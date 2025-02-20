Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой - 20.02.2025 Украина.ру
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Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой
Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой - 20.02.2025 Украина.ру
Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой
Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон ВСУ, продвижение там идет с большим трудом. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-20T04:00
2025-02-20T04:00
новости
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михаил онуфриенко
северский донец
славянск
краматорск
наступление
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Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, рассказал эксперт. Он добавил, что дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон, штурмы которого пока не увенчались успехом, поэтому продвижение там идет с трудом, отметил Онуфриенко.Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, у военных появится возможность охватить меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника, рассказал Онуфриенко."После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара он сосредоточил там крупные силы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html
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северск
россия
славянск
краматорск
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новости, лнр, северск, россия, михаил онуфриенко, северский донец , славянск, краматорск, наступление, вс рф, соледар, курахово
Новости, ЛНР, Северск, Россия, Михаил Онуфриенко, Северский Донец , Славянск, Краматорск, наступление, ВС РФ, Соледар, Курахово

Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой

04:00 20.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон ВСУ, продвижение там идет с большим трудом. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, рассказал эксперт.
Он добавил, что дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.
Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон, штурмы которого пока не увенчались успехом, поэтому продвижение там идет с трудом, отметил Онуфриенко.
"Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. После освобождения Ямполовки, продвигаясь на Торское, наши [военные] получают возможность охватить этот район и выдвигаться на юг к Северскому Донцу", — указал собеседник Украина.ру.
Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, у военных появится возможность охватить меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника, рассказал Онуфриенко.
"После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара он сосредоточил там крупные силы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
 
НовостиЛНРСеверскРоссияМихаил ОнуфриенкоСеверский ДонецСлавянскКраматорскнаступлениеВС РФСоледарКурахово
 
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