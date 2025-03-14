https://ukraina.ru/20250314/1061791852.html

Главное за ночь 14 марта

Главное за ночь 14 марта - 14.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 14 марта

ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской,... Украина.ру, 14.03.2025

2025-03-14T08:13

2025-03-14T08:13

2025-03-14T08:14

новости

россия

сша

москва

сергей собянин

владимир путин

внуково

росавиация

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9765f921b3e17a1816f966b6456c19.jpg

ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской, Харьковской областях и оккупированной части Запорожской области.Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты, — мэр Москвы Сергей Собянин.В московском ЖК "Авангард" обломки сбитого дрона упали на козырек подъезда. На улице Лестева беспилотник "воткнулся" в выселенный дом. Несколько БПЛА долетело в Балашиху и Новую Москву. Информации о пострадавших на данный момент нет, — СМИ.Временные ограничения вводились в аэропорте Калуги и аэропорте "Внуково". Сейчас они сняты, — Росавиация.В графике Путина пока нет встречи с новым российским послом в США Дарчиевым, — Дмитрий Песков.Проект итогового коммюнике встречи глав МИД G7 не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, — Рейтер.Трамп против распространения ядерного оружия дальше в Европе, заявил вице-президент США Вэнс, комментируя призыв президента Польши перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию.Члены Совбеза ООН осуждают вспышку насилия в Сирии, призывают власти страны защищать всех ее граждан, говорится в проекте заявления председателя СБ.Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, сергей собянин, владимир путин, внуково, росавиация, мид