"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Курскую авантюру Украина видела в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
Отвечая на вопрос, как новый американский президент Дональд Трамп относится к событиям Курской области, эксперт отметил, что, по словам российского лидера Владимира Путина, конституционные земли России не являются предметом торга.
“Неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет. Путин просто скажет: "Дональд Фредович, ты же понимаешь, что мы в Курской области всех убьем. Зачем про нее вообще говорить?", — считает Алехин.
Он также уточнил, что даже если “просроченный Владимир Зеленский” готов сесть за стол переговоров, это не значит, что со стороны России кто-то готов с ним разговаривать.
В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер также затронул тему мирных переговоров с учетом ситуации на поле боя. По словам собеседника издания, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.
“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — заявил Вайнер.