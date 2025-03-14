Главное за ночь 14 марта - 14.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 14 марта
Главное за ночь 14 марта - 14.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 марта
ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской,... Украина.ру, 14.03.2025
2025-03-14T08:13
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ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской, Харьковской областях и оккупированной части Запорожской области.Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты, — мэр Москвы Сергей Собянин.В московском ЖК "Авангард" обломки сбитого дрона упали на козырек подъезда. На улице Лестева беспилотник "воткнулся" в выселенный дом. Несколько БПЛА долетело в Балашиху и Новую Москву. Информации о пострадавших на данный момент нет, — СМИ.Временные ограничения вводились в аэропорте Калуги и аэропорте "Внуково". Сейчас они сняты, — Росавиация.В графике Путина пока нет встречи с новым российским послом в США Дарчиевым, — Дмитрий Песков.Проект итогового коммюнике встречи глав МИД G7 не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, — Рейтер.Трамп против распространения ядерного оружия дальше в Европе, заявил вице-президент США Вэнс, комментируя призыв президента Польши перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию.Члены Совбеза ООН осуждают вспышку насилия в Сирии, призывают власти страны защищать всех ее граждан, говорится в проекте заявления председателя СБ.Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, москва, сергей собянин, владимир путин, внуково, росавиация, мид
Новости, Россия, США, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Внуково, Росавиация, МИД

Главное за ночь 14 марта

08:13 14.03.2025 (обновлено: 08:14 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской, Харьковской областях и оккупированной части Запорожской области.
Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты, — мэр Москвы Сергей Собянин.
В московском ЖК "Авангард" обломки сбитого дрона упали на козырек подъезда. На улице Лестева беспилотник "воткнулся" в выселенный дом. Несколько БПЛА долетело в Балашиху и Новую Москву. Информации о пострадавших на данный момент нет, — СМИ.
Временные ограничения вводились в аэропорте Калуги и аэропорте "Внуково". Сейчас они сняты, — Росавиация.
В графике Путина пока нет встречи с новым российским послом в США Дарчиевым, — Дмитрий Песков.
Проект итогового коммюнике встречи глав МИД G7 не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, — Рейтер.
Трамп против распространения ядерного оружия дальше в Европе, заявил вице-президент США Вэнс, комментируя призыв президента Польши перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию.
Члены Совбеза ООН осуждают вспышку насилия в Сирии, призывают власти страны защищать всех ее граждан, говорится в проекте заявления председателя СБ.
Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАМоскваСергей СобянинВладимир ПутинВнуковоРосавиацияМИД
 
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Заголовок открываемого материала
08:33100% аграрная держава: как изменилась украинская внешняя торговля
08:13Главное за ночь 14 марта
08:00Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли
07:56Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов
07:51Наступление российской армии и банкротство старейшего завода. Что происходит в Сумах
07:33"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД
07:25Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима
07:16Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования
07:00Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52
06:00Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском
05:40"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
05:30Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
05:22"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров
05:15"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
05:00"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
04:30Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
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03:30Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США
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