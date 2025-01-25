https://ukraina.ru/20250125/1060517621.html

"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин

"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин - 25.01.2025 Украина.ру

"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин

Курскую авантюру Украина видела в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется

2025-01-25T07:40

2025-01-25T07:40

2025-01-25T07:40

новости

курская область

россия

владимир путин

украина

сша

дональд трамп

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059475479_0:0:726:408_1920x0_80_0_0_d0c4dc643d1ec80483736f7c56ff6d43.png

Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.Отвечая на вопрос, как новый американский президент Дональд Трамп относится к событиям Курской области, эксперт отметил, что, по словам российского лидера Владимира Путина, конституционные земли России не являются предметом торга.Он также уточнил, что даже если “просроченный Владимир Зеленский” готов сесть за стол переговоров, это не значит, что со стороны России кто-то готов с ним разговаривать.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер также затронул тему мирных переговоров с учетом ситуации на поле боя. По словам собеседника издания, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — заявил Вайнер.Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире

https://ukraina.ru/20250123/1060498940.html

курская область

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, владимир путин, украина, сша, дональд трамп, детали