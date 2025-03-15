https://ukraina.ru/20250315/1061800738.html

Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске

Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске - 15.03.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Операция "Труба", брат Вэнса в рядах ВСУ, Путин в Курске

Прошедшая неделя смогла поразить своими новостями как на поле боя, так и в политическом мире. За эти дни российская армия настолько продвинулась в Курской области, что ей пророчат полностью освободить регион в ближайшие дни. В то же время постоянно обсуждаются новости, связанные с возможным перемирием

2025-03-15T06:15

2025-03-15T06:15

2025-03-15T06:15

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В субботу, 8 марта, прошел первый весенний праздник — Международный женский день.Также 8 марта началось активное освобождение Курской области российской армией. В тот день подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Ряд экспертов заявил, что именно этот день стал “началом конца” для ВСУ на территории РФ.Помимо этого, в субботу стало известно о проведении операции, которая впоследствии получила название “Труба”: порядка сотни российских бойцов пробрались в тыл ВСУ в район Суджи по неработающему магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород.Удар, который в итоге штурмовики нанесли по ВСУ, был настолько внезапным, что, как утверждали военные эксперты, он вызвал панику у противника и поспособствовал развалу его обороны.Воскресенье, 9 марта, началось с новости о протестах в Румынии. В Бухаресте прошли массовые протесты из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента. Случилось это возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии.Кроме того, 9 марта внутри Либеральной партии Канады прошли выборы нового руководителя. Им стал премьер-министр Марк Карни, который набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Он уже успел сделать заявление о том, что может вдвое сократить число министров в своем кабинете. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынес рабочее кресло из здания парламента и показал фотографу язык.Уже в понедельник, 10 марта, французская газета Figaro написала о том, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт три года провел на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах ВСУ.Издание отметило, что "Нейт присоединился к группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане". С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.Также в понедельник грузовое судно, на борту которого находились токсичные химикаты, столкнулось с танкером, перевозившим авиационное топливо. Это произошло в Северном море у восточного побережья Великобритании. После столкновения оба судна загорелись. Позже сообщалось, что капитана контейнеровоза Solong, врезавшегося в стоявший на якоре нефтетанкер, арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности.В ночь на вторник, 11 марта, произошла самая массированная атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО, как утверждает ряд экспертов. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью — 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Тогда поступила информация о двоих погибших и 20 пострадавших.В тот же день, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждалось, что Киев готов немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление вооружений и разведданных ВСУ.В среду же, 12 марта, военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.Помимо того, в среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. Он рассказал о том, что российские подразделения освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил глава Генштаба Герасимов. Ключевое из слов российского лидера: В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Вечером того же дня самолет вылетел из вышеупомянутого аэропорта. Чуть позже высокопоставленный представитель администрации США заявил телеканалу NBC News, что специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине".Также 13 марта Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия. Однако он отметил, что существует целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. У президента РФ возникли вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной.В тот же день, 13 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, но для дальнейших выводов одного примера мало. Накануне ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана, а также пожара в Доме профсоюзов в Одессе. В пятницу, 14 марта, украинские СМИ опубликовали видео с убийством мужчины — прямо в центре Одессы. В убитом пользователи сети узнали одиозного националиста, рэкетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула. Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу и стреляет ему в голову, добивая. В то же время ряд экспертов сделал заявления касательно того, как будут развиваться события в Курской области после ее освобождения. Также военные аналитики предположили, на каких участках фронта может быть задействована курская группировка ВС РФ. Подробности в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области

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