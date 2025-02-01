Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов - 01.02.2025 Украина.ру
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Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов
Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов - 01.02.2025 Украина.ру
Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов
В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он применял в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск. А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар
2025-02-01T06:50
2025-02-01T06:50
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он заметил, что эта тактика сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех.Он также добавил, что Часов Яр — это ключ уже к Славянско-Краматорской агломерации. Он находится на высотах, что позволит держать эту агломерацию на прицеле, а это облегчит ее освобождение, заключил военный эксперт.В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что после освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление ВС РФ на западе ДНР выглядит наиболее перспективно.“Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы”, — обратил внимание собеседник издания.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадВ воскресенье, 26 января, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР).Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Украина, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов

06:50 01.02.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он применял в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск. А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он заметил, что эта тактика сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех.
“Сейчас мы вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. <...> Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет”, — объяснил Кнутов.
Он также добавил, что Часов Яр — это ключ уже к Славянско-Краматорской агломерации. Он находится на высотах, что позволит держать эту агломерацию на прицеле, а это облегчит ее освобождение, заключил военный эксперт.
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В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что после освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление ВС РФ на западе ДНР выглядит наиболее перспективно.
“Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы”, — обратил внимание собеседник издания.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
В воскресенье, 26 января, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
 
НовостиУкраинаРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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