"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале назвал разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину "театральной постановкой"
"Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Подробнее о позиции РФ по миротворцам - в материале Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров на сайте Украина.ру.