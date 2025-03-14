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"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины

"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины - 14.03.2025 Украина.ру

"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале назвал разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину "театральной постановкой"

2025-03-14T08:37

2025-03-14T08:37

2025-03-14T08:37

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"Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Подробнее о позиции РФ по миротворцам - в материале Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров на сайте Украина.ру.

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новости, украина, михаил ульянов, россия, вена, кир стармер, эммануэль макрон