Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Госбюджет Франции в 2025 году будет с превышением расходов над доходами. Такое решение принял Сенат Франции по итогам рассмотрения скандального законопроекта.
Правительство Франции пыталось провести через парламент законопроект о бюджете на 2025 год в конце прошлого года. Он предусматривал превышение расходов над доходами до 5,4% в 2025 году. Пополнить госбюджет планировалось за счёт повышения налогов и сокращения госрасходов – за исключением силовиков, на их нужды предусматривалось выделить больше, чем в прошлом году.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру одобрил законопроект о бюджете на 2025 год 3 февраля, не дожидаясь голосования депутатов нижней палаты парламента. Оппозиция возмутилась, парламентарии от левых предложили отправить главу правительства в отставку.
Сенат рассмотрел скандальный законопроект 6 февраля. За документ проголосовали 219 сенаторов при 107 против – 107. По итогам голосования скандальный документ считается принятым и поступит на рассмотрение президента Эммануэля Макрона.
Тем временем правительство Франции отчиталось за передачу очередной партии военной помощи Киеву. Из ангаров ВВС Франции изъяты самолёты Mirage 2000 и 6 февраля доставлены на Украину. Об этом 6 февраля сообщил в соцсети глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
По данным французских и украинских СМИ, Франция намерена поставить на Украину до 20 таких самолётов. Они будут отремонтированы и оснащены для нужд ВСУ. В частности, предусмотрена возможность применения "Миражей" для запусков планирующих авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG – эти боеприпасы Франция поставила на Украину ранее.