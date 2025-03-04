https://ukraina.ru/20250304/1061522293.html

Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков

Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков - 04.03.2025 Украина.ру

Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков

Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира. Об этом заявил 4 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-04T12:33

2025-03-04T12:33

2025-03-04T12:57

новости

сша

дмитрий песков

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:225:2049:1377_1920x0_80_0_0_82371f9a763d0286c03f3453a346aef6.jpg

"То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны - это очевидно. Если США перестанут быть (военным поставщиком для Украины- ред.) или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира", - сказал Песков.По его словам, возможная остановка американской военной помощи может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Подробнее о планах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дмитрий песков, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп