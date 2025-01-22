Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом - 22.01.2025 Украина.ру
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Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом
Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом - 22.01.2025 Украина.ру
Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом
ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе
2025-01-22T12:33
2025-01-22T12:33
новости
украина
урсула фон дер ляйен
давос
киев
владимир брутер
ес
нато
еврокомиссия
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"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО", - сказал он.Он признал, что это не дело Еврокомиссии.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
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новости, украина, урсула фон дер ляйен, давос, киев, владимир брутер, ес, нато, еврокомиссия
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Давос, Киев, Владимир Брутер, ЕС, НАТО, Еврокомиссия

Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом

12:33 22.01.2025
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО", - сказал он.
Он признал, что это не дело Еврокомиссии.
"Но лично я это поддерживаю", - добавил Домбровскис.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаУрсула фон дер ЛяйенДавосКиевВладимир БрутерЕСНАТОЕврокомиссия
 
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