https://ukraina.ru/20250310/1061674748.html

Британский Гарри Поттер против американского Волан-де-Морта. В Канаде победил новый лидер евроатлантистов

Британский Гарри Поттер против американского Волан-де-Морта. В Канаде победил новый лидер евроатлантистов - 10.03.2025 Украина.ру

Британский Гарри Поттер против американского Волан-де-Морта. В Канаде победил новый лидер евроатлантистов

Сторонники канадской Либеральной партии избрали её нового лидера, который сменит давно всем надоевшего Джастина Трюдо

2025-03-10T14:56

2025-03-10T14:56

2025-03-10T14:56

эксклюзив

украина

марк карни

джастин трюдо

дональд трамп

сша

америка

оон

канада

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В голосовании приняли участие 150 тысяч человек – из 400 тысяч официально зарегистрированных либералов. Как мы и прогнозировали, они поддержали кандидатуру Марка Карни. Этот международный банкир и крупный корпоративный менеджер получил 85,9% голосов. А его ближайшая конкурентка, бывшая министр финансов и бывшая вице-премьер Христя Фриланд, безнадежно отстала, набрав всего 8%.После такого разгромного результата потомственная украинская националистка, скорее всего, уйдет в политическое небытие вместе со своим соратником и шефом Трюдо.Её предвыборный тур по канадской глубинке сопровождался скандалами. Студенты освистывали Фриланд на протестных пикетах, обвиняя Христю в поддержке бомбежек Газы. Фермеры обвиняли экс-министра в постоянно растущей дороговизне товаров. А в соцсетях обсуждали видеозаписи с её излишне эмоциональными выступлениями, подозревая украинскую патриотку в дружбе с психоактивными веществами.Марк Карни автоматически станет новым премьер-министром Канады, после того как его утвердит в этой должности британский генерал-губернатор Канады с монаршего позволения короля Карла III. Да и сам Карни имеет британское подданство, а также ирландское гражданство, потому что с 2013 по 2020 год он занимал пост руководителя Банка Англии.Таким образом, независимый статус канадского государства становится всё более размытым и иллюзорным, ведь вполне очевидно, что им в большей степени управляют не из Оттавы, а прямо из Лондона. Причём, отныне это будут делать практически открыто, не утруждая себя проведением закулисной политики, которую так любят обсуждать конспирологи.Один из канадских блогеров иронично предложил вернуть по этому поводу Канаде её прежний флаг, существовавший до 1965 года, на котором вместо известного сегодня кленового листа красовался Юнион-Джек. Чтобы канадская символика соответствовала реальному статусу этой страны, по-прежнему представляющую собой британский доминион.Однако, на самом деле, Карни следует считать полномочным эмиссаром глобальной финансово-политической элиты по обе стороны Атлантического океана. Потому что его наверняка попытаются превратить в лидера антитрамповской фронды, способного координировать коллективную борьбу против новой американской администрации – что явно было не по силам слишком легковесному Джастину Трюдо."Если есть человек, представляющий глобальный финансовый капитал, так это Карни. До того, как он стал лидером Либеральной партии Канады, он был губернаторов сначала Банка Канады, затем Банка Англии. Затем он стал одним из директоров Brookfield Asset Management – такой англо-канадский BlackRock, – а также работал председателем совета директором Bloomberg L.P. Он также был назначен специальным посланником ООН по вопросам изменения климата.Вот такой человек будет мешать "делать Канаду американской", – пишет об этом американист Дмитрий Дробницкий.Карни является для этого идеальной фигурой. Работая в Организации Объединенных Наций, он продвигал так называемую зелёную энергетическую повестку, последовательно высказывался в поддержку режима Зеленского и весьма оскорбительно говорил о Дональде Трампе, называя его то хулиганом, то Волан-де-Мортом – могущественным черным магом из вселенной британской писательницы Джоан Роулинг.Можно сказать, что Запад предназначает для Марка Карни роль Гарри Поттера – умника с волшебной палочкой, который противостоял в ее книгах этому злодейскому чародею. И действительно – для того, чтобы возвратить популярность Либеральной партии после десятилетнего господства Трюдо и Фриланд, от нового премьера понадобится толика волшебства. Ведь, судя по низкой явке на внутрипартийных выборах, она находится сейчас в глубокой стагнации."От Трюдо остаётся очень печальное наследие. В Канаде бушует кризис. Каждый четвёртый житель страны родился за её пределами. Проявляется острая нехватка жилья, очереди на приём к врачам составляют 30-40 недель. Рейтинг Трюдо под занавес его премьерства не превышал 20%. С выбором нового лидера канадские либералы отчаянно пытаются восстановить свои позиции", – написал в своем телеграм-канале американист Малек Дудаков.Однако правление британского банкира, скорее всего, не принесет канадцам социально-экономического благополучия. Многие британские эксперты считают, что его семилетнее руководство Банком Англии, основанное на реализации неолиберальной программы и политике экономии, заложило основу нынешних финансовых проблем Соединенного Королевства. И, находясь во главе Канады, Марк Карни будет придерживаться того же курса.Новый премьер-министр целиком сосредоточится на внешнеполитической борьбе против Трампа, а его основой повесткой станет канадский национализм – за счёт которого либералы рассчитывают обойти на предстоящих выборах своих противников-консерваторов.В первом же выступлении после победы Карни обрушился на своих южных соседей, выступая при этом с несвойственным для банкира пафосом, в явно трампистском стиле."Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни. Америка – это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме", – заявил он своим сторонникам.Карни может попробовать развернуть против США полноценную экономическую войну. Он уже пригрозил Трампу симметричным ответом на повышение импортных тарифов, призвал не продавать американцам канадскую электроэнергию. А в перспективе способен покуситься и на глобальную монополию доллара, к которой так трепетно относятся в Белом доме.Еще в 2019 году, находясь на посту главы Банка Англии, Марк Карни заявил, что использование американского доллара в качестве основной резервной валюты несёт для мира большие риски. Он предложил выбрать альтернативой новую глобальную электронную валюту – с более гибким курсом и без огромного долгового бремени. Причём, это было сделано в пику Трампу, который был президентом."В многополярном мире нужна многополярная валюта", – сказал тогда нынешний канадский премьер, подчёркивая, что на США приходится только 10% мировой торговли и 15% ВВП – однако доллар по-прежнему используется как минимум в половине торговых сделок, заключённых во всем мире.Подобные вызовы очень не нравятся Вашингтону. Уже ясно, что борьба против британско-канадского политика-финансиста будет для команды Трампа более серьезным испытанием, чем шутовская словесная пикировка с Трюдо.Также на эту тему материал на сайте Украина.ру: Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо

https://ukraina.ru/20250308/1061630232.html

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эксклюзив, украина, марк карни, джастин трюдо, дональд трамп, сша, америка, оон, канада