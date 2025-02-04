https://ukraina.ru/20250204/1060784711.html

Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук

Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук - 04.02.2025 Украина.ру

Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук

Как ни странно, но одного из украинских радикальных националистов и бывшего заместителя командира неонацистского "Азова" украинские правительственные СМИ называют "агентом Кремля" и "российским агентом".

2025-02-04T04:14

2025-02-04T04:14

2025-02-04T04:14

украина

киев

кремль

игорь мосийчук

владимир зеленский

борис филатов

"азов"

вооруженные силы украины

радикальная партия

эксклюзив

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Речь идет о бывшем депутате от Радикальной партии Игоре Мосийчуке, который "агентами Кремля" считает нынешний режим в Киеве. "Агенты Кремля – те, кто утилизирует нацию и уничтожает страну, а не те, кто думает, как её сохранить", - говорит Мосийчук, обращаясь к Офису президента.Сам он находится заграницей, предположительно в Польше, куда выехал в начале СВО. Оттуда он ежедневно критикует действия украинских властей и тактику командования ВСУ. Воевать за нынешний киевский режим он не собирается, хотя ему сейчас 52 года.В прошлом году Центр кибербезопасности СБУ включил его каналы в соцсетях в список тех, что якобы распространяют дезинформацию и вредят безопасности Украины.Мосийчук не стесняется в выражениях, характеризуя политику Зеленского и "Слуг народа". Лишь в недавних своих интервью он заявлял, что "зеленые гниды" ведут к расчленению Украины. Мосийчук также регулярно публикует журналистские расследования, демонстрирующие, как люди Зеленского занимаются мародерством государства. Активно критикует от также неолиберальные реформы в системе здравоохранения и образования, продвигаемые западными партнерами.Мосийчук сам себя сейчас характеризует, как консерватора и традиционалиста, поэтому искренне радовался избранию в США Дональда Трампа, надеясь, что тот как-нибудь отомстит нынешним властям Киева и "грантоедам", которых терпеть не может.На днях в украинском сегменте соцсетей Мосийчук поднял достаточно крупный скандал, рассказав, как отдыхает супруга Зеленского. По его данным, она находится то на отдыхе в арабских странах, то на элитном горнолыжном курорте в Швейцарии, гуляет по Италии, "работает" в Париже, осматривает виллу где-то на острове в Средиземном море, совершает покупки в бутике швейцарского Санкт-Морица. Для перелета и переезда она использует частные лайнеры и автомобили типа Rolls-Royce.К бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, которого сейчас сватают на роль следующего президента, у Мосийчука тоже возникает масса вопросов. По его словам, тот просто "убил ВСУ" об линию Суровикина. Однако нынешний главком Александр Сырский наделал еще больше ошибок, говорит Мосийчук. Вся биография Мосийчука демонстрирует националиста достаточно убежденного в правоте своих идей, но своенравного, неуживчивого, склонного к резким экспрессивным действиям. В Верховной Раде, куда его привел Евромайдан, он был кем-то вроде слона в посудной лавке.Уроженец города Лубны в Полтавской области увлекся националистическими идеями в начале 1990х после службы в Советской армии. В 1994 он вступил в националистическую группировку УНА-УНСО*. В этот период он активно борется с советскими памятниками, а также организует встречи с потомками украинских нацистов и националистов из канадской диаспоры. В 1996 его осудили на год лишения свободы за махинации, но выпустили через полгода.Выйдя из тюрьмы, он вступил в неонацистскую Социал-националистическую партию Украины (СНПУ). Когда же партия была переименована в "Свободу" и несколько смягчила риторику, Мосийчук вышел из нее, вступив в неонацистскую группировку "Патриот Украины" (будущий костяк "Азова"*). В 2011 Мосийчук стал пресс-секретарем этой организации.В 2005 году Мосийчук переезжает в город Васильков Киевской области, а в 2010 становится депутатом горсовета Василькова. Именно здесь он попал под прицел СБУ по делу "васильковских террористов", группы радикальных националистов, которые планировали взорвать памятники Ленину. Судебный процесс проходил до января 2014 года, то есть, до момента, когда в Киеве уже бушевал Евромайдан.Мосийчук весь этот период находился в СИЗО, откуда, по его словам, по телефону координировал действия боевиков, нападавших на "Беркут". В январе 2014 года его осудили на 6 лет, но уже в феврале его выпустили новые власти. Сразу же после переворота, в конце февраля 2014 г., Мосийчук обещал организовать "поезда дружбы" в Крым, чтобы боевики "Правого сектора"* смогли приструнить жителей непокорного полуострова.В самом начале конфликта в Донбассе Мосийчук становится заместителем командира "Азова" по связям с общественностью, но уже летом покидает эту должность из-за конфликта с нынешним мэром Днепропетровска Борисом Филатовым.Филатов обвинил Мосийчука тогда в том, что тот в соцсетях распространял информацию, которая привела к гибели "азовцев" и боевиков батальона "Шахтерск" под Иловайском. После этого "Азов"* открестился от Мосийчука, а в его руководстве даже заявляли, что тот сам выдавал себя за спикера батальона. Однако Мосийчук уже пристроился к Радикальной партии Олега Ляшко, по ее списку прошел сначала в Киевский горсовет, а затем – в Верховную Раду.В парламенте, а также на телеэфирах, куда его часто приглашали, Мосийчук отметился драками и скандалами. В этот же период и в быту он часто попадал в скандалы, угрожая расправой то милиционерам, то врачам в поликлиниках, то обычным водителям на дороге. Нападал Мосийчук на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутатов от Блока Петра Порошенко и "Свободы", обвиняя всех в коррупции. Поскольку Мосийчук везде и всюду ходил с тростью, ее он обычно и пускал в ход.В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности после того как генпрокурор продемонстрировал депутатам запись получения Мосийчуком взятки. Нардепа арестовали, в камере он объявил голодовку и был госпитализирован. Вскоре Высший административный суд признал снятие неприкосновенности незаконным, и Мосийчук вернулся в Раду. В 2017 году он был ранен при взрыве заминированного мопеда возле офиса телеканала "Эспрессо", двое его охранников тогда погибли.В СМИ Мосийчук на раз делал скандальные заявления, обвиняя западных реформаторов и "соросят" в экспериментах над украинцами, а также в организации американских биолабораторий на территории страны. В 2019 году он вышел из Радикальной партии и сконцентрировался на журналистских расследованиях.После начала СВО Мосийчук выехал из страны, а украинские спецслужбы не раз его обвиняли в распространении информации о результатах ударов российских ракет с определением локации и данными о погибших украинских военных. Обвиняют его на Украине также в том, что в прошлом году он выступил в защиту канонической православной церкви (УПЦ), обвиняют в распространении тезисов опального депутата Александра Дубинского и блогера Анатолия Шария. Недавно он осудил также снос памятника Владимиру Высоцкому в Одессе, но ранее приветствовал снос памятников борцам с фашизмом. Такая позиция дает властям Украины лишний повод обвинить Мосийчука в работе на Кремль, в чем сам он обвиняет Зеленского и "Слуг народа".О другом украинском политологе Владимире Фесенко - в статье Дмитрия Ковалевича "Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах Запада"*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, киев, кремль, игорь мосийчук, владимир зеленский, борис филатов, "азов", вооруженные силы украины, радикальная партия, эксклюзив