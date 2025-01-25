"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин - 25.01.2025 Украина.ру
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"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин - 25.01.2025 Украина.ру
"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
Курскую авантюру Украина видела в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется
2025-01-25T07:40
2025-01-25T07:40
новости
курская область
россия
владимир путин
украина
сша
дональд трамп
детали
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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.Отвечая на вопрос, как новый американский президент Дональд Трамп относится к событиям Курской области, эксперт отметил, что, по словам российского лидера Владимира Путина, конституционные земли России не являются предметом торга.Он также уточнил, что даже если “просроченный Владимир Зеленский” готов сесть за стол переговоров, это не значит, что со стороны России кто-то готов с ним разговаривать.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер также затронул тему мирных переговоров с учетом ситуации на поле боя. По словам собеседника издания, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — заявил Вайнер.Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
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новости, курская область, россия, владимир путин, украина, сша, дональд трамп, детали
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина, США, Дональд Трамп, детали

"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин

07:40 25.01.2025
 
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
Дезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
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Курскую авантюру Украина видела в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
Отвечая на вопрос, как новый американский президент Дональд Трамп относится к событиям Курской области, эксперт отметил, что, по словам российского лидера Владимира Путина, конституционные земли России не являются предметом торга.
“Неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет. Путин просто скажет: "Дональд Фредович, ты же понимаешь, что мы в Курской области всех убьем. Зачем про нее вообще говорить?", — считает Алехин.
Он также уточнил, что даже если “просроченный Владимир Зеленский” готов сесть за стол переговоров, это не значит, что со стороны России кто-то готов с ним разговаривать.
В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер также затронул тему мирных переговоров с учетом ситуации на поле боя. По словам собеседника издания, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.
“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — заявил Вайнер.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 12:39
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Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
 
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