о протестах в Румынии. В Бухаресте прошли массовые протесты из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента. Случилось это возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии.
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP / Vadim Ghirda
Кроме того, 9 марта внутри Либеральной партии Канады прошли выборы нового руководителя. Им стал премьер-министр Марк Карни, который набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Он уже успел сделать заявление о том, что может вдвое сократить число министров в своем кабинете. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынес рабочее кресло из здания парламента и показал фотографу язык.
© Getty Images / NurPhoto
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© Getty Images / NurPhoto
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 360TV
2 из 2
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 360TV
1 из 2

© Getty Images / NurPhoto
2 из 2
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 360TV
Уже в понедельник, 10 марта, французская газета Figaro написала о том, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт три года провел на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах ВСУ.
Издание отметило, что "Нейт присоединился к группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане". С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.
© Le Figaro
© Le Figaro
Также в понедельник грузовое судно, на борту которого находились токсичные химикаты, столкнулось с танкером, перевозившим авиационное топливо. Это произошло в Северном море у восточного побережья Великобритании. После столкновения оба судна загорелись. Позже сообщалось, что капитана контейнеровоза Solong, врезавшегося в стоявший на якоре нефтетанкер, арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности.
© Getty Images / Getty Images
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / Getty Images
В ночь на вторник, 11 марта, произошла самая массированная атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО, как утверждает ряд экспертов. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью — 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Тогда поступила информация о двоих погибших и 20 пострадавших.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
1 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
2 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
3 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
4 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
5 из 8

© РИА Новости . Алексей Майшев
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
6 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
7 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
8 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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7 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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8 из 8

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В тот же день, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждалось, что Киев готов немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление вооружений и разведданных ВСУ.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України
В среду же, 12 марта, военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже
1 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Суджа после освобождения российскими военными
2 из 7

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Суджа после освобождения российскими военными
3 из 7

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже
4 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже
5 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Освобожденная российскими военными Суджа
6 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже
7 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
1 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
2 из 7

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 7

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
6 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
7 из 7

© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
Помимо того, в среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. Он рассказал о том, что российские подразделения освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил глава Генштаба Герасимов. Ключевое из слов российского лидера:
  • Вторгшиеся в Курскую область должны быть приравнены к террористам;
  • Главная задача вооруженных сил России сейчас — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создание вдоль государственной границы буферной зоны безопасности.
© POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
1 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
2 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
3 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
4 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
5 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
2 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
3 из 5

© POOL
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4 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
5 из 5

© POOL
Перейти в фотобанк
В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Вечером того же дня самолет вылетел из вышеупомянутого аэропорта.
Чуть позже высокопоставленный представитель администрации США заявил телеканалу NBC News, что специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине".
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет делегации США сел во Внуково
Самолет делегации США сел во Внуково - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Также 13 марта Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия. Однако он отметил, что существует целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. У президента РФ возникли вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
В тот же день, 13 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, но для дальнейших выводов одного примера мало.
Накануне ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана, а также пожара в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
1 из 2

© РИА Новости . Доминик Вомер
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© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк
2 из 2

© Агентство "Одесса-медиа"
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1 из 2

© РИА Новости . Доминик Вомер
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2 из 2

© Агентство "Одесса-медиа"
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В пятницу, 14 марта, украинские СМИ опубликовали видео с убийством мужчины — прямо в центре Одессы. В убитом пользователи сети узнали одиозного националиста, рэкетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула. Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу и стреляет ему в голову, добивая.
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В то же время ряд экспертов сделал заявления касательно того, как будут развиваться события в Курской области после ее освобождения. Также военные аналитики предположили, на каких участках фронта может быть задействована курская группировка ВС РФ. Подробности в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
 
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