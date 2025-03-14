Главное за ночь 14 марта
08:13 14.03.2025 (обновлено: 08:14 14.03.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
ВС РФ вновь нанесли удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и оккупированном Херсоне, а также в Днепропетровской, Харьковской областях и оккупированной части Запорожской области.
Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты, — мэр Москвы Сергей Собянин.
В московском ЖК "Авангард" обломки сбитого дрона упали на козырек подъезда. На улице Лестева беспилотник "воткнулся" в выселенный дом. Несколько БПЛА долетело в Балашиху и Новую Москву. Информации о пострадавших на данный момент нет, — СМИ.
Временные ограничения вводились в аэропорте Калуги и аэропорте "Внуково". Сейчас они сняты, — Росавиация.
В графике Путина пока нет встречи с новым российским послом в США Дарчиевым, — Дмитрий Песков.
Проект итогового коммюнике встречи глав МИД G7 не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, — Рейтер.
Члены Совбеза ООН осуждают вспышку насилия в Сирии, призывают власти страны защищать всех ее граждан, говорится в проекте заявления председателя СБ.
Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.