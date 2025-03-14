"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины - 14.03.2025 Украина.ру
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"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины
"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины - 14.03.2025 Украина.ру
"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале назвал разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину "театральной постановкой"
2025-03-14T08:37
2025-03-14T08:37
новости
украина
михаил ульянов
россия
вена
кир стармер
эммануэль макрон
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"Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Подробнее о позиции РФ по миротворцам - в материале Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, михаил ульянов, россия, вена, кир стармер, эммануэль макрон
Новости, Украина, Михаил Ульянов, Россия, Вена, Кир Стармер, Эммануэль Макрон

"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины

08:37 14.03.2025
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале назвал разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину "театральной постановкой"
"Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Подробнее о позиции РФ по миротворцам - в материале Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМихаил УльяновРоссияВенаКир СтармерЭммануэль Макрон
 
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