Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку - 26.01.2025 Украина.ру
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Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку
Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку - 26.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку
Подразделения российской войсковой группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.
2025-01-26T17:33
2025-01-26T17:33
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"26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Также в воскресенье 26 января Минобороны России сообщило об освобождении ещё одного населенного пункта в ДНР. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое в ДНР
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новости, россия, донецкая народная республика, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку

17:33 26.01.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Украина.ру
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Подразделения российской войсковой группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.
"26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Также в воскресенье 26 января Минобороны России сообщило об освобождении ещё одного населенного пункта в ДНР. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое в ДНР
 
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