Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон ВСУ, продвижение там идет с большим трудом. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, рассказал эксперт.
Он добавил, что дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.
Меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон, штурмы которого пока не увенчались успехом, поэтому продвижение там идет с трудом, отметил Онуфриенко.
"Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. После освобождения Ямполовки, продвигаясь на Торское, наши [военные] получают возможность охватить этот район и выдвигаться на юг к Северскому Донцу", — указал собеседник Украина.ру.
Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, у военных появится возможность охватить меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника, рассказал Онуфриенко.
"После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара он сосредоточил там крупные силы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.