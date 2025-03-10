https://ukraina.ru/20250310/1061679434.html

В Бухаресте столкновения с полицией. На выборах в Румынии евробюрократы сразятся с "трампистами"

В Бухаресте столкновения с полицией. На выборах в Румынии евробюрократы сразятся с "трампистами" - 10.03.2025 Украина.ру

В Бухаресте столкновения с полицией. На выборах в Румынии евробюрократы сразятся с "трампистами"

Массовые митинги в Бухаресте, спровоцированные отказом властей зарегистрировать на выборах президента Румынии победителя отмененного ранее первого тура Кэлина Джорджеску, в ночь на 10 марта переросли в столкновения с полицией. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули

2025-03-10T17:15

2025-03-10T17:15

2025-03-10T17:37

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"Европа теперь диктатура"На президентских выборах, состоявшихся в Румынии в ноябре прошлого года, Дожрджеску принял участие в качестве независимого кандидата. Он набрал больше голосов, чем все его оппоненты – 22,94%. Во втором туре он должен был сражаться за президентский пост с лидером партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони (19,18%).Однако в декабре Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура под предлогом того, что предвыборную кампанию Джорджеску якобы профинансировала Россия. На этом основании власти страны назначили повторные президентские выборы на 4 мая 2025 года.В пятницу, 7 марта, Джорджеску подал заявку на участие в перевыборах, но Централное избирательное бюро Румынии в воскресенье отклонило его кандидатуру, объяснив свое решение "несоблюдением правил избирательной процедуры".Сам Джорджеску назвал это "прямым ударом в сердце мировой демократии". По его словам, "Европа теперь диктатура, Румыния – под тиранией".В США недопущение Джорджеску к участию в президентских выборах назвали "безумием". Так американский предприниматель, глава департамента эффективности США Илон Маск прокомментировал в соцсети Х эту новость.Недовольство сторонников Джорджеску решением Центрального избирательного бюро выплеснулось на улицы Бухареста. В течение ночи массовые акции протеста переросли в столкновения демонстрантов в полицией.Протестующие забрасывали сотрудников органов правопорядка камнями, петардами и бутылками, перевернули несколько автомобилей и подожгли мусорные баки. Эти действия сопровождались лозунгами "Долой диктатуру!" и "Джорджеску – президент!".Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Также в Бухарест приехали дополнительные подразделения жандармерии. В итоге около 2:30 по московскому времени полиции удалось восстановить порядок в румынской столице.Кэлин Джорджеску 10 мая в соцсетях опубликовал видео, в котором поблагодарил своих сторонников и всех граждан Румынии и призвал их вести себя мирно."Вместе идем до конца в защиту мира, демократии и свободы", – сказал он.Представители штаба Джорджеску тем временем сообщили агентству Reuters, что политик оспорит отказ Центрального избирательного бюро в утверждении его кандидатуры на выборах президента Румынии.Потребительский рай не наступилЦИК Румынии выбрал достаточно слабую "доказательную базу" для того, чтобы обосновать вполне ожидаемое с их стороны решение не допустить Кэлина Джорджеску к участию в выборах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин."По-прежнему идут ссылки на какие-то "закрытые" доклады, "закрытую" информацию, собранную спецслужбами и т.д. Возможно, такая информация действительно есть, но пока ее не предъявляют широкой общественности", – отметил эксперт.С другой стороны, есть официальные обвинения, предъявленные политику после его задержания в начале марта, напомнил Бардин."Читая эти обвинения, можно подумать, что Кэлин Джорджеску планировал стать Императором Вселенной. Возникает логичный вопрос: как всё то, в чём его обвиняют, он делал один и почему об этом не говорили раньше? Ведь речь идет о кандидате, у которого ещё в конце прошлого года не было средств провести полноценную избирательную кампанию, которую он в итоге попросту заменил тиктоком", – рассказал политолог.По словам Бардина, о недопущении Джорджеску к следующей избирательной кампании стали говорить сразу же после решения Конституционного суда от 6 декабря 2024 года о признании итогов первого тура президентских выборов недействительными. По слухам, снятие Джорджеску осуществлялось при непосредственном давлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и её приближенных, добавил эксперт."Если это так, то еврокомиссаров понять можно. Румыния является членом Евросоюза с 2007 года. Почти двадцать лет! По идее, за эти годы в стране должен был наступить экономический и потребительский рай. Но по результатам, рая в Румынии нет, а в стране побеждает яркий и убежденный евроскептик – Кэлин Джеорджеску", – отметил собеседник Украина.ру. Народную популярность Джорджеску политолог назвал "приговором политикам из Евросоюза". Более того, он не первый евроскептик в ЕС: в Венгрии есть Виктор Орбан, в Словакии Роберт Фицо, скептицизмом "заражаются" политики из Болгарии и Италии."Евроскептицизм также раскручивают Дональд Трамп и Ди Джей Венс. Ещё немного и идеология формата "ЕС – лучшая социальная система" повалится по всем европейским странам в режиме "домино". Поэтому еврокомиссары пытаются всеми силами хотя бы затормозить этот процесс. Делают это как могут, как умеют. Но иногда дефицит креативной фантазии все-таки ощущается", – добавил эксперт.По его мнению, от США и ряда других крупных стран будет зависеть, каким будет ответ на апелляцию, которую готовит Джорджеску. Если они захотят "погонять призрак евроскептицизма" по Европе, то будут сильно давить на Бухарест в ответ, допустил Бардин.Шансы на успех"Бухарест, конечно, сейчас в непростом положении и своеобразных тисках между Вашингтоном и Брюсселем. Но в ближайшее время ЦИК Румынии придется как-то определяться", – сказал он.Эксперт считает, что главная особенность ситуации в том, что после каждого "репрессивного" шага в отношении Джеорджеску его рейтинг повышается."Соответственно, растут и протесты. Отменили итоги ноябрьских выборов – рейтинг вырос, пригрозили задержаниями – рейтинг опять вырос, задержали – рейтинг поднялся до небес. Сегодня сторонники Джеорджеску говорят о каких-то совсем уникальных цифрах поддержки избирателей. Говорят о том, что отрыв Джероджеску от ближайших преследователей – Крина Антонеску и Никушора Дана уже превышает 20%. Получается, что речь идет о возможной победе уже в первом туре", – рассказал Бардин.Избиратели понимают, что решение ЦИК может быть связано с давлением со стороны руководства ЕС, и это вызывает понятное возмущение.По словам политолога, в случае окончательного снятия с выборов, Кэлин Джорджеску может обозначить своего символического преемника, к которому перейдёт большинство протестных голосов."Пока наиболее вероятным кандидатом в преемники считается Джордже Симион, представляющий "Альянс за объединение румын" ("AUR"). Вместе с тем, говорят, что возможен вариант с участием в выборах лидера партии "Союз спасения румын", депутата Европарламента Дианы Шошоаке, которая, в свое время, помогала Джеорджеску развивать свою политическую карьеру", – отметил Бардин.Таким образом, развитие ситуации в Румынии во многом будет зависеть от позиции Дональда Трампа и его сподвижников, полагает эксперт."Даже если ЦИК страны не допустит до участия в выборах Джеорджеску, то "трамписты" найдут кого поддержать и используют ресурс протестного электората в максимальной степени", – подытожил Максим Бардин.Больше о действиях румынских властей против кандидата на выборах президента Кэлина Джорджеску в материале Татьяны Стоянович Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота"

https://ukraina.ru/20250114/1060235458.html

https://ukraina.ru/20250310/1061656083.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, румыния, цик, ес, reuters, дональд трамп, вашингтон, сша, илон маск, президентские выборы