Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год - 06.02.2025 Украина.ру
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Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год
Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год - 06.02.2025 Украина.ру
Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год
Госбюджет Франции в 2025 году будет с превышением расходов над доходами. Такое решение принял Сенат Франции по итогам рассмотрения скандального законопроекта.
2025-02-06T14:35
2025-02-06T14:35
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Правительство Франции пыталось провести через парламент законопроект о бюджете на 2025 год в конце прошлого года. Он предусматривал превышение расходов над доходами до 5,4% в 2025 году. Пополнить госбюджет планировалось за счёт повышения налогов и сокращения госрасходов – за исключением силовиков, на их нужды предусматривалось выделить больше, чем в прошлом году.Премьер-министр Франции Франсуа Байру одобрил законопроект о бюджете на 2025 год 3 февраля, не дожидаясь голосования депутатов нижней палаты парламента. Оппозиция возмутилась, парламентарии от левых предложили отправить главу правительства в отставку.Сенат рассмотрел скандальный законопроект 6 февраля. За документ проголосовали 219 сенаторов при 107 против – 107. По итогам голосования скандальный документ считается принятым и поступит на рассмотрение президента Эммануэля Макрона.Тем временем правительство Франции отчиталось за передачу очередной партии военной помощи Киеву. Из ангаров ВВС Франции изъяты самолёты Mirage 2000 и 6 февраля доставлены на Украину. Об этом 6 февраля сообщил в соцсети глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.По данным французских и украинских СМИ, Франция намерена поставить на Украину до 20 таких самолётов. Они будут отремонтированы и оснащены для нужд ВСУ. В частности, предусмотрена возможность применения "Миражей" для запусков планирующих авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG – эти боеприпасы Франция поставила на Украину ранее.Ранее на эту тему: Украина сама "не вывозит": Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
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Новости, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, сенат, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, ВСУ, оборонный бюджет, дефицит бюджета, финансы, Сенат Франции, ЕС

Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год

14:35 06.02.2025
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Госбюджет Франции в 2025 году будет с превышением расходов над доходами. Такое решение принял Сенат Франции по итогам рассмотрения скандального законопроекта.
Правительство Франции пыталось провести через парламент законопроект о бюджете на 2025 год в конце прошлого года. Он предусматривал превышение расходов над доходами до 5,4% в 2025 году. Пополнить госбюджет планировалось за счёт повышения налогов и сокращения госрасходов – за исключением силовиков, на их нужды предусматривалось выделить больше, чем в прошлом году.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру одобрил законопроект о бюджете на 2025 год 3 февраля, не дожидаясь голосования депутатов нижней палаты парламента. Оппозиция возмутилась, парламентарии от левых предложили отправить главу правительства в отставку.
Сенат рассмотрел скандальный законопроект 6 февраля. За документ проголосовали 219 сенаторов при 107 против – 107. По итогам голосования скандальный документ считается принятым и поступит на рассмотрение президента Эммануэля Макрона.
Тем временем правительство Франции отчиталось за передачу очередной партии военной помощи Киеву. Из ангаров ВВС Франции изъяты самолёты Mirage 2000 и 6 февраля доставлены на Украину. Об этом 6 февраля сообщил в соцсети глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
13:38
Французские истребители Mirage прибыли на УкраинуПервые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом 6 февраля заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
По данным французских и украинских СМИ, Франция намерена поставить на Украину до 20 таких самолётов. Они будут отремонтированы и оснащены для нужд ВСУ. В частности, предусмотрена возможность применения "Миражей" для запусков планирующих авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG – эти боеприпасы Франция поставила на Украину ранее.
Ранее на эту тему: Украина сама "не вывозит": Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
 
НовостиФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронсенатМинобороныВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныВСУоборонный бюджетдефицит бюджетафинансыСенат ФранцииЕС
 
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