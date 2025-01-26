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Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку

Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку - 26.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила в ДНР Великую Новоселку

Подразделения российской войсковой группировки "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.

2025-01-26T17:33

2025-01-26T17:33

2025-01-26T17:33

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"26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Также в воскресенье 26 января Минобороны России сообщило об освобождении ещё одного населенного пункта в ДНР. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое в ДНР

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новости, россия, донецкая народная республика, сво, минобороны рф, сводка