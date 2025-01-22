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Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом

Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом - 22.01.2025 Украина.ру

Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом

ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе

2025-01-22T12:33

2025-01-22T12:33

2025-01-22T12:33

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"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО", - сказал он.Он признал, что это не дело Еврокомиссии.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, урсула фон дер ляйен, давос, киев, владимир брутер, ес, нато, еврокомиссия