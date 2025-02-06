Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев - 06.02.2025 Украина.ру
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Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев
Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев - 06.02.2025 Украина.ру
Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев
Украинский политолог Андрей Ермолаев сейчас часто журит украинскую власть, но журит как бы нежно, ставя на вид неэффективность борьбы против РФ, перегибы на местах и отход от "европейских ценностей".
2025-02-06T05:23
2025-02-06T05:23
украина
днепр
европа
андрей ермолаев
владимир зеленский
вадим карасев
мид
администрация президента
эксклюзив
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В одном из своих недавних интервью он советует Киеву выторговывать себе контроль над левобережьем Днепра в Херсонской области, раз уж силой не получилось. Ссылается он при этом на некую сакральность реки."Украине критически важно в будущих переговорах искать аргументы и основания, чтобы уже не военным путём, а уже в результате переговоров, как минимум, восстановить контроль по Левобережью Днепра до устья. Потому что контроль за рекой Днепр имеет не только военное, стратегическое и экономическое значение, но он ещё имеет сакральное значение", - рассказывает политолог.И важно сделать, по его мнению, именно сейчас, так как американцы спешат остановить военные действия. При этом политолог выступает против предоставления именно США прав на украинские природные ресурсы, о чем недавно говорил новый американский президент.В эфире программы "Чёрный лебедь" Вадима Карасева Ермолаев критикует и украинское общество, которое оказалось недостаточно европейским, пронизанным кумовством и деспотизмом, которое досталось отнюдь не в наследие от СССР, а было выработано уже в годы независимости. По его словам, западные партнеры видят, что на Украине сформировалось паразитарное общество: обычные украинцы в Германии сидят на пособии, а украинская элита в Монако проедает деньги, заработанные на воющей стране.Окончание горячей фазы военных действий он прогнозирует к лету 2025 года, подчеркивая, что никакого договора при этом не будет заключено, а напряженность сохранится.При этом Ермолаев уверен, что команда Зеленского ни за что не отдаст власть, будет за нее бороться до последнего, так как эти люди не просто почувствовали вкус власти, но якобы раскрыли для себя "тайну власти"."Ни один президент до Зеленского не имел такой буквальной возможности вершить судьбы в условиях экзистенциальных: жизнь-смерть, война! И люди, которые проходят это горнило власти, да еще и с таким пиком - они изменяются порой до неузнаваемости", - рассказывает политолог.Сам политолог сейчас предположительно находится в Австрии, по крайней мере, участвует в работе "Школы политического прогнозирования" ICEUR, которую поддерживает МИД этой страны.Уроженец Донецкой области и выпускник Киевского государственного университета Андрей Ермолаев в политику попал при Леониде Кучме, когда в 1994-1996 работал главным консультантом информационно-аналитической службы Администрации президента. В 1997-1999 – работал помощником бывшего премьер-министра Валерия Пустовойтенко. В 2000 году он вступил в Народно-демократическую партию, где с 2002 был заместителем ее лидера по идеологической работе (на выборах партия не набирала даже 1%). С 2000 года Ермолаев также возглавляет Центр социологических исследований "София". С 2010 по январь 2014 он был директором Национального института стратегических исследований, который подчинялся лично президенту Украины.Сейчас он возглавляет организацию под названием Strategic Group Sofia. В манифесте группы, опубликованном на ее сайте в прошлом году, много внимания уделяется "европейскому будущему" и вопросам климатических изменений. В манифесте говорится, что в благодарность за помощь от Европы в борьбе Украины "за национальное выживание" та могла бы стать для Европы "геоклиматической гаванью". Украина, дескать, может предоставить европейцам свои территориальные и природные преимущества для компенсации будущих потерь Европы от климатических изменений. По мнению авторов, на Украину люди из европейских стран будут бежать в поисках спасения от природных катастроф."Именно на Украине имеется наиценнейший ресурс 21 века – безопасный натурэкономический капитал территорий", - говорится в манифесте группы, которую возглавляет Андрей Ермолаев.Его сын Дмитрий Ермолаев тоже работает в этом проекте. И он тоже пишет о грядущей волне "климатических беженцев" на Украину. В то же время он признает, что Украина находится в демографической яме, рабочих рук будет не хватать, поэтому возникнет нужда в мигрантах.По его мнению, мигранты из бедных стран только вызовут социальную напряженность, а вот мигранты из Европы и Северной Америки вполне могли бы переехать на Украину. Сомнительно, чтобы погорельцы из Лос-Анджелеса массово искали убежище в Виннице. Но вот европейским странам он предлагает заняться мероприятиями и инициативами с целью создания на Украине благоприятной среды для переселения и интеграции европейцев, как "качественный и культурно комплиментарный человеческий капитал". Из этих слов можно сделать вывод, что турки и индусы качественным человеческим капиталом не считаются.В целом весь проект более напоминает попытку развести европейцев на финансирование под "модной" вывеской климатических изменений. С другой стороны, напоминает это и обоснование для обычной колонизации – тем более что благодаря западным "ястребам" военный конфликт продолжается, население сокращается, территории высвобождаются. Возможно, в этом и причина в такой заинтересованности в левобережье Днепра под Херсоном.Если Зеленский пытается продать американцам украинские минеральные ресурсы, то группа Ермолаева предлагает европейцам "климатическую гавань" на Украине. Некоторые европейские "зеленые" фонды вполне могут на такое клюнуть и выделить несколько тысяч евро на разработку и презентацию проекта.О том, как живет и чем занимается украинский политолог Игорь Мосийчук - в статье Дмитрия Ковалевича "Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук*Признан в РФ террористом и экстремистом
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, днепр, европа, андрей ермолаев, владимир зеленский, вадим карасев, мид, администрация президента, эксклюзив
Украина, Днепр, Европа, Андрей Ермолаев, Владимир Зеленский, Вадим Карасев, МИД, Администрация президента, Эксклюзив

Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев

05:23 06.02.2025
 
© Екатерина ЧесноковаАндрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
© Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Украинский политолог Андрей Ермолаев сейчас часто журит украинскую власть, но журит как бы нежно, ставя на вид неэффективность борьбы против РФ, перегибы на местах и отход от "европейских ценностей".
В одном из своих недавних интервью он советует Киеву выторговывать себе контроль над левобережьем Днепра в Херсонской области, раз уж силой не получилось. Ссылается он при этом на некую сакральность реки.
"Украине критически важно в будущих переговорах искать аргументы и основания, чтобы уже не военным путём, а уже в результате переговоров, как минимум, восстановить контроль по Левобережью Днепра до устья. Потому что контроль за рекой Днепр имеет не только военное, стратегическое и экономическое значение, но он ещё имеет сакральное значение", - рассказывает политолог.
И важно сделать, по его мнению, именно сейчас, так как американцы спешат остановить военные действия. При этом политолог выступает против предоставления именно США прав на украинские природные ресурсы, о чем недавно говорил новый американский президент.
В эфире программы "Чёрный лебедь" Вадима Карасева Ермолаев критикует и украинское общество, которое оказалось недостаточно европейским, пронизанным кумовством и деспотизмом, которое досталось отнюдь не в наследие от СССР, а было выработано уже в годы независимости. По его словам, западные партнеры видят, что на Украине сформировалось паразитарное общество: обычные украинцы в Германии сидят на пособии, а украинская элита в Монако проедает деньги, заработанные на воющей стране.
Окончание горячей фазы военных действий он прогнозирует к лету 2025 года, подчеркивая, что никакого договора при этом не будет заключено, а напряженность сохранится.
При этом Ермолаев уверен, что команда Зеленского ни за что не отдаст власть, будет за нее бороться до последнего, так как эти люди не просто почувствовали вкус власти, но якобы раскрыли для себя "тайну власти".
"Ни один президент до Зеленского не имел такой буквальной возможности вершить судьбы в условиях экзистенциальных: жизнь-смерть, война! И люди, которые проходят это горнило власти, да еще и с таким пиком - они изменяются порой до неузнаваемости", - рассказывает политолог.
Сам политолог сейчас предположительно находится в Австрии, по крайней мере, участвует в работе "Школы политического прогнозирования" ICEUR, которую поддерживает МИД этой страны.
Андрей Ермолаев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля 2024, 06:37
Андрей Ермолаев: кто онУкраинский политолог, руководитель стратегической группы "София", экс-директор Национального института стратегических исследований
Уроженец Донецкой области и выпускник Киевского государственного университета Андрей Ермолаев в политику попал при Леониде Кучме, когда в 1994-1996 работал главным консультантом информационно-аналитической службы Администрации президента. В 1997-1999 – работал помощником бывшего премьер-министра Валерия Пустовойтенко. В 2000 году он вступил в Народно-демократическую партию, где с 2002 был заместителем ее лидера по идеологической работе (на выборах партия не набирала даже 1%). С 2000 года Ермолаев также возглавляет Центр социологических исследований "София". С 2010 по январь 2014 он был директором Национального института стратегических исследований, который подчинялся лично президенту Украины.
Сейчас он возглавляет организацию под названием Strategic Group Sofia. В манифесте группы, опубликованном на ее сайте в прошлом году, много внимания уделяется "европейскому будущему" и вопросам климатических изменений. В манифесте говорится, что в благодарность за помощь от Европы в борьбе Украины "за национальное выживание" та могла бы стать для Европы "геоклиматической гаванью". Украина, дескать, может предоставить европейцам свои территориальные и природные преимущества для компенсации будущих потерь Европы от климатических изменений. По мнению авторов, на Украину люди из европейских стран будут бежать в поисках спасения от природных катастроф.
"Именно на Украине имеется наиценнейший ресурс 21 века – безопасный натурэкономический капитал территорий", - говорится в манифесте группы, которую возглавляет Андрей Ермолаев.
Его сын Дмитрий Ермолаев тоже работает в этом проекте. И он тоже пишет о грядущей волне "климатических беженцев" на Украину. В то же время он признает, что Украина находится в демографической яме, рабочих рук будет не хватать, поэтому возникнет нужда в мигрантах.
По его мнению, мигранты из бедных стран только вызовут социальную напряженность, а вот мигранты из Европы и Северной Америки вполне могли бы переехать на Украину. Сомнительно, чтобы погорельцы из Лос-Анджелеса массово искали убежище в Виннице. Но вот европейским странам он предлагает заняться мероприятиями и инициативами с целью создания на Украине благоприятной среды для переселения и интеграции европейцев, как "качественный и культурно комплиментарный человеческий капитал". Из этих слов можно сделать вывод, что турки и индусы качественным человеческим капиталом не считаются.
В целом весь проект более напоминает попытку развести европейцев на финансирование под "модной" вывеской климатических изменений. С другой стороны, напоминает это и обоснование для обычной колонизации – тем более что благодаря западным "ястребам" военный конфликт продолжается, население сокращается, территории высвобождаются. Возможно, в этом и причина в такой заинтересованности в левобережье Днепра под Херсоном.
Если Зеленский пытается продать американцам украинские минеральные ресурсы, то группа Ермолаева предлагает европейцам "климатическую гавань" на Украине. Некоторые европейские "зеленые" фонды вполне могут на такое клюнуть и выделить несколько тысяч евро на разработку и презентацию проекта.
О том, как живет и чем занимается украинский политолог Игорь Мосийчук - в статье Дмитрия Ковалевича "Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук*
Признан в РФ террористом и экстремистом
 
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