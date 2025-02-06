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Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год

Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год - 06.02.2025 Украина.ру

Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год

Госбюджет Франции в 2025 году будет с превышением расходов над доходами. Такое решение принял Сенат Франции по итогам рассмотрения скандального законопроекта.

2025-02-06T14:35

2025-02-06T14:35

2025-02-06T14:35

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Правительство Франции пыталось провести через парламент законопроект о бюджете на 2025 год в конце прошлого года. Он предусматривал превышение расходов над доходами до 5,4% в 2025 году. Пополнить госбюджет планировалось за счёт повышения налогов и сокращения госрасходов – за исключением силовиков, на их нужды предусматривалось выделить больше, чем в прошлом году.Премьер-министр Франции Франсуа Байру одобрил законопроект о бюджете на 2025 год 3 февраля, не дожидаясь голосования депутатов нижней палаты парламента. Оппозиция возмутилась, парламентарии от левых предложили отправить главу правительства в отставку.Сенат рассмотрел скандальный законопроект 6 февраля. За документ проголосовали 219 сенаторов при 107 против – 107. По итогам голосования скандальный документ считается принятым и поступит на рассмотрение президента Эммануэля Макрона.Тем временем правительство Франции отчиталось за передачу очередной партии военной помощи Киеву. Из ангаров ВВС Франции изъяты самолёты Mirage 2000 и 6 февраля доставлены на Украину. Об этом 6 февраля сообщил в соцсети глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.По данным французских и украинских СМИ, Франция намерена поставить на Украину до 20 таких самолётов. Они будут отремонтированы и оснащены для нужд ВСУ. В частности, предусмотрена возможность применения "Миражей" для запусков планирующих авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG – эти боеприпасы Франция поставила на Украину ранее.Ранее на эту тему: Украина сама "не вывозит": Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России

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новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, сенат, минобороны, вооруженные силы украины, ввс украины, всу, оборонный бюджет, дефицит бюджета, финансы, сенат франции, ес