https://ukraina.ru/20250220/1061191657.html

Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой

Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой - 20.02.2025 Украина.ру

Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой

Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон ВСУ, продвижение там идет с большим трудом. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-20T04:00

2025-02-20T04:00

2025-02-20T04:00

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Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, рассказал эксперт. Он добавил, что дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон, штурмы которого пока не увенчались успехом, поэтому продвижение там идет с трудом, отметил Онуфриенко.Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, у военных появится возможность охватить меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника, рассказал Онуфриенко."После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара он сосредоточил там крупные силы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

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