Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…" - 27.12.2025
Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…" - 27.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
Атмосферный рассказ о том, как дважды политологу, обозревателю Украина.ру Дмитрию Выдрину довелось встречать Новый год на БАМе, в палаточных городках среди... Украина.ру, 27.12.2025
Атмосферный рассказ о том, как дважды политологу, обозревателю Украина.ру Дмитрию Выдрину довелось встречать Новый год на БАМе, в палаточных городках среди морозов под минус 50. Он вспоминает гигантские армейские палатки, жизнь бок о бок с людьми, в окружении, которое нельзя выбрать, очереди в редкую баню и столовые, где за десять минут нужно было поесть с совершенно случайными соседями. Выдрин делает вывод, что невозможность самому выбирать окружение становится одним из самых серьёзных испытаний для человека в экстремальных условиях.
Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"

16:00 27.12.2025
 
Атмосферный рассказ о том, как дважды политологу, обозревателю Украина.ру Дмитрию Выдрину довелось встречать Новый год на БАМе, в палаточных городках среди морозов под минус 50. Он вспоминает гигантские армейские палатки, жизнь бок о бок с людьми, в окружении, которое нельзя выбрать, очереди в редкую баню и столовые, где за десять минут нужно было поесть с совершенно случайными соседями. Выдрин делает вывод, что невозможность самому выбирать окружение становится одним из самых серьёзных испытаний для человека в экстремальных условиях.
