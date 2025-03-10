США ограждают делегацию Украины от Зеленского — Меркурис - 10.03.2025 Украина.ру
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США ограждают делегацию Украины от Зеленского — Меркурис
США ограждают делегацию Украины от Зеленского — Меркурис - 10.03.2025 Украина.ру
США ограждают делегацию Украины от Зеленского — Меркурис
Вашингтон пытается изолировать украинскую делегацию от Владимира Зеленского на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом 10 марта заявил британский аналитик Александр Меркурис, сообщило издание "Российская газета"
2025-03-10T11:05
2025-03-10T11:05
новости
сша
украина
саудовская аравия
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
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По его словам, Зеленского даже не пригласили на такие важные переговоры. Аналитик отметил, что подобные решения принимаются для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей.Меркурис полагает, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп начнет продвигать идею реальности требований России и нахождения Украины в сфере влияния Москвы.Кроме того, в понедельник журнал The Economist, сославшись на неназванных украинских чиновников, заявил, предположил, что переговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновниковРанее американское издание Fox News сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.
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новости, сша, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры
Новости, США, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры

США ограждают делегацию Украины от Зеленского — Меркурис

11:05 10.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вашингтон пытается изолировать украинскую делегацию от Владимира Зеленского на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом 10 марта заявил британский аналитик Александр Меркурис, сообщило издание "Российская газета"
По его словам, Зеленского даже не пригласили на такие важные переговоры. Аналитик отметил, что подобные решения принимаются для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей.
"США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского", — заявил Меркурис.
Меркурис полагает, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп начнет продвигать идею реальности требований России и нахождения Украины в сфере влияния Москвы.
Кроме того, в понедельник журнал The Economist, сославшись на неназванных украинских чиновников, заявил, предположил, что переговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
10:31
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе КиеваПереговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут оказаться "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников
Ранее американское издание Fox News сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.
 
НовостиСШАУкраинаСаудовская АравияВладимир ЗеленскийДональд Трамппереговоры
 
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