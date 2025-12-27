https://ukraina.ru/20251227/novogodnyaya-istoriya-ot-dmitriya-vydrina-progulivayus-ya-po-tayge-s-ruzhem-a-tam-1073681919.html
Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
Атмосферный рассказ о том, как дважды политологу, обозревателю Украина.ру Дмитрию Выдрину довелось встречать Новый год на БАМе, в палаточных городках среди... Украина.ру, 27.12.2025
Атмосферный рассказ о том, как дважды политологу, обозревателю Украина.ру Дмитрию Выдрину довелось встречать Новый год на БАМе, в палаточных городках среди морозов под минус 50. Он вспоминает гигантские армейские палатки, жизнь бок о бок с людьми, в окружении, которое нельзя выбрать, очереди в редкую баню и столовые, где за десять минут нужно было поесть с совершенно случайными соседями. Выдрин делает вывод, что невозможность самому выбирать окружение становится одним из самых серьёзных испытаний для человека в экстремальных условиях.
